Barcelona vs Aston Villa: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Spotify Camp Nou

Daya gedor Barcelona beradu dengan spesialis kompetisi Eropa asuhan Unai Emery

Getty Images

Barcelona menjamu Aston Villa di Spotify Camp Nou dalam ajang Liga Champions. Kedua klub datang dengan kondisi yang bertolak belakang untuk laga yang menjanjikan malam penuh daya tarik di Catalonia.

Tim asuhan Hansi Flick menjalani periode sulit menjelang pertandingan ini. Barcelona kalah dalam dua dari tiga laga terakhir, termasuk kekalahan 1-2 dari Real Madrid di La Liga dan kekalahan kandang 4-2 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Performa mereka di kompetisi domestik dan Eropa menurun pada tahap krusial musim ini.

Getty Images

Villa datang dalam kondisi jauh lebih baik. Tim asuhan Unai Emery mengalahkan Manchester City 2-1 dalam laga Premier League terakhir mereka dan tampil dominan di Eropa, dengan kemenangan 6-0 atas Fenerbahce serta kemenangan 3-1 atas Viking di Liga Champions. Satu-satunya hasil buruk mereka belakangan ini adalah kekalahan 3-0 dari Bournemouth di Piala Carabao pada Selasa.

Di klasemen Liga Champions, Barcelona menempati posisi kedelapan, sementara Villa berada di urutan kedua. Posisi tersebut menunjukkan betapa baiknya performa skuad Emery di kompetisi Eropa musim ini.

Lamine Yamal tetap menjadi sosok sentral dalam ancaman serangan Barcelona. Remaja itu telah menegaskan bahwa ambisinya jauh melampaui sepakbola klub, dan Flick akan mengandalkan kreativitasnya untuk membongkar pertahanan Villa yang hanya kebobolan lima gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Bagi Villa, lawatan ke Camp Nou menjadi kesempatan lain untuk membuktikan kualitas mereka di antara klub-klub elite Eropa. Emery telah membangun tim yang mampu menang di level tertinggi, dan catatan mereka di Liga Champions musim ini menjadi bukti nyata.

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