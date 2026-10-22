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Premier League
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Emirates Stadium
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Pratinjau Arsenal vs Everton di Liga Primer Inggris: Everton bertekad menghentikan tren positif Arsenal di Emirates

Arsenal vs Everton
Premier League
Arsenal
Everton

Setelah bangkit untuk meraih hasil imbang 2-2 yang mendebarkan melawan Bayern Munich di Liga Champions, Arsenal asuhan Mikel Arteta kembali bermain di kandang dengan catatan tak terkalahkan dalam lima laga yang dipertaruhkan saat menghadapi Everton, yang belum menang dalam enam laga.

Arsenal vs Everton: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 8
Emirates Stadium

Arsenal F.C. menjamu Everton F.C. pada Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) dalam pertandingan pekan kedelapan Premier League di Emirates Stadium.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Momentum laga dramatis di Eropa berhadapan dengan Everton yang tengah kesulitan

Arsenal kembali ke London Utara dengan momentum kuat setelah bangkit untuk meraih hasil imbang dramatis 2-2 di kandang Bayern Munich dalam laga Champions League pada Rabu malam. Setelah sebelumnya mencatat dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik atas Leeds United (2-1) dan Nottingham Forest (1-0), tim asuhan Mikel Arteta kini tidak terkalahkan dalam lima pertandingan di semua kompetisi. Mereka menjamu Everton yang tengah melalui periode sulit dan mencari solusi setelah kalah 2-0 di kandang dari Chelsea serta bermain imbang 2-2 di kandang Hull City.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAGetty Images

Duel kunci: Eberechi Eze vs Jarrad Branthwaite

Pengatur serangan yang sedang tampil apik: Eberechi Eze memicu kebangkitan Arsenal di Munich pada tengah pekan dengan mencetak gol indah setelah menggantikan Bukayo Saka pada awal pertandingan. Pergerakannya yang luwes antara sayap kiri dan ruang-ruang di tengah akan menguji kedisiplinan pertahanan Everton.

Pilar pertahanan: Jarrad Branthwaite menjadi andalan di lini belakang Everton bersama James Tarkowski. Branthwaite harus memenangi duel di area tengah dan menyapu bola, sekaligus membatasi ruang bagi Kai Havertz dan Declan Rice yang masuk terlambat ke kotak penalti.

Analisis taktik & prediksi susunan pemain

Arsenal F.C. (4-2-3-1): Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimarães; Madueke, Ødegaard, Eze; Havertz.

Everton F.C. (4-2-3-1): Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

Gambaran pertandingan: Di atas kertas, Arsenal memiliki peluang menang yang jauh lebih besar di kandang. Dengan kondisi Bukayo Saka dipantau setelah ia ditarik keluar lebih awal di Munich, Arteta diperkirakan akan sangat mengandalkan kerja sama kreatif Martin Ødegaard dan Eberechi Eze di lini tengah untuk membongkar pertahanan rapat Everton.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal vs Everton

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriB. WhiteB. WhiteGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. OedegaardM. OedegaardB. GuimaraesB. GuimaraesD. RiceD. RiceE. EzeE. EzeB. SakaB. SakaK. HavertzK. HavertzJ. PickfordJ. PickfordV. MykolenkoV. MykolenkoJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. GrealishJ. GrealishH. ArmstrongH. ArmstrongK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerM. RoehlM. RoehlT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Arsenal

Susunan Pemain Utama

Everton

Manajer

  • M. Arteta
  • D. Moyes

Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak dapat memainkan William Saliba dalam pertandingan ini karena bek tengah tersebut saat ini masuk daftar pemain cedera. Christos Tzolis dan Piero Hincapie juga tidak tersedia, meski belum ada prediksi susunan pemain utama yang dikonfirmasi menjelang laga. Kabar terbaru diperkirakan muncul mendekati waktu sepak mula.

Pelatih kepala Everton David Moyes sejauh ini tidak memiliki pemain yang dilaporkan cedera atau terkena skorsing, meski susunan pemain yang sudah dikonfirmasi belum diumumkan. Informasi terbaru akan ditambahkan begitu tersedia.

Performa

ARS

ARS - Performa

BHA
K3-0
LEE
M2-1
LIL
M3-0
NFO
M0-1
FCB
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
EVE

EVE - Performa

TOT
S0-0
WOL
M1-0
IPS
M1-0
HUL
S2-2
CHE
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Arsenal meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 0-1 di kandang Nottingham Forest dalam ajang Premier League. Dalam rangkaian tersebut, mereka juga mengalahkan Leeds United 2-1 di liga dan Lille 3-0 di Champions League. Kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Brighton, yang menang 3-0, sementara kekalahan lainnya datang dari Ipswich Town dan diimbangi dengan kemenangan 4-2 atas lawan yang sama di Carabao Cup. Arsenal mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga tersebut.

Everton meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di kandang Chelsea, sementara sepekan sebelumnya mereka bermain imbang 2-2 dengan Hull City. Kemenangan 1-0 atas Ipswich Town menjadi hasil terbaik mereka dalam periode ini, dan mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Tottenham Hotspur. Tim asuhan Moyes mencetak empat gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

ArsenalSeriEverton
3
2
0
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Everton badge
Everton
EVE
0
FT
Premier League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Everton badge
Everton
EVE
1
FT
6Gol yang Dicetak2
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Maret 2026, ketika Arsenal menang 2-0 atas Everton di Emirates Stadium dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, Arsenal meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tidak pernah kalah dari Everton. Satu-satunya hasil imbang dalam rangkaian itu terjadi di Goodison Park pada April 2025 dengan skor 1-1, sementara Arsenal juga meraih kemenangan kandang 2-1 pada Mei 2024.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
M
M
M
M
M
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
M
M
K
M
M
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
M
M
M
M
S
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
M
M
K
S
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
M
K
M
S
M
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
S
M
S
S
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
S
K
S
M
S
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
S
M
S
S
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
S
K
S
S
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
M
K
M
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
M
K
S
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
M
S
M
K
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
S
S
S
K
S
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
M
S
K
M
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
M
K
K
S
S
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
M
S
K
S
S
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
M
M
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
M
K
S
S
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
M
S
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

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