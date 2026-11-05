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Premier League
team-logoArsenal
Emirates Stadium
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Pratinjau Arsenal vs Hull City di Liga Primer Inggris: Arsenal incar puncak klasemen saat menghadapi Hull City di Emirates

Arsenal vs Hull City
Premier League
Arsenal
Hull City

Usai menaklukkan Anfield dan bersusah payah meraih kemenangan tandang 2-1 yang mendebarkan atas Slavia Praha di Liga Champions, Arsenal asuhan Mikel Arteta yang tengah tampil gemilang kembali ke Stadion Emirates. Mereka bertekad menegaskan dominasi di kompetisi domestik atas Hull City, tim tangguh yang tengah bersemangat setelah bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Ipswich Town.

Arsenal vs Hull City: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 10
Emirates Stadium

Arsenal asuhan Arteta yang belum terkalahkan menghadapi kegigihan Hull City

SK Slavia Praha v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Arsenal asuhan Mikel Arteta memasuki akhir pekan dengan performa gemilang, melewati jadwal padat dengan ketepatan layaknya penantang gelar. Setelah mengalahkan Liverpool 1-0 tanpa kebobolan di Anfield pada Minggu, Arsenal bertandang ke Ceko pada Rabu dan tampil sangat efektif pada babak pertama. Gol Noni Madueke dan Viktor Gyökeres membawa mereka menundukkan Slavia Prague 2-1 sekaligus memperpanjang rekor klub untuk laga tandang Eropa tanpa kekalahan menjadi sepuluh pertandingan. 

Hull City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images

Kembali bermain di London Utara, Arsenal tak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi Hull City asuhan Sergej Jakirović. Meski jauh lebih tidak diunggulkan, Hull City membuktikan ketangguhannya pada Sabtu lalu. Setelah tertinggal satu gol, mereka sempat berbalik unggul atas Ipswich Town lewat Tim Iroegbunam dan Oli McBurnie sebelum akhirnya bermain imbang 2-2 dalam laga yang berlangsung sengit.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Hull City

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Formasi
Hull City crest
Hull City
HUL
5-4-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeM. OedegaardM. OedegaardC. TzolisC. TzolisK. HavertzK. HavertzK. TzolakisK. TzolakisJ. EganJ. EganS. AjayiS. AjayiR. GilesR. GilesL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyM. BelloumiM. BelloumiR. SlaterR. Slaterteam-logoE. StroudT. IroegbunamT. IroegbunamO. McBurnieO. McBurnie
Hull City crest
Hull City
HUL
4-2-3-1
Arsenal

Susunan Pemain Utama

Hull City

Manajer

  • M. Arteta
  • S. Jakirovic

Performa

ARS

ARS - Performa

FCB
S2-2
EVE
M2-0
FLE
K1-1
LIV
M0-1
SLP
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HUL

HUL - Performa

NEW
K2-1
EVE
S2-2
FUL
K1-0
BRE
S1-1
IPS
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

ArsenalSeriHull City
4
1
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
FA Cup
Hull City badge
Hull City
HUL
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
4
FT
FA Cup
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Hull City badge
Hull City
HUL
0
FT
Premier League
Hull City badge
Hull City
HUL
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
FT
13Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
M
M
M
M
K
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
K
K
M
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
9612247+1719
M
K
M
M
M
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
M
K
M
M
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
K
M
M
K
M
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
M
S
K
S
M
7
EvertonEvertonEVE
934299013
M
K
K
S
M
8
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
93331413+112
M
M
M
K
K
9
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
93331010012
M
M
M
S
K
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
S
M
M
S
M
11
Hull CityHull CityHUL
92521110+111
S
S
K
S
K
12
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
925298+111
K
S
S
K
S
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
K
M
K
K
M
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
93241418-411
S
S
K
M
K
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
S
M
M
K
S
16
Coventry CityCoventry CityCOV
9306916-79
M
K
K
M
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
K
K
S
S
S
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
K
K
K
M
S
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
K
S
K
K
K
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
K
S
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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