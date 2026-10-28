Barcelona vs Deportivo Alaves: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 11 31 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Harga diri di kompetisi domestik dipertaruhkan saat Barcelona menguji ketangguhan tim Basque

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Barcelona menjamu Deportivo Alaves di Spotify Camp Nou dalam laga La Liga, dengan tekad segera bangkit setelah menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi domestik musim ini.

Tim asuhan Hansi Flick telah memenangi sembilan pertandingan La Liga berturut-turut sebelum dua gol Kylian Mbappe pada akhir laga memberi Real Madrid kemenangan 2-1 di stadion yang sama akhir pekan lalu. Kekalahan itu memangkas keunggulan Barcelona di puncak klasemen menjadi tiga poin, sementara Atletico Madrid juga memberi tekanan dari posisi kedua.

Flick berbicara terus terang setelah kekalahan di El Clasico. Ia menyebut kurangnya kebugaran sebagai alasan utama timnya gagal meraih hasil yang diinginkan. Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti cedera sebagai kekhawatiran terbesarnya menjelang laga ini, dengan pilihan pemain di lini pertahanan yang semakin terbatas.

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Alaves datang ke Camp Nou sebagai tim peringkat ketujuh La Liga dan kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Quique Sanchez Flores hanya memenangi satu dari lima pertandingan liga terakhir mereka dan perlu bermain dengan organisasi yang baik untuk meraih hasil dari laga ini.

Bagi Barcelona, prioritasnya jelas: kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri dan mempertahankan posisi di puncak La Liga.

Duel kunci: Lamine Yamal vs Youssef Enríquez Lekhedim

Kreator serangan eksplosif dari sayap: Lamine Yamal tetap menjadi kreator utama serangan Barcelona. Dari sisi kanan, ia mampu membongkar pertahanan yang bermain dalam melalui umpan tarik tajam dan keberhasilannya melewati lawan dalam duel satu lawan satu.

Penjaga sisi kiri tim Basque: Bek kiri Youssef Enríquez Lekhedim, yang berperan penting setelah masuk dari bangku cadangan untuk mengubah momentum saat menghadapi Málaga, mendapat tugas bertahan terberat di liga. Kepekaannya dalam menempatkan diri dan ketepatan waktu tekelnya akan sangat penting untuk mencegah Yamal mengisolasi duet bek tengah.

Kabar tim & skuad

Barcelona menghadapi laga ini tanpa Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo, dan Xavi Espart karena cedera. Xavi Espart mengalami cedera saat timnya kalah di El Clasico akhir pekan lalu, sehingga pilihan di lini pertahanan yang sudah terbatas semakin tertekan. Flick mengonfirmasi bahwa Frenkie de Jong telah kembali berlatih dan siap bermain, sebuah kabar baik bagi lini tengah. Kabar terbaru lainnya mengenai tim akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula.

Alaves tidak diperkuat Facundo Garces dan Mikel Rodriguez karena cedera menjelang lawatan ke markas Barcelona. Sanchez Flores perlu mengelola skuadnya dengan cermat, sementara informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain diperkirakan akan muncul sebelum pertandingan.

Performa

Barcelona menghadapi laga ini setelah meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di La Liga, yang mengakhiri rentetan sembilan kemenangan di liga. Sebelumnya, mereka kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Champions League, meski sempat mengalahkan Real Betis 5-2 dan Galatasaray 4-1 sebelum dua kekalahan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan 10.

Alaves mencatatkan satu hasil imbang, satu kemenangan, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan La Liga terakhir. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 di kandang melawan Malaga, sementara pada pertandingan sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Celta Vigo. Mereka hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir, yang menunjukkan performa serangan yang tidak konsisten.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada Mei 2026, ketika Alaves menang 1-0 di kandang dalam laga La Liga. Sebelumnya, Barcelona menang 3-1 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona meraih tiga kemenangan dan Alaves dua, dengan Barcelona mencetak total 10 gol dan kebobolan tiga.