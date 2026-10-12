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Pratinjau Atletico Madrid vs Manchester United di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Champions League
Atletico Madrid vs Manchester United
Atletico Madrid
Manchester United

Atletico Madrid yang tengah tampil apik menjamu Manchester United yang sedang dilanda masalah di Wanda Metropolitano pada laga kedua fase liga Liga Champions. Kami mengulas pertandingan ini dengan membahas taktik, kabar tim, dan lainnya.

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Champions League - Pekan 2
Riyadh Air Metropolitano

Pertandingan Atletico Madrid vs Manchester United akan dimulai pada 13 Oktober 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Atleti sedang dalam tren positif saat menjamu Man United di ibu kota

Atletico Madrid berada dalam performa yang nyaris tak bisa lebih baik menjelang kedatangan Manchester United asuhan Michael Carrick.

Tim asuhan Diego Simeone sedang tampil gemilang

Atleti meraih kemenangan pada menit-menit akhir atas Deportivo Alaves dalam laga terakhirnya di LaLiga berkat Cristian Romero. Hasil itu memperpanjang rentetan kemenangan mereka di kompetisi domestik menjadi empat pertandingan. Mereka berharap dapat membawa performa tersebut ke Eropa setelah kalah dari Liverpool di Anfield pada laga pertama Liga Champions. Belakangan ini Atleti produktif mencetak gol di bawah Simeone, dengan torehan 12 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

FBL-ESP-LIGA-ALAVES-ATLETICO MADRIDGetty Images

Hal yang sama tak bisa dikatakan tentang Manchester United asuhan Michael Carrick

United mencatatkan awal musim terburuknya di Liga Primer dalam 40 tahun. Mereka hanya memenangi satu dari enam laga pertama, dan yang terbaru bermain imbang 1-1 di kandang melawan Tottenham Hotspur yang tengah kesulitan dan bermain dengan sepuluh orang. United memang membuka kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan telak 4-0 atas tim kecil Sabah, tetapi laga ini akan menjadi ujian yang jauh lebih berat bagi tim yang berada di bawah tekanan untuk meraih hasil.

Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Masing-masing dari delapan pertandingan terakhir Atletico menghasilkan total lebih dari 2,5 gol.
  • Atleti memenangi sembilan dari 11 pertandingan terakhirnya pada fase liga Liga Champions di Wanda Metropolitano.
  • Alejandro Grimaldo mencetak gol dalam tiga dari empat pertandingan terakhir Atleti.
  • Penyerang United Benjamin Sesko terancam kembali absen lama karena cedera tulang keringnya kambuh.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Manchester United

3-4-2-1
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formasi
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoC. RomeroC. RomeroK. LeeK. LeeA. BaenaA. BaenaM. LlorenteM. LlorenteKokeKokeP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. AlvarezJ. AlvarezS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroN. MazraouiN. MazraouiL. MartinezL. MartinezB. MbeumoB. MbeumoM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. FernandesA. SantosA. SantosY. TielemansY. TielemansM. RashfordM. Rashford
Manchester United crest
Manchester United
MUN
3-4-2-1
Atletico Madrid

Susunan Pemain Utama

Manchester United

Manajer

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone belum mengonfirmasi perkiraan susunan pemain utama Atletico Madrid untuk laga ini, dan belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Informasi terbaru diperkirakan tersedia menjelang sepak mula.

Michael Carrick menghadapi kekhawatiran cedera yang kian besar di kubu United, sementara perkiraan susunan pemain belum dapat dipastikan saat ini. Carlos Baleba, yang belum tampil sejak didatangkan pada musim panas akibat masalah pergelangan kaki, baru-baru ini bermain dalam pertandingan latihan tertutup dan mungkin berpeluang dilibatkan. Kabar lengkap tim akan diperbarui menjelang pertandingan.

Performa

ATM

ATM - Performa

LIV
K2-1
RSO
M0-3
OSA
M4-0
RMA
M2-1
ALA
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MUN

MUN - Performa

SAB
M4-0
MCI
K0-1
BHA
K2-3
FUL
S1-1
TOT
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Atletico Madrid memasuki laga ini dengan tiga kemenangan dalam lima pertandingan terakhir, meski catatannya tidak sempurna. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Real Madrid di LaLiga, dan mereka juga mencetak empat gol tanpa balas ke gawang Osasuna. Namun, tim asuhan Simeone kalah 2-1 dari Liverpool di Liga Champions dan takluk 3-0 dari Athletic Bilbao. Hasil mereka di berbagai kompetisi pun beragam.

Rangkaian hasil Manchester United belakangan ini kurang menggembirakan. Tim asuhan Carrick hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan, yakni saat mengalahkan Sabah FK 4-0 di Liga Champions. Mereka juga dua kali bermain imbang di Liga Primer, masing-masing melawan Fulham dan Everton, serta kalah dari Brighton di Piala Carabao dan Manchester City di liga. United mencetak delapan gol dalam lima laga itu, tetapi kebobolan tujuh kali. Catatan pertahanan tersebut akan mengkhawatirkan staf pelatih menjelang lawatan ke markas salah satu tim dengan pertahanan paling terorganisasi di Eropa.

Rekor pertemuan

Head to Head

Atletico MadridSeriManchester United
2
1
1
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Club Friendlies
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FT
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
4Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi Manchester United dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2026. Namun, rekor pertemuan mereka di pertandingan kompetitif lebih berpihak kepada Atletico. Dalam pertemuan terakhir mereka di Liga Champions pada 2022, Atletico lolos setelah bermain imbang 1-1 di Metropolitano dan menang 1-0 di Old Trafford. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, tidak ada tim yang benar-benar mendominasi, dengan selisih gol yang selalu tipis.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
M
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
M
5
ComoComoCOM
110041+33
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
M
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
M
9
LensLensRCL
110032+13
M
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
M
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
M
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
M
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
M
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
M
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
M
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
M
17
RomaRomaROM
10101101
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
S
19
PSVPSVPSV
10101101
S
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
S
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
Lolos ke 16 besar

Di klasemen Liga Champions saat ini, Manchester United berada di posisi keempat, sementara Atletico Madrid menempati peringkat ke-25. Selisih posisi itu memberi United keunggulan berarti dalam kompetisi pada tahap ini, meski Atletico bertekad memangkas jarak lewat kemenangan di kandang.

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