LaLiga - Pekan 10 25 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Barcelona vs Real Madrid dimulai pada 25 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Barcelona sedang tampil gemilang, tetapi bukan tanpa kelemahan

Barcelona sudah unggul enam poin atas rival bebuyutannya, Real Madrid, padahal musim La Liga baru berjalan sembilan pertandingan. Setelah menyapu bersih sembilan laga pertama dengan kemenangan, Barcelona bisa menjadi tim pertama dalam sejarah Spanyol yang memenangi 10 pertandingan awalnya dalam satu musim La Liga. Mereka kalah 4-2 dari juara Eropa PSG pada tengah pekan, jadi mereka bukan tim yang tak terkalahkan. Namun, Hansi Flick dan timnya menyambut baik kembalinya mereka ke Camp Nou.

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Real Madrid mulai menemukan ritme

Setelah awal musim yang tidak konsisten bagi Jose Mourinho dalam periode keduanya di klub, pelatih berjuluk 'The Special One' itu akan memimpin timnya dalam El Clasico pertamanya selama 13 tahun. Madrid mencetak empat gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhirnya, yang terbaru saat menghajar RB Leipzig 4-1 di Liga Champions. Mourinho tidak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhirnya melawan Barcelona sebagai pelatih Madrid. Namun, timnya belum mencatatkan clean sheet dalam laga tandang musim ini, sementara Madrid belum mencatatkan clean sheet dalam 12 pertemuan terakhirnya dengan rival lama, Barcelona.

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Statistik penting & kabar cedera

Barcelona memenangi 23 pertandingan kandang terakhirnya di La Liga.

Madrid kalah dalam dua dari tiga pertandingan tandang terakhirnya di La Liga.

Penyerang Barcelona Dani Olmo mengalami cedera saat menghadapi PSG, sementara Eric Garcia juga absen dan Jules Koundé diragukan tampil. Bintang Brasil milik Madrid, Vinícius Júnior, menjalani skorsing.

Kabar tim & skuad

Barcelona tidak akan diperkuat Roony Bardghji, Jules Kounde, dan Dani Olmo karena cedera. Olmo mengalami masalah otot serius dalam kekalahan dari PSG dan dipastikan absen sekitar satu bulan. Flick tidak menghadapi masalah skorsing, tetapi absennya Kounde dan Olmo merupakan kehilangan penting, masing-masing di lini pertahanan dan lini tengah.

Real Madrid bertandang ke Catalonia tanpa Vinicius Junior, yang menjalani skorsing, dan juga akan kehilangan bek Raul Asencio karena cedera. Kabar terbaru mengenai kedua tim akan ditambahkan menjelang kick-off, saat masing-masing skuad merampungkan persiapannya.

Performa

Barcelona memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 4-2 dari PSG di Parc des Princes dalam laga Liga Champions pada 20 Oktober. Hasil lainnya meliputi kemenangan tandang 2-5 atas Real Betis, kemenangan 1-4 atas Galatasaray, kemenangan 3-0 atas Getafe, dan kemenangan tandang 1-3 atas Sevilla. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Flick mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh.

Real Madrid juga memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan berupa hasil 2-1 dari Atletico Madrid pada akhir September. Sejak itu, tim asuhan Mourinho tampil dominan dengan mengalahkan RB Leipzig 4-1 pada 21 Oktober, Sevilla 4-1, Roma 3-4 dalam laga tandang Liga Champions, dan Villarreal 1-0. Madrid mencetak 13 gol dan kebobolan empat dalam periode tersebut, serta memenangi tiga pertandingan terbarunya secara beruntun.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru kedua tim berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-0 di Spotify Camp Nou dalam laga La Liga pada 10 Mei 2026. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang empat kali dan Real Madrid sekali. Klub asal Catalonia itu juga meraih kemenangan di Piala Super, Copa del Rey, dan pertemuan lain di La Liga pada Mei 2025. Satu-satunya kemenangan Real Madrid dalam rangkaian tersebut terjadi di Bernabeu pada Oktober 2025, dengan skor 2-1 di La Liga. Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertemuan itu.

Klasemen

Di La Liga, Barcelona saat ini menempati posisi pertama, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga.