AEK Athens vs Real Madrid: Detail pertandingan

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Allwyn Arena

Real Madrid yang sedang tampil apik uji AEK yang terpuruk

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Real Madrid bertandang ke Allwyn Arena di Athena untuk menghadapi AEK Athens di Liga Champions. Tim asuhan Jose Mourinho berupaya melanjutkan rentetan hasil apik di kompetisi Eropa.

AEK Athens menjalani fase grup yang sulit sejauh ini dan berada di dekat dasar klasemen Liga Champions. Tim asuhan Marko Nikolic kalah 5-1 dari Manchester City dalam laga terakhirnya di kompetisi Eropa dan kesulitan tampil konsisten di kancah tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid tiba di Yunani dengan performa meyakinkan. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions dan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Barcelona di La Liga pada akhir pekan.

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Mbappe menjadi sorotan di luar lapangan sepanjang pekan ini menyusul komentar kontroversialnya tentang sebuah meme di media sosial, yang mendorong sang pemain dan klub menyampaikan permintaan maaf. Namun, di lapangan, Mourinho akan mengharapkan skuadnya tetap fokus untuk kembali meraih hasil positif di kompetisi Eropa.

Trent Alexander-Arnold masih memainkan peran terbatas di Bernabeu, dengan hanya enam penampilan di La Liga musim ini. Pemain timnas Inggris itu berada di urutan ketiga dalam pilihan Mourinho untuk posisi bek kanan dan hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat Real Madrid memenangi Clasico baru-baru ini.

Dengan Real Madrid menempati posisi keempat di klasemen Liga Champions dan AEK Athens berada jauh di zona degradasi, pentingnya pertandingan ini bagi kedua tim sudah jelas.

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