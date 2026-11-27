Arsenal vs Manchester City: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 11.30 Emirates Stadium

Juara bertahan incar keunggulan sembilan poin atas rival yang tengah kesulitan

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Arsenal menjamu Manchester City di Stadion Emirates, London, dalam laga Liga Primer yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim yang tengah mencari solusi.

Tim asuhan Mikel Arteta berada di puncak klasemen dan bermain imbang 1-1 melawan Borussia Dortmund di Liga Champions pada Selasa. Mereka menciptakan banyak peluang dalam laga itu, tetapi gagal mencetak gol kedua setelah Viktor Gyokeres membuka keunggulan lebih awal.

Arsenal juga menghadapi masalah di posisi penjaga gawang. David Raya absen karena masalah bahu yang dialaminya saat bermain imbang melawan Newcastle United, sehingga Kepa Arrizabalaga tampil menghadapi Dortmund.

City datang dengan performa buruk di bawah Enzo Maresca. Mereka ditahan imbang 2-2 oleh Napoli di Etihad pada Selasa, dengan gol Ayyoub Bouaddi dan Rayan Cherki menyelamatkan satu poin. City kini tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi.

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Erling Haaland tidak mencetak gol dalam empat penampilan beruntun setelah mengemas 14 gol dalam 12 laga pertamanya musim ini. Seusai laga melawan Napoli, ia mengakui timnya kesulitan menemukan hal yang masih kurang dan menyebut lawatan ini sebagai pertandingan tersulit musim ini.

Cherki juga berbicara terus terang. Ia mengatakan City perlu bermain dengan energi lebih besar dan satu-satunya target di London adalah menang. Arsenal berpeluang memperlebar jarak dengan rival yang kehilangan ritme permainan itu.

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