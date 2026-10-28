Barcelona vs Deportivo Alaves: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 11 31 Okt 2026 - 16.00 Spotify Camp Nou

Harga diri di kompetisi domestik dipertaruhkan saat raksasa yang terluka menguji ketangguhan tim Basque

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Barcelona menjamu Deportivo Alaves di Spotify Camp Nou dalam laga La Liga, bertekad segera bangkit setelah menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi domestik musim ini.

Tim asuhan Hansi Flick telah memenangi sembilan pertandingan La Liga berturut-turut sebelum dua gol Kylian Mbappe pada menit-menit akhir memberi Real Madrid kemenangan 2-1 di stadion yang sama akhir pekan lalu. Kekalahan itu memangkas keunggulan Barcelona di puncak klasemen menjadi tiga poin, sementara Atletico Madrid juga memberikan tekanan dari posisi kedua.

Flick berbicara terus terang setelah kekalahan di El Clasico. Menurutnya, kurangnya kebugaran menjadi alasan utama timnya gagal meraih hasil yang diinginkan. Pelatih asal Jerman itu juga menyebut cedera sebagai kekhawatiran terbesarnya menjelang pertandingan ini, mengingat pilihan pemain di lini pertahanan semakin terbatas.

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Alaves datang ke Camp Nou sebagai tim peringkat ketujuh La Liga dan kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Tim asuhan Quique Sanchez Flores hanya memenangi satu dari lima pertandingan liga terakhir mereka dan harus bermain disiplin secara organisasi untuk meraih hasil dari laga ini.

Bagi Barcelona, prioritasnya jelas: kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen La Liga.

Duel kunci: Lamine Yamal vs Youssef Enríquez Lekhedim

Kreator serangan eksplosif dari sayap: Lamine Yamal tetap menjadi kreator utama serangan Barcelona. Ia mampu membongkar pertahanan yang bermain dalam melalui umpan tarik tajam dan aksi melewati lawan satu lawan satu dari sisi kanan.

Pengawal sisi kiri tim Basque: Bek kiri Youssef Enríquez Lekhedim, yang berperan penting setelah masuk dari bangku cadangan dalam membalikkan momentum saat menghadapi Málaga, akan menghadapi tugas bertahan terberat di liga. Kesadaran posisinya dan ketepatan waktu tekelnya akan sangat penting untuk mencegah Yamal mengisolasi duet bek tengah.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Gambaran pertandingan: Barcelona sangat diunggulkan saat bermain di kandang. Mereka akan berusaha menekan Alavés jauh ke belakang dengan menciptakan keunggulan jumlah pemain di sisi lapangan secara agresif dan terus menekan di wilayah lawan. Alavés akan berupaya memadati area tengah, bertahan saat Barcelona menguasai bola dalam waktu lama, lalu melancarkan serangan balik cepat secara langsung melalui Lucas Boyé dan Aitor Mañas yang tengah tampil tajam.

Kabar tim & skuad

Barcelona menghadapi pertandingan ini tanpa Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo, dan Xavi Espart karena cedera. Xavi Espart mengalami cedera saat kekalahan di El Clasico akhir pekan lalu, sehingga lini pertahanan yang sudah kekurangan pemain mendapat tekanan tambahan. Flick mengonfirmasi bahwa Frenkie de Jong telah kembali berlatih dan siap dimainkan, sebuah kabar baik bagi lini tengah. Informasi terbaru mengenai tim akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula.

Alaves tidak dapat memainkan Facundo Garces dan Mikel Rodriguez karena cedera dalam lawatan ke markas Barcelona. Sanchez Flores harus mengelola skuadnya dengan cermat, sementara informasi terbaru mengenai ketersediaan pemain diperkirakan muncul sebelum pertandingan.

Performa

Barcelona memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di La Liga, yang mengakhiri rentetan sembilan kemenangan di liga. Sebelumnya, mereka kalah 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions, meski sempat mengalahkan Real Betis 5-2 dan Galatasaray 4-1 sebelum dua kekalahan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Barcelona mencetak 14 gol dan kebobolan 10.

Alaves mencatat satu hasil imbang, satu kemenangan, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan La Liga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir 1-1 saat menjamu Malaga, sementara pada pertandingan sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Celta Vigo. Mereka hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan terakhir, menunjukkan performa serangan yang tidak konsisten.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika Alaves menang 1-0 di kandang dalam laga La Liga. Sebelumnya, Barcelona menang 3-1 di kandang pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Barcelona menang tiga kali dan Alaves dua kali, dengan Barcelona mencetak total 10 gol dan kebobolan tiga.