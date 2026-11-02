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Champions League
team-logoAEK Athens
Allwyn Arena
team-logoReal Madrid
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Pratinjau AEK Athens vs Real Madrid di Liga Champions UEFA: Real Madrid bertekad menggulung AEK Athens yang tengah terluka

AEK Athens vs Real Madrid
Champions League
AEK Athens
Real Madrid

Berbekal enam kemenangan beruntun setelah melibas Racing Santander 3-0, Real Madrid asuhan José Mourinho tiba di Yunani dengan ambisi mendominasi Eropa. Mereka akan menghadapi AEK Athens yang bertekad bangkit dari kekalahan 2-0 dari Panathinaikos dalam laga derbi yang memukul mental.

AEK Athens vs Real Madrid: Detail pertandingan

crest
Champions League - Pekan 4
Allwyn Arena

Real Madrid yang sedang tampil apik uji AEK yang terpuruk

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Real Madrid bertandang ke Allwyn Arena di Athena untuk menghadapi AEK Athens di Liga Champions. Tim asuhan Jose Mourinho berupaya melanjutkan rentetan hasil apik di kompetisi Eropa.

AEK Athens menjalani fase grup yang sulit sejauh ini dan berada di dekat dasar klasemen Liga Champions. Tim asuhan Marko Nikolic kalah 5-1 dari Manchester City dalam laga terakhirnya di kompetisi Eropa dan kesulitan tampil konsisten di kancah tersebut.

Sebaliknya, Real Madrid tiba di Yunani dengan performa meyakinkan. Mereka memenangi lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-1 atas RB Leipzig di Liga Champions dan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Barcelona di La Liga pada akhir pekan.

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Mbappe menjadi sorotan di luar lapangan sepanjang pekan ini menyusul komentar kontroversialnya tentang sebuah meme di media sosial, yang mendorong sang pemain dan klub menyampaikan permintaan maaf. Namun, di lapangan, Mourinho akan mengharapkan skuadnya tetap fokus untuk kembali meraih hasil positif di kompetisi Eropa.

Trent Alexander-Arnold masih memainkan peran terbatas di Bernabeu, dengan hanya enam penampilan di La Liga musim ini. Pemain timnas Inggris itu berada di urutan ketiga dalam pilihan Mourinho untuk posisi bek kanan dan hanya tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir saat Real Madrid memenangi Clasico baru-baru ini.

Dengan Real Madrid menempati posisi keempat di klasemen Liga Champions dan AEK Athens berada jauh di zona degradasi, pentingnya pertandingan ini bagi kedua tim sudah jelas.

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-ATLETICOGetty Images

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain AEK Athens vs Real Madrid

4-1-3-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Formasi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
A. BrignoliA. BrignoliS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaH. MoukoudiH. MoukoudiF. RelvasF. RelvasL. MajerL. MajerR. MarinR. MarinK. ArriagaK. ArriagaJ. MarioJ. MarioL. JovicL. JovicB. VargaB. VargaT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenA. RuedigerA. RuedigerA. CarrerasA. CarrerasA. TchouameniA. TchouameniB. DiazB. DiazA. GulerA. GulerE. CamavingaE. CamavingaJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-1-3-2
AEK Athens

Susunan Pemain Utama

Real Madrid

Manajer

  • M. Nikolic
  • J. Mourinho

Performa

AEK

AEK - Performa

SHK
K3-1
MCI
K5-1
PAT
M5-0
PAO
K3-1
PAO
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
BAR
M1-2
SAN
M0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
17/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

AEK AthensSeriReal Madrid
0
2
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
2
FT
Champions League
AEK Athens badge
AEK Athens
AEK
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
5Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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