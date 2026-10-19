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Pratinjau Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Champions League
H. Kane
B. Saka
D. Rice

Pratinjau lengkap laga Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan banyak lagi.

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Champions League - Pekan 3
Allianz Arena

Bayern Munich vs Arsenal akan dimulai pada 21 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Bayern bersiap menghadapi ujian dari Arsenal dengan kemenangan telak

Bayern Munich melumat RB Leipzig pada akhir pekan dengan kemenangan 6-1. Luis Diaz mencetak hat-trick, sementara Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, dan Michael Olise turut menyumbang gol. Bayern telah mencetak 18 gol dalam tiga laga kandang pertama mereka di Bundesliga musim ini. Hasil imbang 3-3 di kandang Viking pada laga terakhir mereka di Liga Champions menjadi kejutan setelah kemenangan telak 5-0 atas Bodo Glimt pada pertandingan pertama.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Arsenal kembali menang dengan susah payah

Arsenal tidak menampilkan permainan terbaiknya pada akhir pekan, tetapi tetap berhasil meraih kemenangan 1-0 di kandang Nottingham Forest dalam laga Premier League. Hasil itu lebih baik daripada dua kunjungan terakhir mereka ke City Ground, yang sama-sama berakhir 0-0. Arsenal asuhan Mikel Arteta tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Premier League, Man City, dan telah memenangi kedua pertandingan mereka di Liga Champions musim ini: 1-0 di kandang Napoli dan 3-0 saat menjamu Lille.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Statistik penting, cedera, dan skorsing

  • Arsenal mencatatkan enam laga tanpa kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di Liga Champions.
  • Harry Kane telah mencetak 15 gol melawan Arsenal sepanjang kariernya dan mencetak gol dalam sembilan pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk Bayern. Hanya Cristiano Ronaldo (11) yang pernah mencetak gol dalam lebih banyak pertandingan Liga Champions secara beruntun.
  • Bayern tidak diperkuat Michael Olise karena skorsing, sementara Manuel Neuer absen saat timnya melumat Leipzig akibat masalah pada kaki. William Saliba adalah satu-satunya pemain Arsenal yang masih absen dalam jangka panjang.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Bayern Munich vs Arsenal

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Munich

Susunan Pemain Utama

Arsenal

Manajer

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany diperkirakan akan menurunkan Jonas Urbig sebagai penjaga gawang setelah Manuel Neuer menepi akibat masalah cairan pada kakinya. Perkiraan susunan sebelas pemain Bayern mencakup Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim, dan Nathaniel Brown di lini belakang, serta Joshua Kimmich dan Tom Bischof di lini tengah. Michael Olise, Luis Diaz, dan Lennart Karl akan mendukung Harry Kane. Tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum selain situasi penjaga gawang, meski informasi terbaru mungkin muncul menjelang pertandingan.

Dalam perkiraan susunan pemain Arsenal, David Raya akan menjadi penjaga gawang di belakang empat bek, yakni Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel, dan Ezri Konsa. Mikel Merino dan Bruno Guimaraes diperkirakan mengisi lini tengah, sementara Eberechi Eze, Declan Rice, dan Noni Madueke akan mendukung Viktor Gyokeres di lini depan. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tamu, meski kondisi skuad akan dievaluasi setelah pertandingan Premier League pada Minggu.

Performa

FCB

FCB - Performa

ELV
M1-2
FCU
M7-0
FCA
S2-2
VIK
S3-3
RBL
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ARS

ARS - Performa

IPS
M2-4
BHA
K3-0
LEE
M2-1
LIL
M3-0
NFO
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Bayern Munich meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan belum kalah dalam lima pertandingan terakhir, dengan 19 gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga, yang menegaskan produktivitas serangan mereka di kompetisi domestik. Mereka bermain imbang 3-3 melawan Viking di Liga Champions dan 2-2 melawan Augsburg di liga. Meski produktif mencetak gol, mereka lebih sulit menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Arsenal meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat mereka takluk 3-0 dari Brighton. Sejak itu, Arsenal menang tiga kali beruntun, termasuk kemenangan 3-0 atas Lille di Liga Champions dan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di kandang Nottingham Forest. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali dalam periode tersebut, dengan catatan pertahanan yang meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Rekor pertemuan

Head to Head

Bayern MunichSeriArsenal
3
1
1
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FT
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FT
Champions League
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
14Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2025, ketika Arsenal menang 3-1 di kandang dalam fase liga Liga Champions. Sebelumnya, Bayern menang 1-0 di kandang pada April 2024, sedangkan leg pertama dari duel yang sama berakhir 2-2 di Emirates. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di Liga Champions, masing-masing meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang. Namun, dua kemenangan Bayern pada 2017, termasuk kemenangan 5-1 di Allianz Arena, diraih dengan skor telak.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
M
M
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
M
M
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
M
M
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
M
M
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
M
M
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
M
M
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
M
M
10
Bayern MunichBayern MunichFCB
211083+54
S
M
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
M
S
12
ComoComoCOM
210164+23
K
M
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
K
M
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
M
K
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
M
K
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
M
K
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
K
M
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
K
M
19
LensLensRCL
210134-13
K
M
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
K
M
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
M
K
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
M
K
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
M
K
25
RomaRomaROM
201145-11
K
S
26
PSVPSVPSV
201112-11
K
S
27
VikingVikingVIK
201146-21
S
K
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
K
S
29
InterInterINT
200246-20
K
K
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
K
K
31
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
200225-30
K
K
32
SSC NapoliSSC NapoliNAP
200214-30
K
K
33
LASKLASKLAS
200237-40
K
K
34
LilleLilleLIL
200226-40
K
K
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
K
K
Lolos ke 16 besar

Di fase liga Liga Champions, Bayern Munich saat ini menempati posisi ke-10, sementara Arsenal berada di posisi ketujuh. Artinya, kedua klub masih berada dalam posisi yang aman untuk lolos seiring berjalannya kompetisi.

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