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Pratinjau Barcelona vs Deportivo Alaves di LaLiga: Blaugrana ingin kembali menegaskan dominasi atas Deportivo Alaves yang tangguh

Barcelona vs Deportivo Alaves
LaLiga
Barcelona
Deportivo Alaves

Terpukul oleh kekalahan tipis 1-2 di kandang dalam El Clásico setelah kekecewaan di Eropa, Barcelona menjamu Alavés yang datang ke Katalonia dengan semangat berkat gol penyeimbang dramatis pada menit ke-89 melawan Málaga.

Barcelona vs Deportivo Alaves: Detail pertandingan

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LaLiga - Pekan 11
Spotify Camp Nou

Harga diri di kompetisi domestik dipertaruhkan saat Barcelona menguji ketangguhan tim Basque

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona menjamu Deportivo Alaves di Spotify Camp Nou dalam laga La Liga, dengan tekad segera bangkit setelah menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi domestik musim ini.

Tim asuhan Hansi Flick telah memenangi sembilan pertandingan La Liga berturut-turut sebelum dua gol Kylian Mbappe pada akhir laga memberi Real Madrid kemenangan 2-1 di stadion yang sama akhir pekan lalu. Kekalahan itu memangkas keunggulan Barcelona di puncak klasemen menjadi tiga poin, sementara Atletico Madrid juga memberi tekanan dari posisi kedua.

Flick berbicara terus terang setelah kekalahan di El Clasico. Ia menyebut kurangnya kebugaran sebagai alasan utama timnya gagal meraih hasil yang diinginkan. Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti cedera sebagai kekhawatiran terbesarnya menjelang laga ini, dengan pilihan pemain di lini pertahanan yang semakin terbatas.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Alaves datang ke Camp Nou sebagai tim peringkat ketujuh La Liga dan kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Quique Sanchez Flores hanya memenangi satu dari lima pertandingan liga terakhir mereka dan perlu bermain dengan organisasi yang baik untuk meraih hasil dari laga ini.

Bagi Barcelona, prioritasnya jelas: kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri dan mempertahankan posisi di puncak La Liga.

Duel kunci: Lamine Yamal vs Youssef Enríquez Lekhedim

Kreator serangan eksplosif dari sayap: Lamine Yamal tetap menjadi kreator utama serangan Barcelona. Dari sisi kanan, ia mampu membongkar pertahanan yang bermain dalam melalui umpan tarik tajam dan keberhasilannya melewati lawan dalam duel satu lawan satu.

Penjaga sisi kiri tim Basque: Bek kiri Youssef Enríquez Lekhedim, yang berperan penting setelah masuk dari bangku cadangan untuk mengubah momentum saat menghadapi Málaga, mendapat tugas bertahan terberat di liga. Kepekaannya dalam menempatkan diri dan ketepatan waktu tekelnya akan sangat penting untuk mencegah Yamal mengisolasi duet bek tengah.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Deportivo Alaves

Manajer

  • H. Flick

Barcelona menghadapi laga ini tanpa Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo, dan Xavi Espart karena cedera. Xavi Espart mengalami cedera saat timnya kalah di El Clasico akhir pekan lalu, sehingga pilihan di lini pertahanan yang sudah terbatas semakin tertekan. Flick mengonfirmasi bahwa Frenkie de Jong telah kembali berlatih dan siap bermain, sebuah kabar baik bagi lini tengah. Kabar terbaru lainnya mengenai tim akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula.

Alaves tidak diperkuat Facundo Garces dan Mikel Rodriguez karena cedera menjelang lawatan ke markas Barcelona. Sanchez Flores perlu mengelola skuadnya dengan cermat, sementara informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain diperkirakan akan muncul sebelum pertandingan.

Performa

BAR

BAR - Performa

GET
M3-0
GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
ALA

ALA - Performa

VAL
K0-1
ATH
S0-0
ATM
K1-2
CEL
K2-1
MAL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Barcelona menghadapi laga ini setelah meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di La Liga, yang mengakhiri rentetan sembilan kemenangan di liga. Sebelumnya, mereka kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Champions League, meski sempat mengalahkan Real Betis 5-2 dan Galatasaray 4-1 sebelum dua kekalahan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan 10.

Alaves mencatatkan satu hasil imbang, satu kemenangan, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan La Liga terakhir. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di kandang melawan Malaga, sementara pada pertandingan sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Celta Vigo. Mereka hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir, yang menunjukkan performa serangan yang tidak konsisten.

Rekor pertemuan

Head to Head

BarcelonaSeriDeportivo Alaves
4
0
1
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FT
10Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Alaves menang 1-0 di kandang dalam laga La Liga. Sebelumnya, Barcelona menang 3-1 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona meraih tiga kemenangan dan Alaves dua, dengan Barcelona mencetak total 10 gol dan kebobolan tiga.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
K
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
M
M
M
K
M
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
S
K
M
S
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
M
M
M
M
K
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
M
K
S
K
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
S
K
K
S
K
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
M
K
S
S
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
S
M
S
M
S
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
M
S
K
M
M
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
K
S
K
S
K
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
K
M
K
S
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
M
K
S
K
K
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
K
M
S
S
K
15
ElcheElcheELC
102441417-310
M
S
S
M
K
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
K
S
S
M
K
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
K
S
K
M
K
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
K
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
K
S
S
K
M
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
S
K
S
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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