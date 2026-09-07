Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Champions League
team-logoBarcelona
Spotify Camp Nou
team-logoFeyenoord
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Didukung oleh

Pratinjau Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions UEFA: Semua yang perlu Anda ketahui

Barcelona vs Feyenoord
Champions League
Barcelona
Feyenoord

Pratinjau pertandingan komprehensif Barcelona vs Feyenoord di Liga Champions UEFA. Kami mengulas hasil liga domestik akhir pekan ini, performa terkini, dan alur cerita utama jelang duel Rabu malam ini di Spotify Camp Nou.

Barcelona vs Feyenoord: Detail pertandingan

crest
Champions League - Pekan 1
Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Feyenoord akan memulai laga pada 9 September 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Kampanye Eropa dibuka di Catalonia

FC Barcelona kembali ke kandang untuk menjamu wakil Belanda, Feyenoord, di Spotify Camp Nou guna memulai kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Sedang melaju dengan awal sempurna di musim domestik, tim asuhan Hansi Flick membidik dominasi sejak awal di Eropa dan mempertahankan markas mereka. Bagi Feyenoord, perjalanan berat ke Barcelona menjadi ujian langsung atas kapasitas mereka di Eropa saat mereka ingin melanjutkan hasil domestik yang menggembirakan pada akhir pekan.

Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Pesta Blaugrana yang terinspirasi Yamal di Mestalla

FC Barcelona menatap Rabu malam dalam performa gemilang setelah membantai Valencia CF 5-0 di kandang lawan, Mestalla, dalam jornada keempat LaLiga (6 September). Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam dan menambah gol kedua menjelang akhir laga, sementara Fermín López, Raphinha, dan Pedri juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Kemenangan telak itu membuat Barca tetap sempurna di LaLiga dengan 12 poin dari empat pertandingan dan 14 gol yang mengesankan, menegaskan ketajaman serangan mereka di bawah Flick.

FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-FEYENOORDGetty Images

Lonjakan babak kedua Rotterdammers di Nijmegen

Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 yang kuat atas NEC Nijmegen di Eredivisie pada pekan kelima (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Gjivai Zechiël memecah kebuntuan pada menit ke-52 sebelum Luciano Valente dan Jerayno Schaken menambah gol di babak kedua untuk memastikan laga di luar jangkauan lawan. Hasil itu menghentikan rangkaian dua hasil imbang beruntun di kompetisi domestik, sekaligus memberi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst ritme menyerang yang sangat dibutuhkan menjelang kompetisi Eropa.

Kembang api serangan di bawah lampu Catalan

Kedua tim sama-sama menyukai sepak bola agresif dan menyerang, meski Barcelona memiliki keunggulan yang jelas dalam kualitas individu dan faktor kandang. Lini depan Barca yang eksplosif, dipimpin Lamine Yamal dan Raphinha, akan memberi tekanan besar kepada lini belakang Feyenoord yang dipimpin Tsuyoshi Watanabe dan Jeremiah St. Juste. Dengan poin-poin penting dipertaruhkan dalam fase liga Liga Champions yang diperluas, laga pembuka Rabu ini menjanjikan tempo tinggi dan aksi menyerang sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Feyenoord

Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formasi
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Manajer

  • H. Flick

Barcelona ditangani Hans-Dieter Flick, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dirilis. Feyenoord menatap laga ini di bawah arahan Giovanni van Bronckhorst, dengan gambaran kebugaran skuad tamu juga masih belum jelas pada tahap ini. Kabar tim lengkap untuk kedua kubu akan ditambahkan di sini mendekati kick-off saat informasi yang telah dikonfirmasi tersedia.

Performa

BAR

BAR - Performa

AHL
M2-1
ELC
M0-5
ATH
M2-0
RAY
M5-2
VAL
M0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
19/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
FEY

FEY - Performa

SPA
M0-1
GAE
S2-2
CAM
M2-5
HAA
S2-2
NEC
M1-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Barcelona datang dengan performa luar biasa, memenangi kelima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Flick tampil sangat produktif di LaLiga, dengan mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 pada laga terbaru mereka dan membantai Elche 5-0 lebih awal pada Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga, termasuk dua nirbobol beruntun melawan Athletic Bilbao dan Elche.

Catatan terbaru Feyenoord lebih tidak konsisten. Tim asuhan Van Bronckhorst meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 2-2 melawan ADO Den Haag di Eredivisie. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan tandang 5-2 di markas Cambuur, meski dua hasil imbang dalam tiga laga liga terakhir mereka menunjukkan adanya kerentanan menjelang kompetisi Eropa.

Rekor pertemuan

Tidak ada data pertemuan antara Barcelona dan Feyenoord yang tersedia dari catatan yang diberikan. Informasi pertemuan historis akan diperbarui saat data yang telah dikonfirmasi tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NapoliSSC NapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Lolos ke 16 besar

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google