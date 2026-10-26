AC Milan vs Bologna: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 9 28 Okt 2026 - 13.30 San Siro

AC Milan menjamu Bologna FC 1909 pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 19.30 SAST (17.30 GMT / 18.30 CET) dalam pekan kesembilan Serie A di Stadion San Siro.

Kebangkitan di kompetisi domestik bertemu ambisi dari Emilia

Penampilan meyakinkan dalam kemenangan tandang 2-0 di Udine menjadi respons yang dibutuhkan AC Milan. Penyelesaian tajam Christian Pulisic pada awal laga dan gol penentu Omari Hutchinson pada babak kedua menghapus kekecewaan di kompetisi Eropa. Milan segera mengalihkan perhatian ke San Siro untuk menghadapi Bologna pada tengah pekan. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri yang kembali tumbuh. Bologna asuhan Raffaele Palladino bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Inter dengan menundukkan Cagliari 2-0 pada akhir pekan, menjadikan pertemuan hari Rabu penting dalam persaingan papan atas.

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Duel kunci: Christian Pulisic vs Nicolò Casale

Tumpuan serangan yang sedang tampil apik: Christian Pulisic membuka jalan bagi kemenangan atas Udinese lewat gol pada menit keenam. Dribel langsung dan kerja samanya yang cepat dari sisi kanan akan memaksa lini pertahanan Bologna tetap rapat dan disiplin.

Bek tengah yang tangguh: Nicolò Casale menjadi andalan lini belakang Bologna saat timnya mencatatkan nirbobol di Cagliari. Ia juga membuka skor lewat penyelesaian tenang pada menit ke-57. Casale harus mengantisipasi pergerakan diagonal Pulisic dan menghadapi kekuatan fisik Gonçalo Ramos di dalam kotak penalti.

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Analisis taktik dan prediksi susunan pemain

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Gambaran pertandingan: Milan sangat diunggulkan saat bermain di kandang dan akan berupaya mengendalikan tempo melalui distribusi bola Luka Modrić serta dukungan agresif para bek sayap. Bologna akan berusaha menyulitkan tuan rumah dengan pertahanan rapat berisi lima pemain saat bertransisi. Mereka mengandalkan kreativitas mantan gelandang Milan Tommaso Pobega dan kecepatan Nicolò Cambiaghi dalam serangan balik untuk memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tinggi Milan.

Kabar tim dan skuad

Ruben Amorim tidak dapat menurunkan Alexis Saelemaekers dan Matteo Gabbia karena cedera. Kabar terbaru mengenai ketersediaan keduanya diperkirakan muncul menjelang sepak mula. Absennya mereka menambah tekanan bagi pelatih Milan itu dalam mengelola skuad.

Pelatih Bologna Raffaele Palladino juga menghadapi masalah cedera dalam skuadnya, dengan Emil Holm dan Riccardo Orsolini sama-sama tidak tersedia. Palladino harus mencari solusi di berbagai lini saat timnya berupaya menghentikan rentetan hasil buruk.

Performa terkini

Milan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak sebelas gol dan kebobolan lima kali. Pada laga terbarunya, Milan menang 3-2 atas Atalanta di Serie A setelah sebelumnya meraih kemenangan telak 4-0 saat bertandang ke Salzburg di kompetisi Eropa. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Benfica di Liga Europa, sementara hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo di liga menjadi hasil lain yang membuat Milan kehilangan poin.

Dalam lima laga terakhir, Bologna mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-1 dari Inter, sedangkan satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih dengan skor 2-1 saat bertandang ke Lecce. Bologna bermain imbang melawan Torino dan Sassuolo, serta kalah dari Napoli dalam rentang tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Milan menang 3-0 di kandang Bologna dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Milan memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan. Satu-satunya kemenangan Bologna dalam rangkaian itu terjadi pada pertandingan Coppa Italia di San Siro pada Mei 2025.