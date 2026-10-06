Argentina vs Benin: Detail pertandingan

Friendlies - Pekan 1 6 Okt 2026 - 19.00

Argentina dan Benin akan kick-off pada 7 Oktober 2026 pukul 01.00 SAST (6 Oktober 2026 pukul 16.00 ART / 20.00 BST / 15.00 EST).

Finalis Piala Dunia 2026 menjamu Cheetahs

Argentina kembali ke Estadio Mâs Monumental untuk menjamu tim Afrika Barat, Benin, dalam laga ekshibisi internasional musim gugur. Setelah mencapai final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dan terus menyempurnakan taktik mereka setelah jeda internasional yang solid, skuad asuhan Lionel Scaloni menargetkan satu lagi penampilan dominan di hadapan pendukung tuan rumah. Bagi Benin asuhan Gernot Rohr, perjalanan ke Amerika Selatan untuk menghadapi salah satu kekuatan elite sepakbola internasional menghadirkan ujian yang sangat berharga dalam hal disiplin dan ketahanan bertahan.

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Masterclass Oktober La Albiceleste: Tujuh gol sempurnakan start sempurna

Argentina memasuki Rabu pagi dengan kepercayaan diri meluap setelah mencatatkan dua penampilan dominan secara beruntun. Setelah menang 4-0 atas Bolivia pada 1 Oktober, tim asuhan Scaloni membukukan kemenangan menakjubkan 7-0 atas Burkina Faso pada 4 Oktober. Lautaro Martínez membuka skor sebelum talenta-talenta muda Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, dan Giuliano Simeone juga mencatatkan nama di papan skor. Menampilkan rotasi serangan dan pressing tanpa henti, tuan rumah membawa momentum yang sangat besar ke pertandingan hari Rabu.

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Performa tangguh Cheetahs: Sukses kualifikasi AFCON

Benin bertolak ke Argentina dengan dorongan moral setelah kemenangan kandang krusial 2-1 atas Mauritania dalam laga kualifikasi Grup F Piala Afrika 2027 pada 29 September. Tim asuhan Gernot Rohr menunjukkan struktur yang kuat dan penyelesaian akhir yang klinis untuk merebut tiga poin penuh. Menghadapi lawan kelas dunia di kandang lawan akan menuntut konsentrasi maksimal dari para pemimpin kunci Marcel Dandjinou, Steve Mounié, dan Jodel Dossou saat Benin berupaya membatasi ruang di area sentral dan mengancam lewat bola mati.

Duel monumental di Estadio Mâs Monumental

Mesin kreatif Argentina, yang digerakkan Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, dan playmaker muda Franco Mastantuono, akan berupaya mengontrol penguasaan bola dan mengisolasi full-back Benin. Sementara itu, Benin akan menerapkan blok rendah hingga menengah yang disiplin untuk meredam tekanan, dengan mengandalkan serangan sayap cepat melalui Andreas Hountondji demi menangkap garis pertahanan tinggi Argentina. Dengan para suporter lokal antusias merayakan bintang-bintang mereka, bentrokan hari Rabu menjanjikan tontonan menarik di Buenos Aires.

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Akhir sebuah era: Messi menjauh dari La Albiceleste

Setelah keputusannya pensiun dari tugas tim nasional pada akhir Agustus, tak lama setelah membawa La Albiceleste ke final Piala Dunia lainnya, Lionel Messi turun ke lapangan untuk menutup perjalanan legendaris selama 21 tahun. Menghadapi tim Afrika Barat itu di depan 85.000 pendukung tuan rumah, Messi akan mencatatkan caps ke-208 yang bersejarah, menutup karier pemecah rekor yang mencakup 125 gol, 68 assist, dan koleksi trofi tak tertandingi yang dipimpin oleh Piala Dunia FIFA 2022 serta gelar Copa América beruntun pada 2021 dan 2024. Dikelilingi rekan-rekan setim juara dunianya di Buenos Aires, sang kapten bertuah mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada seragam biru-putih, meninggalkan warisan sebagai pemain terhebat dalam sejarah sepakbola negaranya.

Perkiraan susunan pemain inti

Argentina: Martinez; Giay, Otamendi, Romero, Medina; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Paz; Messi, Alvarez

Benin: Djandjinou; Azongnitode, Roche, Tijani, Ourou; Hassane, D'Almeida; Aloko, Olaitan, Ourorou; Tosin

Kabar tim & skuad

Belum ada kabar tim yang terkonfirmasi untuk Argentina jelang laga persahabatan melawan Benin. Pembaruan mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan skorsing akan ditambahkan mendekati kick-off.

Detail skuad Benin, termasuk persoalan cedera atau skorsing apa pun, belum dikonfirmasi pada tahap ini. Informasi lebih lanjut akan diberikan saat tersedia.

Performa

Argentina datang dengan performa luar biasa, setelah memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan kalah sekali. Laga terbaru mereka menghasilkan pembantaian 7-0 atas Burkina Faso, dan mereka juga mengalahkan Bolivia 4-0 dalam laga persahabatan sebelumnya. Hanya dari dua laga persahabatan itu saja mereka mencetak 11 gol tanpa balas. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian ini datang saat melawan Spanyol di Piala Dunia, yaitu kekalahan 1-0, meski mereka juga mengalahkan Inggris 2-1 dan Swiss 3-1 dalam rangkaian turnamen tersebut.

Benin memiliki catatan terkini yang lebih beragam, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Mereka mengalahkan Mauritania 2-1 dalam pertandingan terbaru dan bermain imbang 1-1 dengan Burkina Faso di kualifikasi Piala Afrika. Hasil terburuk mereka dalam rangkaian ini adalah kekalahan 5-1 dari Togo dalam laga persahabatan pada awal tahun.

Rekor pertemuan

Tak ada data head-to-head antara Argentina dan Benin yang tersedia dari pertemuan-pertemuan terkini. Karena itu, pertandingan ini memiliki konteks historis yang terbatas untuk dijadikan acuan menjelang kick-off.