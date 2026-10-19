Pratinjau Bayern Munich vs Arsenal di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League - Pekan 3 21 Okt 2026 - 15.00 Allianz Arena

Bayern Munich vs Arsenal akan dimulai pada 21 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 20.00 GMT.

Bayern bersiap menghadapi ujian dari Arsenal dengan kemenangan telak

Bayern Munich melumat RB Leipzig pada akhir pekan dengan kemenangan 6-1. Luis Diaz mencetak hat-trick, sementara Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, dan Michael Olise turut menyumbang gol. Bayern telah mencetak 18 gol dalam tiga laga kandang pertama mereka di Bundesliga musim ini. Hasil imbang 3-3 di kandang Viking pada laga terakhir mereka di Liga Champions menjadi kejutan setelah kemenangan telak 5-0 atas Bodo Glimt pada pertandingan pertama.

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Arsenal kembali menang dengan susah payah

Arsenal tidak menampilkan permainan terbaiknya pada akhir pekan, tetapi tetap berhasil meraih kemenangan 1-0 di kandang Nottingham Forest dalam laga Premier League. Hasil itu lebih baik daripada dua kunjungan terakhir mereka ke City Ground, yang sama-sama berakhir 0-0. Arsenal asuhan Mikel Arteta tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Premier League, Man City, dan telah memenangi kedua pertandingan mereka di Liga Champions musim ini: 1-0 di kandang Napoli dan 3-0 saat menjamu Lille.

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Statistik penting, cedera, dan skorsing

Arsenal mencatatkan enam laga tanpa kebobolan dalam delapan pertandingan terakhir mereka di Liga Champions.

Harry Kane telah mencetak 15 gol melawan Arsenal sepanjang kariernya dan mencetak gol dalam sembilan pertandingan Liga Champions berturut-turut untuk Bayern. Hanya Cristiano Ronaldo (11) yang pernah mencetak gol dalam lebih banyak pertandingan Liga Champions secara beruntun.

Bayern tidak diperkuat Michael Olise karena skorsing, sementara Manuel Neuer absen saat timnya melumat Leipzig akibat masalah pada kaki. William Saliba adalah satu-satunya pemain Arsenal yang masih absen dalam jangka panjang.

Kabar tim dan skuad

Vincent Kompany diperkirakan akan menurunkan Jonas Urbig sebagai penjaga gawang setelah Manuel Neuer menepi akibat masalah cairan pada kakinya. Perkiraan susunan sebelas pemain Bayern mencakup Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim, dan Nathaniel Brown di lini belakang, serta Joshua Kimmich dan Tom Bischof di lini tengah. Michael Olise, Luis Diaz, dan Lennart Karl akan mendukung Harry Kane. Tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum selain situasi penjaga gawang, meski informasi terbaru mungkin muncul menjelang pertandingan.

Dalam perkiraan susunan pemain Arsenal, David Raya akan menjadi penjaga gawang di belakang empat bek, yakni Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel, dan Ezri Konsa. Mikel Merino dan Bruno Guimaraes diperkirakan mengisi lini tengah, sementara Eberechi Eze, Declan Rice, dan Noni Madueke akan mendukung Viktor Gyokeres di lini depan. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk tim tamu, meski kondisi skuad akan dievaluasi setelah pertandingan Premier League pada Minggu.

Performa

Bayern Munich meraih tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan belum kalah dalam lima pertandingan terakhir, dengan 19 gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-1 atas RB Leipzig di Bundesliga, yang menegaskan produktivitas serangan mereka di kompetisi domestik. Mereka bermain imbang 3-3 melawan Viking di Liga Champions dan 2-2 melawan Augsburg di liga. Meski produktif mencetak gol, mereka lebih sulit menjaga gawang tetap tanpa kebobolan.

Arsenal meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Satu-satunya kekalahan itu terjadi saat mereka takluk 3-0 dari Brighton. Sejak itu, Arsenal menang tiga kali beruntun, termasuk kemenangan 3-0 atas Lille di Liga Champions dan kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di kandang Nottingham Forest. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali dalam periode tersebut, dengan catatan pertahanan yang meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2025, ketika Arsenal menang 3-1 di kandang dalam fase liga Liga Champions. Sebelumnya, Bayern menang 1-0 di kandang pada April 2024, sedangkan leg pertama dari duel yang sama berakhir 2-2 di Emirates. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di Liga Champions, masing-masing meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang. Namun, dua kemenangan Bayern pada 2017, termasuk kemenangan 5-1 di Allianz Arena, diraih dengan skor telak.

Klasemen

Di fase liga Liga Champions, Bayern Munich saat ini menempati posisi ke-10, sementara Arsenal berada di posisi ketujuh. Artinya, kedua klub masih berada dalam posisi yang aman untuk lolos seiring berjalannya kompetisi.