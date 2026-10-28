AC Milan vs Bologna: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 9 28 Okt 2026 - 13.30 San Siro

AC Milan menjamu Bologna FC 1909 pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 19.30 SAST (17.30 GMT / 18.30 CET) di Stadion San Siro, dalam pertandingan pekan kesembilan Serie A musim ini.

Kebangkitan di liga domestik menghadapi ambisi klub asal Emilia

Penampilan meyakinkan dalam kemenangan tandang 2-0 di Udine menjadi respons yang dibutuhkan AC Milan. Kekecewaan di kompetisi Eropa terhapus berkat penyelesaian klinis Christian Pulisic pada awal laga dan gol pengunci kemenangan Omari Hutchinson pada babak kedua. AC Milan segera mengalihkan perhatian ke San Siro untuk menghadapi Bologna pada laga tengah pekan. Tim tamu datang ke Milan dengan kepercayaan diri yang kembali meningkat. Bologna asuhan Raffaele Palladino bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Inter dengan menaklukkan Cagliari 2-0 pada akhir pekan, menjadikan pertemuan Rabu ini penting dalam persaingan di papan atas klasemen.

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Duel kunci: Christian Pulisic vs Nicolò Casale

Tumpuan serangan yang sedang tampil apik: Christian Pulisic membuka jalan bagi kemenangan atas Udinese lewat gol tajam pada menit keenam. Kemampuannya menggiring bola secara langsung dan melakukan kombinasi cepat dari sisi kanan akan memaksa lini pertahanan Bologna tetap rapat dan disiplin.

Bek tengah yang tangguh: Nicolò Casale menjadi pilar pertahanan Bologna saat timnya mencatatkan nirbobol di Cagliari, sekaligus membuka skor lewat penyelesaian tenang pada menit ke-57. Casale harus mengantisipasi pergerakan diagonal Pulisic dan menghadapi kekuatan fisik Gonçalo Ramos di dalam kotak penalti.

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Perkiraan susunan pemain AC Milan:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Perkiraan susunan pemain Bologna:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Kabar tim & skuad

Ruben Amorim tidak dapat memainkan Alexis Saelemaekers dan Matteo Gabbia karena cedera. Kabar terbaru mengenai kemungkinan keduanya tampil diperkirakan akan tersedia menjelang pertandingan. Absennya mereka menambah tekanan bagi pelatih kepala Milan dalam mengelola skuad.

Pelatih kepala Bologna, Raffaele Palladino, juga menghadapi masalah cedera dalam skuadnya, dengan Emil Holm dan Riccardo Orsolini sama-sama tidak bisa tampil. Palladino harus mencari solusi di berbagai sektor lapangan saat timnya berupaya menghentikan rentetan hasil buruk.

Performa terkini

Milan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak sebelas gol dan kebobolan lima kali. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-2 atas Atalanta di Serie A, setelah sebelumnya menang telak 4-0 di kandang Salzburg pada kompetisi Eropa. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi saat menghadapi Benfica di Liga Europa, sementara hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo di liga menjadi hasil lain yang membuat mereka kehilangan poin.

Dalam lima pertandingan terakhir, Bologna mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terkini mereka adalah kekalahan 3-1 dari Inter. Sepanjang periode itu, mereka hanya meraih satu kemenangan, yakni saat menang 2-1 di kandang Lecce. Bologna juga dua kali bermain imbang, melawan Torino dan Sassuolo, serta kalah dari Napoli.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Milan menang 3-0 di kandang Bologna dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub, Milan memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan. Satu-satunya kemenangan Bologna dalam rangkaian tersebut diraih pada laga Coppa Italia di San Siro pada Mei 2025.