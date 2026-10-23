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Pratinjau Barcelona vs Real Madrid di LaLiga: Mampukah Real Madrid menyusul Barcelona yang tak terbendung?

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal

Pratinjau lengkap Barcelona vs Real Madrid dalam El Clasico pertama LaLiga musim ini. Mampukah Real Madrid mengejar pemuncak klasemen yang unggul jauh?

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LaLiga - Pekan 10
Spotify Camp Nou

Barcelona vs Real Madrid dimulai pada 25 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Barcelona sedang tampil gemilang, tetapi bukan tanpa kelemahan

Barcelona sudah unggul enam poin atas rival bebuyutannya, Real Madrid, padahal musim La Liga baru berjalan sembilan pertandingan. Setelah menyapu bersih sembilan laga pertama dengan kemenangan, Barcelona bisa menjadi tim pertama dalam sejarah Spanyol yang memenangi 10 pertandingan awalnya dalam satu musim La Liga. Mereka kalah 4-2 dari juara Eropa PSG pada tengah pekan, jadi mereka bukan tim yang tak terkalahkan. Namun, Hansi Flick dan timnya menyambut baik kembalinya mereka ke Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Real Madrid mulai menemukan ritme

Setelah awal musim yang tidak konsisten bagi Jose Mourinho dalam periode keduanya di klub, pelatih berjuluk 'The Special One' itu akan memimpin timnya dalam El Clasico pertamanya selama 13 tahun. Madrid mencetak empat gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya, yang terbaru saat menghajar RB Leipzig 4-1 di Liga Champions. Mourinho tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhirnya melawan Barcelona sebagai pelatih Madrid. Namun, timnya belum mencatatkan clean sheet dalam laga tandang musim ini, sementara Madrid belum mencatatkan clean sheet dalam 12 pertemuan terakhirnya dengan rival lama, Barcelona.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Barcelona memenangi 23 pertandingan kandang terakhirnya di La Liga.
  • Madrid kalah dalam dua dari tiga pertandingan tandang terakhirnya di La Liga.
  • Penyerang Barcelona Dani Olmo mengalami cedera saat menghadapi PSG, sementara Eric Garcia juga absen dan Jules Koundé diragukan tampil. Bintang Brasil milik Madrid, Vinícius Júnior, menjalani skorsing.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Real Madrid

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaI. KonateI. KonateEndrickEndrickY. DiomandeY. DiomandeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Barcelona

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Manajer

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Barcelona tidak akan diperkuat Roony Bardghji, Jules Kounde, dan Dani Olmo karena cedera. Olmo mengalami masalah otot serius dalam kekalahan dari PSG dan dipastikan absen sekitar satu bulan. Flick tidak menghadapi masalah skorsing, tetapi absennya Kounde dan Olmo merupakan kehilangan penting, masing-masing di lini pertahanan dan lini tengah.

Real Madrid bertandang ke Catalonia tanpa Vinicius Junior, yang menjalani skorsing, dan juga akan kehilangan bek Raul Asencio karena cedera. Kabar terbaru mengenai kedua tim akan ditambahkan menjelang kick-off, saat masing-masing skuad merampungkan persiapannya.

Performa

BAR

BAR - Performa

SEV
M1-3
GET
M3-0
GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
RMA

RMA - Performa

ATM
K2-1
VIL
M1-0
ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Barcelona memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 4-2 dari PSG di Parc des Princes dalam laga Liga Champions pada 20 Oktober. Hasil lainnya meliputi kemenangan tandang 2-5 atas Real Betis, kemenangan 1-4 atas Galatasaray, kemenangan 3-0 atas Getafe, dan kemenangan tandang 1-3 atas Sevilla. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Flick mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh.

Real Madrid juga memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 2-1 dari Atletico Madrid pada akhir September. Sejak itu, tim asuhan Mourinho tampil dominan dengan mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada 21 Oktober, Sevilla 4-1, Roma 3-4 dalam laga tandang Liga Champions, dan Villarreal 1-0. Madrid mencetak 13 gol dan kebobolan empat dalam periode tersebut, serta memenangi tiga pertandingan terbarunya secara beruntun.

Rekor pertemuan

Head to Head

BarcelonaSeriReal Madrid
4
0
1
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
Super Cup
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
11Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-0 di Spotify Camp Nou dalam laga La Liga pada 10 Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang empat kali dan Real Madrid sekali. Klub asal Catalonia itu juga meraih kemenangan di Piala Super, Copa del Rey, dan pertemuan lain di La Liga pada Mei 2025. Satu-satunya kemenangan Real Madrid dalam rangkaian tersebut terjadi di Bernabeu pada Oktober 2025, dengan skor 2-1 di La Liga. Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertemuan itu.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
M
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
M
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
S
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
S
M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
S
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di La Liga, Barcelona saat ini menempati posisi pertama, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga.

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