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Pratinjau Barcelona vs Aston Villa di Liga Champions UEFA: Barcelona bertekad meredam ambisi Aston Villa dalam laga krusial

Barcelona vs Aston Villa
Champions League
Barcelona
Aston Villa

Kembali bersemangat setelah kemenangan telak 6-1 atas Deportivo Alavés menghapus kekecewaan mereka di El Clásico, Barcelona asuhan Hansi Flick menjamu Aston Villa yang berambisi bangkit dari kekecewaan di kompetisi domestik dan menjaga rekor tak terkalahkan mereka di kompetisi kontinental.

Barcelona vs Aston Villa: Detail pertandingan

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Champions League - Pekan 4
Spotify Camp Nou

Daya gedor Barcelona beradu dengan spesialis kompetisi Eropa asuhan Unai Emery

FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona menjamu Aston Villa di Spotify Camp Nou dalam ajang Liga Champions. Kedua klub datang dengan kondisi yang bertolak belakang untuk laga yang menjanjikan malam penuh daya tarik di Catalonia.

Tim asuhan Hansi Flick menjalani periode sulit menjelang pertandingan ini. Barcelona kalah dalam dua dari tiga laga terakhir, termasuk kekalahan 1-2 dari Real Madrid di La Liga dan kekalahan kandang 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Performa mereka di kompetisi domestik dan Eropa menurun pada tahap krusial musim ini.

Aston Villa FC v Viking FK - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Villa datang dalam kondisi jauh lebih baik. Tim asuhan Unai Emery mengalahkan Manchester City 2-1 dalam laga Premier League terakhir mereka dan tampil dominan di Eropa, dengan kemenangan 6-0 atas Fenerbahce serta kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk mereka belakangan ini adalah kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Piala Carabao pada Selasa.

Di klasemen Liga Champions, Barcelona menempati posisi kedelapan, sementara Villa berada di urutan kedua. Posisi tersebut menunjukkan betapa baiknya performa skuad Emery di kompetisi Eropa musim ini.

Lamine Yamal tetap menjadi sosok sentral dalam ancaman serangan Barcelona. Remaja itu telah menegaskan bahwa ambisinya jauh melampaui sepakbola klub, dan Flick akan mengandalkan kreativitasnya untuk membongkar pertahanan Villa yang hanya kebobolan lima gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Bagi Villa, lawatan ke Camp Nou menjadi kesempatan lain untuk membuktikan kualitas mereka di antara klub-klub elite Eropa. Emery telah membangun tim yang mampu menang di level tertinggi, dan catatan mereka di Liga Champions musim ini menjadi bukti nyata.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Barcelona vs Aston Villa

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
3-4-2-1
J. GarciaJ. GarciaJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartP. CubarsiP. CubarsiG. MartinG. MartinA. GordonA. GordonM. BernalM. BernalD. OlmoD. OlmoL. YamalL. YamalPedriPedriRaphinhaRaphinhaZ. SuzukiZ. SuzukiP. TorresP. TorresV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefT. MingsT. MingsR. BarkleyR. BarkleyJ. GomesJ. GomesI. MbayeI. MbayeE. BuendiaE. BuendiaJ. McGinnJ. McGinnAlysson EdwardAlysson EdwardN. JacksonN. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Barcelona

Susunan Pemain Utama

Aston Villa

Manajer

  • H. Flick
  • U. Emery

Performa

BAR

BAR - Performa

GAL
M1-4
BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
AVL

AVL - Performa

NEW
M0-1
VIK
M3-1
MCI
M2-1
BOU
K3-0
FUL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rekor pertemuan

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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