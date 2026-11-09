Pratinjau Belanda vs Yunani di UEFA Nations League: Belanda menjamu Yunani yang belum terkalahkan

Belanda vs Yunani: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Johan Cruijff ArenA

Duel puncak Grup 2 kembali memanaskan rivalitas sengit

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Belanda menjamu Yunani di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, dalam laga Grup 2 UEFA Nations League A yang sangat menentukan persaingan di puncak klasemen.

Tim asuhan Xavi Hernandez memimpin grup dengan delapan poin, sama dengan Yunani. Kemenangan dalam laga ini akan menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk mengamankan tiket perempat-final dengan satu pertandingan tersisa.

Kembalinya Frenkie de Jong menjadi sorotan utama bagi Belanda. Gelandang Barcelona itu mendapat panggilan pertamanya sejak Piala Dunia setelah pulih dari cedera berkepanjangan. Kehadirannya memberi Xavi opsi kreatif di lini tengah.

Xavi harus menghadapi sejumlah pemain yang absen, dengan Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, dan Nathan Ake semuanya dipastikan tidak dapat tampil. Para pemain muda berbakat Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, dan Gjivai Zechiel tetap masuk skuad dan diharapkan memberikan kontribusi.

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Yunani datang dengan performa yang cukup baik dan sudah mengenal persaingan di grup ini. Tim asuhan Ivan Jovanovic menahan Jerman tanpa gol dalam pertandingan terakhir mereka dan mengalahkan Belanda pada September, sehingga mereka tidak akan datang ke Amsterdam hanya untuk bertahan.

Dua tim teratas di grup akan melaju ke perempat-final, memberi kedua tim motivasi yang jelas. Belanda diuntungkan karena bermain di kandang, tetapi Yunani telah menunjukkan bahwa mereka mampu merebut poin dari tim-tim terkuat di grup.

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