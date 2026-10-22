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Pratinjau Aston Villa vs Manchester City di Liga Primer: Semua yang perlu Anda ketahui

Aston Villa vs Manchester City
Aston Villa
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
U. Emery

Pratinjau lengkap laga Aston Villa vs Man City di Liga Primer, saat tim asuhan Enzo Maresca yang produktif mencetak gol mempertaruhkan rekor kemenangan 100 persen mereka melawan tim asuhan Unai Emery dalam pertandingan yang digelar lebih awal pada Sabtu di Villa Park.

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Premier League - Pekan 8
Villa Park

Laga Aston Villa vs Manchester City dimulai pada 24 Oktober 2026 pukul 07.30 EST dan 11.30 GMT.

Awal sempurna Manchester City mengesankan, meski diwarnai kontroversi

Awan

Villa mulai stabil setelah awal yang kurang meyakinkan

Aston Villa tertahan di posisi ke-12 dengan delapan poin dan hanya dua kemenangan dari tujuh pertandingan pembuka. Namun, mereka tak terkalahkan di semua kompetisi sejak kalah 1-2 di kandang dari Nottingham Forest pada 12 September. Kini mereka menang tiga kali berturut-turut, termasuk kemenangan mengesankan 1-0 di markas Newcastle dalam laga Liga Primer Inggris terakhir mereka. Rekrutan baru Johan Manzambi dan kiper Zion Suzuki tampil menonjol.

Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images

Foden akhiri puasa gol

Setelah 35 pertandingan tanpa mencetak gol, Phil Foden kini mengoleksi empat gol dalam dua penampilan terakhirnya, termasuk hat-trick melawan AEK Athens pada laga terakhir di Liga Champions. Manchester City, yang tengah diliputi kontroversi dan menghadapi sanksi berat setelah melanggar aturan keuangan fair play Liga Primer Inggris, tetap meraih hasil di lapangan. Pelatih baru Enzo Maresca mengawali kiprahnya di kursi pelatih di Etihad dengan tujuh kemenangan dari tujuh pertandingan Liga Primer Inggris. Erling Haaland memimpin daftar pencetak gol dengan delapan gol. Penyerang bertubuh besar asal Norwegia itu diistirahatkan saat Manchester City menghancurkan AEK 5-1, tetapi mencetak dua gol dalam masing-masing dari dua penampilan terakhirnya untuk klub.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Statistik penting & kabar cedera

  • Enzo Maresca adalah pelatih pertama yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya di Liga Primer Inggris bersama sebuah klub.
  • Pelatih Villa, Emery, tidak dapat menurunkan Amadou Onana, Ian Maatsen, dan Aaron Wan-Bissaka dalam pertandingan ini.
  • Winger Manchester City, Antoine Semenyo, akan absen selama delapan pekan karena masalah lutut.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa vs Manchester City

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashT. MingsT. MingsV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefL. BogardeL. BogardeAlysson EdwardAlysson EdwardR. BarkleyR. BarkleyB. KamaraB. KamaraJ. GomesJ. GomesE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonG. DonnarummaG. DonnarummaR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovM. GuehiM. GuehiR. Ait NouriR. Ait NouriA. BouaddiA. BouaddiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuP. FodenP. FodenE. HaalandE. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
Aston Villa

Susunan Pemain Utama

Manchester City

Manajer

  • U. Emery
  • E. Maresca

Unai Emery harus menghadapi banyaknya pemain Aston Villa yang absen. Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri, Aaron Wan-Bissaka, dan Johan Manzambi semuanya tercatat mengalami cedera, sementara kabar terbaru mengenai kemungkinan mereka tampil diperkirakan muncul menjelang kick-off.

Manchester City juga menghadapi masalah cedera di lini serang. Antoine Semenyo dipastikan absen hingga delapan pekan karena masalah lutut, sementara Matheus Nunes juga menepi. Kondisi kebugaran Erling Haaland masih menjadi kekhawatiran setelah ia ditarik keluar lebih awal saat melawan Ipswich Town, dan Enzo Maresca belum memastikan apakah pemain asal Norwegia itu akan tersedia.

Performa

AVL

AVL - Performa

SEV
M1-3
BRE
S2-2
FB
M6-0
NEW
M0-1
VIK
M3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
MCI

MCI - Performa

SUN
M5-3
LIV
M0-3
PSG
K2-4
IPS
M3-2
AEK
M5-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Aston Villa memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya hasil tanpa poin penuh adalah hasil imbang 2-2 di kandang melawan Brentford di Liga Primer Inggris. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 di markas Newcastle United. Dalam rentang tersebut, mereka juga mencatat kemenangan 6-0 atas Fenerbahce di Liga Champions. Dalam lima pertandingan itu, Villa mencetak 12 gol dan kebobolan enam gol.

Manchester City memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu-satunya kekalahan terjadi saat takluk 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions. Pada laga terbarunya, mereka menang 3-2 atas Ipswich Town di Liga Primer Inggris. Dalam rentang tersebut, mereka juga meraih kemenangan 3-0 di markas Liverpool. Dalam lima pertandingan itu, Manchester City mencetak 18 gol dan kebobolan 11 gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

Aston VillaSeriManchester City
3
0
2
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FT
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
7Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Mei 2026, ketika Aston Villa menang 2-1 di Stadion Etihad dalam laga Liga Primer Inggris. Dari lima pertemuan terakhir, Villa menang tiga kali dan Manchester City menang dua kali, dengan total delapan gol untuk Villa dan tujuh gol untuk Manchester City. Tiga dari empat pertemuan terakhir ditentukan oleh selisih satu gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Manchester City memimpin klasemen Liga Primer Inggris menjelang pertandingan ini, sementara Aston Villa berada di posisi ke-12. Selisih posisi itu memperjelas situasi kedua tim: Manchester City datang sebagai pemuncak klasemen, sedangkan Villa akan berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memangkas jarak dengan klub-klub di atasnya.

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