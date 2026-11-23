Arsenal vs Borussia Dortmund: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Emirates Stadium

Pemuncak klasemen liga domestik menguji kemampuan di Eropa di tengah persoalan cedera

Arsenal menjamu Borussia Dortmund di Emirates Stadium, London, pada Selasa malam dalam laga Liga Champions.

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Tim asuhan Mikel Arteta datang ke laga Eropa ini setelah bermain imbang 2-2 di markas Newcastle pada Sabtu. Hasil itu mengakhiri rentetan lima kemenangan Arsenal di Premier League, meski mereka tetap unggul enam poin di puncak klasemen.

Laga di St James' Park juga membawa masalah tersendiri. Bukayo Saka absen karena cedera, sementara kiper David Raya ditarik keluar pada babak kedua akibat masalah pada lengannya. Arteta mengatakan Raya akan menjalani pemindaian MRI pada Minggu.

Bruno Guimaraes juga mendapat sambutan tak bersahabat saat kembali ke klub lamanya. Sang gelandang kemudian mengatakan bahwa Arsenal masih menghadapi banyak hal di depan. Arsenal selanjutnya menjamu Manchester City pada Minggu, sehingga laga Eropa ini menjadi bagian dari pekan yang berat.

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Dortmund, yang dilatih Niko Kovac, juga datang dengan catatan performa yang kuat. Mereka menang di markas Borussia Moenchengladbach pada Sabtu dan bermain imbang 2-2 dengan Bayern Munich pada akhir Oktober.

Serhou Guirassy menjadi ujung tombak dalam perkiraan susunan pemain utama, sementara Dortmund berada jauh di bawah Arsenal dalam klasemen Liga Champions. Kedua klub juga bertemu dalam laga persahabatan pada Agustus, sehingga mereka sudah sedikit mengenal satu sama lain.

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