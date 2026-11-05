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LaLiga
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Pratinjau Atletico Madrid vs Barcelona di LaLiga: Daya gedor Barcelona menyerbu Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid yang terluka

Atletico Madrid vs Barcelona
LaLiga
Atletico Madrid
Barcelona

Berbekal penampilan gemilang saat mengalahkan Aston Villa 3-0 di Liga Champions, setelah sebelumnya melibas Alavés 6-1 di kompetisi domestik, Barcelona asuhan Hansi Flick yang tengah menggila bertandang ke Riyadh Air Metropolitano untuk memberikan pukulan telak kepada Atletico Madrid. Tuan rumah tengah berjuang menjaga harga diri dan menebus kekalahan menyakitkan 2-0 dari Bayern Munich di kompetisi Eropa.

Atletico Madrid vs Barcelona: Detail pertandingan

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LaLiga - Pekan 12
Riyadh Air Metropolitano

Barcelona yang produktif mencetak gol menguji kokohnya pertahanan Simeone

Barcelona bertandang ke Riyadh Air Metropolitano untuk menghadapi Atletico Madrid dalam laga perebutan gelar LaLiga yang krusial bagi papan atas klasemen. Barcelona datang ke Madrid sebagai pemuncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas tuan rumah, sementara Real Madrid berada di posisi ketiga, tertinggal tiga poin dari Atletico.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Tim asuhan Diego Simeone menghadapi laga ini setelah kalah 2-0 di kandang dari Bayern Munich dalam ajang Champions League pada Selasa, hasil yang akan membuat mereka semakin fokus menjelang pertandingan domestik akhir pekan ini. Sebelum kekalahan di kompetisi Eropa itu, Atletico memenangi tiga dari empat pertandingan sebelumnya di semua kompetisi.

Sementara itu, Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aston Villa di Champions League pada malam yang sama di Camp Nou. Lamine Yamal membuka keunggulan dalam pertandingan yang disaksikan Steven Gerrard. Tim asuhan Hansi Flick kini memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Namun, Barcelona tidak akan diperkuat Rodri setelah klub mengonfirmasi pada Rabu bahwa gelandang tersebut mengalami cedera otot biseps femoris di kaki kanannya saat menang atas Villa. Pemain berusia 30 tahun itu diganti saat jeda dan dipastikan absen dalam lawatan ke Madrid pada Minggu, kehilangan besar mengingat perannya di posisi terdalam lini tengah Flick.

Ketika persaingan gelar LaLiga semakin ketat dan kedua klub juga memiliki ambisi di kompetisi Eropa, laga ini berlangsung pada saat kehilangan poin bisa berakibat besar.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Atletico Madrid vs Barcelona

Manajer

  • D. Simeone

Performa

ATM

ATM - Performa

ESP
M0-1
VFB
S1-1
COR
M1-0
LEV
M0-2
FCB
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
0/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
BAR

BAR - Performa

BET
M2-5
PSG
K4-2
RMA
K1-2
ALA
M6-1
AVL
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Atletico MadridSeriBarcelona
2
0
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Champions League
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FT
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FT
Copa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
FT
8Gol yang Dicetak7
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
1110014612+3430
M
K
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
M
M
M
M
K
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
M
S
K
M
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
K
M
M
M
M
6
SevillaSevillaSEV
115241719-217
K
M
K
S
K
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
M
M
K
S
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
M
K
S
K
S
9
VillarrealVillarrealVIL
113351515012
K
M
S
K
M
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
K
S
M
S
M
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
K
S
K
K
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
M
K
S
S
M
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
M
K
S
K
M
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
M
K
K
S
K
15
OsasunaOsasunaOSA
113261122-1111
K
K
M
K
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
K
M
K
S
K
17
ElcheElcheELC
112451418-410
K
M
S
S
M
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
K
K
M
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
M
K
S
S
K
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
K
S
K
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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