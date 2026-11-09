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UEFA Nations League A
team-logoNetherlands
Johan Cruijff ArenA
team-logoGreece
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Pratinjau Belanda vs Yunani di UEFA Nations League: Belanda menjamu Yunani yang belum terkalahkan

Netherlands vs Greece
UEFA Nations League A
Netherlands
Greece

Berbekal jumlah poin yang sama dalam persaingan sengit Grup 2 Liga A UEFA Nations League, Belanda menjamu Yunani yang tak kenal menyerah di Johan Cruijff Arena pada Jumat. Kedua tim siap menuntaskan urusan setelah bermain imbang 2-2 dalam laga penuh kekacauan di Thessaloniki pada Oktober.

Belanda vs Yunani: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 5
Johan Cruijff ArenA

Duel puncak Grup 2 kembali memanaskan rivalitas sengit

FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBGetty Images

Belanda menjamu Yunani di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, dalam laga Grup 2 UEFA Nations League A yang sangat menentukan persaingan di puncak klasemen.

Tim asuhan Xavi Hernandez memimpin grup dengan delapan poin, sama dengan Yunani. Kemenangan dalam laga ini akan menempatkan mereka dalam posisi kuat untuk mengamankan tiket perempat-final dengan satu pertandingan tersisa.

Kembalinya Frenkie de Jong menjadi sorotan utama bagi Belanda. Gelandang Barcelona itu mendapat panggilan pertamanya sejak Piala Dunia setelah pulih dari cedera berkepanjangan. Kehadirannya memberi Xavi opsi kreatif di lini tengah.

Xavi harus menghadapi sejumlah pemain yang absen, dengan Ryan Gravenberch, Jeremie Frimpong, Jorrel Hato, dan Nathan Ake semuanya dipastikan tidak dapat tampil. Para pemain muda berbakat Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, dan Gjivai Zechiel tetap masuk skuad dan diharapkan memberikan kontribusi.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Yunani datang dengan performa yang cukup baik dan sudah mengenal persaingan di grup ini. Tim asuhan Ivan Jovanovic menahan Jerman tanpa gol dalam pertandingan terakhir mereka dan mengalahkan Belanda pada September, sehingga mereka tidak akan datang ke Amsterdam hanya untuk bertahan.

Dua tim teratas di grup akan melaju ke perempat-final, memberi kedua tim motivasi yang jelas. Belanda diuntungkan karena bermain di kandang, tetapi Yunani telah menunjukkan bahwa mereka mampu merebut poin dari tim-tim terkuat di grup.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Netherlands vs Greece

Manajer

  • X. Hernandez

Performa

NED

NED - Performa

MAR
K1-1
GER
S1-1
SER
M1-2
GRE
S2-2
SER
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
GRE

GRE - Performa

ITA
K0-1
SER
M1-2
GER
M0-1
NED
S2-2
GER
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Rekor pertemuan

Head to Head

NetherlandsSeriGreece
3
1
1
UEFA Nations League A
Greece badge
Greece
GRE
2
Netherlands badge
Netherlands
NED
2
FT
European Championship Qualification
Greece badge
Greece
GRE
0
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
FT
European Championship Qualification
Netherlands badge
Netherlands
NED
3
Greece badge
Greece
GRE
0
FT
Friendlies
Netherlands badge
Netherlands
NED
1
Greece badge
Greece
GRE
2
FT
Friendlies
Netherlands badge
Netherlands
NED
4
Greece badge
Greece
GRE
0
FT
11Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
NetherlandsNetherlandsNED
422075+28
M
S
M
S
2
GreeceGreeceGRE
422053+28
S
S
M
M
3
GermanyGermanyGER
412132+15
S
M
K
S
4
SerbiaSerbiaSER
400438-50
K
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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