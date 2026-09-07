Barcelona vs Feyenoord: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 1 9 Sep 2026 - 12.45 Spotify Camp Nou

FC Barcelona dan Feyenoord akan memulai laga pada 9 September 2026 pukul 16.45 GMT (12.45 EST / 17.45 BST / 18.45 SAST).

Kampanye Eropa dibuka di Catalonia

FC Barcelona kembali ke kandang untuk menjamu wakil Belanda, Feyenoord, di Spotify Camp Nou guna memulai kampanye fase liga Liga Champions UEFA mereka. Sedang melaju dengan awal sempurna di musim domestik, tim asuhan Hansi Flick membidik dominasi sejak awal di Eropa dan mempertahankan markas mereka. Bagi Feyenoord, perjalanan berat ke Barcelona menjadi ujian langsung atas kapasitas mereka di Eropa saat mereka ingin melanjutkan hasil domestik yang menggembirakan pada akhir pekan.

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Pesta Blaugrana yang terinspirasi Yamal di Mestalla

FC Barcelona menatap Rabu malam dalam performa gemilang setelah membantai Valencia CF 5-0 di kandang lawan, Mestalla, dalam jornada keempat LaLiga (6 September). Lamine Yamal membuka skor pada menit keenam dan menambah gol kedua menjelang akhir laga, sementara Fermín López, Raphinha, dan Pedri juga ikut mencatatkan nama di papan skor. Kemenangan telak itu membuat Barca tetap sempurna di LaLiga dengan 12 poin dari empat pertandingan dan 14 gol yang mengesankan, menegaskan ketajaman serangan mereka di bawah Flick.

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Lonjakan babak kedua Rotterdammers di Nijmegen

Feyenoord bertolak ke Spanyol dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang 3-1 yang kuat atas NEC Nijmegen di Eredivisie pada pekan kelima (5 September). Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Gjivai Zechiël memecah kebuntuan pada menit ke-52 sebelum Luciano Valente dan Jerayno Schaken menambah gol di babak kedua untuk memastikan laga di luar jangkauan lawan. Hasil itu menghentikan rangkaian dua hasil imbang beruntun di kompetisi domestik, sekaligus memberi tim asuhan Giovanni van Bronckhorst ritme menyerang yang sangat dibutuhkan menjelang kompetisi Eropa.

Kembang api serangan di bawah lampu Catalan

Kedua tim sama-sama menyukai sepak bola agresif dan menyerang, meski Barcelona memiliki keunggulan yang jelas dalam kualitas individu dan faktor kandang. Lini depan Barca yang eksplosif, dipimpin Lamine Yamal dan Raphinha, akan memberi tekanan besar kepada lini belakang Feyenoord yang dipimpin Tsuyoshi Watanabe dan Jeremiah St. Juste. Dengan poin-poin penting dipertaruhkan dalam fase liga Liga Champions yang diperluas, laga pembuka Rabu ini menjanjikan tempo tinggi dan aksi menyerang sejak peluit pertama.

Kabar tim & skuad

Barcelona ditangani Hans-Dieter Flick, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah, dan belum ada perkiraan susunan pemain inti yang dirilis. Feyenoord menatap laga ini di bawah arahan Giovanni van Bronckhorst, dengan gambaran kebugaran skuad tamu juga masih belum jelas pada tahap ini. Kabar tim lengkap untuk kedua kubu akan ditambahkan di sini mendekati kick-off saat informasi yang telah dikonfirmasi tersedia.

Performa

Barcelona datang dengan performa luar biasa, memenangi kelima pertandingan terbaru mereka di semua kompetisi. Tim asuhan Flick tampil sangat produktif di LaLiga, dengan mengalahkan Rayo Vallecano 5-2 pada laga terbaru mereka dan membantai Elche 5-0 lebih awal pada Agustus. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga, termasuk dua nirbobol beruntun melawan Athletic Bilbao dan Elche.

Catatan terbaru Feyenoord lebih tidak konsisten. Tim asuhan Van Bronckhorst meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir mereka, dengan hasil terbaru berupa imbang 2-2 melawan ADO Den Haag di Eredivisie. Hasil terbaik mereka dalam rangkaian itu adalah kemenangan tandang 5-2 di markas Cambuur, meski dua hasil imbang dalam tiga laga liga terakhir mereka menunjukkan adanya kerentanan menjelang kompetisi Eropa.

Rekor pertemuan

Tidak ada data pertemuan antara Barcelona dan Feyenoord yang tersedia dari catatan yang diberikan. Informasi pertemuan historis akan diperbarui saat data yang telah dikonfirmasi tersedia.