Atletico Madrid vs Barcelona: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Barcelona yang produktif mencetak gol menguji kokohnya pertahanan Simeone

Barcelona bertandang ke Riyadh Air Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid dalam laga perebutan gelar LaLiga yang krusial bagi papan atas klasemen. Barcelona datang ke Madrid sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas tuan rumah, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga, tertinggal tiga poin dari Atletico.

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Tim asuhan Diego Simeone menghadapi laga ini setelah kalah 2-0 di kandang dari Bayern Munich dalam ajang Champions League pada Selasa, hasil yang akan membuat mereka semakin fokus menjelang pertandingan domestik akhir pekan ini. Sebelum kekalahan di kompetisi Eropa itu, Atletico memenangi tiga dari empat pertandingan sebelumnya di semua kompetisi.

Sementara itu, Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aston Villa di Champions League pada malam yang sama di Camp Nou. Lamine Yamal membuka keunggulan dalam pertandingan yang disaksikan Steven Gerrard. Tim asuhan Hansi Flick kini memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

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Namun, Barcelona tidak akan diperkuat Rodri setelah klub mengonfirmasi pada Rabu bahwa gelandang tersebut mengalami cedera otot biseps femoris di kaki kanannya saat menang atas Villa. Pemain berusia 30 tahun itu diganti saat jeda dan dipastikan absen dalam lawatan ke Madrid pada Minggu, kehilangan besar mengingat perannya di posisi terdalam lini tengah Flick.

Ketika persaingan gelar LaLiga semakin ketat dan kedua klub juga memiliki ambisi di kompetisi Eropa, laga ini berlangsung pada saat kehilangan poin bisa berakibat besar.

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