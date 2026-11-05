Arsenal vs Hull City: Detail pertandingan
Arsenal asuhan Arteta yang belum terkalahkan menghadapi kegigihan Hull City
Arsenal asuhan Mikel Arteta memasuki akhir pekan dengan performa gemilang, melewati jadwal padat dengan ketepatan layaknya penantang gelar. Setelah mengalahkan Liverpool 1-0 tanpa kebobolan di Anfield pada Minggu, Arsenal bertandang ke Ceko pada Rabu dan tampil sangat efektif pada babak pertama. Gol Noni Madueke dan Viktor Gyökeres membawa mereka menundukkan Slavia Prague 2-1 sekaligus memperpanjang rekor klub untuk laga tandang Eropa tanpa kekalahan menjadi sepuluh pertandingan.
Kembali bermain di London Utara, Arsenal tak boleh melakukan kesalahan saat menghadapi Hull City asuhan Sergej Jakirović. Meski jauh lebih tidak diunggulkan, Hull City membuktikan ketangguhannya pada Sabtu lalu. Setelah tertinggal satu gol, mereka sempat berbalik unggul atas Ipswich Town lewat Tim Iroegbunam dan Oli McBurnie sebelum akhirnya bermain imbang 2-2 dalam laga yang berlangsung sengit.
Kabar tim & skuad
Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Hull City
Performa
ARS - Performa
HUL - Performa
Rekor pertemuan
Head to Head
Klasemen
|#
|M
|M
|S
|K
|G
|K
|+/-
|POIN
|Performa
|1
|9
|8
|0
|1
|14
|5
|+9
|24
M
M
M
M
K
|2
|9
|7
|0
|2
|20
|10
|+10
|21
K
K
M
M
M
|3
|9
|6
|1
|2
|24
|7
|+17
|19
M
K
M
M
M
|4
|9
|5
|1
|3
|19
|15
|+4
|16
M
K
M
M
K
|5
|9
|4
|3
|2
|11
|9
|+2
|15
K
M
M
K
M
|6
|9
|3
|5
|1
|16
|9
|+7
|14
M
S
K
S
M
|7
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
M
K
K
S
M
|8
|9
|3
|3
|3
|14
|13
|+1
|12
M
M
M
K
K
|9
|9
|3
|3
|3
|10
|10
|0
|12
M
M
M
S
K
|10
|9
|3
|3
|3
|10
|13
|-3
|12
S
M
M
S
M
|11
|9
|2
|5
|2
|11
|10
|+1
|11
S
S
K
S
K
|12
|9
|2
|5
|2
|9
|8
|+1
|11
K
S
S
K
S
|13
|9
|3
|2
|4
|12
|15
|-3
|11
K
M
K
K
M
|14
|9
|3
|2
|4
|14
|18
|-4
|11
S
S
K
M
K
|15
|9
|2
|3
|4
|9
|11
|-2
|9
S
M
M
K
S
|16
|9
|3
|0
|6
|9
|16
|-7
|9
M
K
K
M
M
|17
|9
|1
|4
|4
|10
|15
|-5
|7
K
K
S
S
S
|18
|9
|2
|1
|6
|9
|21
|-12
|7
K
K
K
M
S
|19
|9
|1
|3
|5
|6
|12
|-6
|6
K
S
K
K
K
|20
|9
|1
|2
|6
|7
|17
|-10
|5
K
S
K
K
K