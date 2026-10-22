Arsenal vs Everton: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 8 24 Okt 2026 - 10.00 Emirates Stadium

Arsenal F.C. menjamu Everton F.C. pada Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Premier League di Emirates Stadium.

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Momentum laga dramatis di Eropa berhadapan dengan Everton yang tengah kesulitan

Arsenal kembali ke London Utara dengan momentum kuat setelah bangkit untuk meraih hasil imbang dramatis 2-2 di kandang Bayern Munich dalam laga Champions League pada Rabu malam. Setelah sebelumnya mencatat dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik atas Leeds United (2-1) dan Nottingham Forest (1-0), tim asuhan Mikel Arteta kini tidak terkalahkan dalam lima pertandingan di semua kompetisi. Mereka menjamu Everton yang tengah melalui periode sulit dan mencari solusi setelah kalah 2-0 di kandang dari Chelsea serta bermain imbang 2-2 di kandang Hull City.

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Duel kunci: Eberechi Eze vs Jarrad Branthwaite

Pengatur serangan yang sedang tampil apik: Eberechi Eze memicu kebangkitan Arsenal di Munich pada tengah pekan dengan mencetak gol indah setelah menggantikan Bukayo Saka pada awal pertandingan. Pergerakannya yang luwes antara sayap kiri dan ruang-ruang di tengah akan menguji kedisiplinan pertahanan Everton.

Pilar pertahanan: Jarrad Branthwaite menjadi andalan di lini belakang Everton bersama James Tarkowski. Branthwaite harus memenangi duel di area tengah dan menyapu bola, sekaligus membatasi ruang bagi Kai Havertz dan Declan Rice yang masuk terlambat ke kotak penalti.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Gambaran pertandingan: Di atas kertas, Arsenal memiliki peluang menang yang jauh lebih besar di kandang. Dengan kondisi Bukayo Saka dipantau setelah ia ditarik keluar lebih awal di Munich, Arteta diperkirakan akan sangat mengandalkan kerja sama kreatif Martin Ødegaard dan Eberechi Eze di lini tengah untuk membongkar pertahanan rapat Everton.

Kabar tim & skuad

Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak dapat memainkan William Saliba dalam pertandingan ini karena bek tengah tersebut saat ini masuk daftar pemain cedera. Christos Tzolis dan Piero Hincapie juga tidak tersedia, meski belum ada prediksi susunan pemain utama yang dikonfirmasi menjelang laga. Kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati waktu sepak mula.

Pelatih kepala Everton David Moyes sejauh ini tidak memiliki pemain yang dilaporkan cedera atau terkena skorsing, meski susunan pemain yang sudah dikonfirmasi belum diumumkan. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu tersedia.

Performa

Arsenal meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 0-1 di kandang Nottingham Forest dalam ajang Premier League. Dalam rangkaian tersebut, mereka juga mengalahkan Leeds United 2-1 di liga dan Lille 3-0 di Champions League. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Brighton, yang menang 3-0, sementara kekalahan lainnya datang dari Ipswich Town dan diimbangi dengan kemenangan 4-2 atas lawan yang sama di Carabao Cup. Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

Everton meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di kandang Chelsea, sementara sepekan sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 dengan Hull City. Kemenangan 1-0 atas Ipswich Town menjadi hasil terbaik mereka dalam periode ini, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Tottenham Hotspur. Tim asuhan Moyes mencetak empat gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika Arsenal menang 2-0 atas Everton di Emirates Stadium dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak pernah kalah dari Everton. Satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian itu terjadi di Goodison Park pada April 2025 dengan skor 1-1, sementara Arsenal juga meraih kemenangan kandang 2-1 pada Mei 2024.