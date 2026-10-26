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Serie A
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San Siro
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Pratinjau AC Milan vs Bologna di Serie A: AC Milan berupaya membangun momentum di San Siro saat menghadapi Bologna

AC Milan vs Bologna
Serie A
AC Milan
Bologna

Penampilan solid saat menang 2-0 di kandang Udinese memulihkan momentum AC Milan di kompetisi domestik. Kini, mereka menjamu Bologna yang tengah percaya diri setelah meraih kemenangan 2-0 tanpa kebobolan di Sardinia.

AC Milan vs Bologna: Detail pertandingan

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Serie A - Pekan 9
San Siro

AC Milan menjamu Bologna FC 1909 pada Rabu, 28 Oktober 2026 pukul 19.30 SAST (17.30 GMT / 18.30 CET) dalam pekan kesembilan Serie A di Stadion San Siro.

Kebangkitan di kompetisi domestik bertemu ambisi dari Emilia

Penampilan meyakinkan dalam kemenangan tandang 2-0 di Udine menjadi respons yang dibutuhkan AC Milan. Penyelesaian tajam Christian Pulisic pada awal laga dan gol penentu Omari Hutchinson pada babak kedua menghapus kekecewaan di kompetisi Eropa. Milan segera mengalihkan perhatian ke San Siro untuk menghadapi Bologna pada tengah pekan. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri yang kembali tumbuh. Bologna asuhan Raffaele Palladino bangkit dari kekalahan sebelumnya melawan Inter dengan menundukkan Cagliari 2-0 pada akhir pekan, menjadikan pertemuan hari Rabu penting dalam persaingan papan atas.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Duel kunci: Christian Pulisic vs Nicolò Casale

Tumpuan serangan yang sedang tampil apik: Christian Pulisic membuka jalan bagi kemenangan atas Udinese lewat gol pada menit keenam. Dribel langsung dan kerja samanya yang cepat dari sisi kanan akan memaksa lini pertahanan Bologna tetap rapat dan disiplin.

Bek tengah yang tangguh: Nicolò Casale menjadi andalan lini belakang Bologna saat timnya mencatatkan nirbobol di Cagliari. Ia juga membuka skor lewat penyelesaian tenang pada menit ke-57. Casale harus mengantisipasi pergerakan diagonal Pulisic dan menghadapi kekuatan fisik Gonçalo Ramos di dalam kotak penalti.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Analisis taktik dan prediksi susunan pemain

AC Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Gambaran pertandingan: Milan sangat diunggulkan saat bermain di kandang dan akan berupaya mengendalikan tempo melalui distribusi bola Luka Modrić serta dukungan agresif para bek sayap. Bologna akan berusaha menyulitkan tuan rumah dengan pertahanan rapat berisi lima pemain saat bertransisi. Mereka mengandalkan kreativitas mantan gelandang Milan Tommaso Pobega dan kecepatan Nicolò Cambiaghi dalam serangan balik untuk memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tinggi Milan.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain AC Milan vs Bologna

3-4-2-1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
AC Milan

Susunan Pemain Utama

Bologna

Manajer

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim tidak dapat menurunkan Alexis Saelemaekers dan Matteo Gabbia karena cedera. Kabar terbaru mengenai ketersediaan keduanya diperkirakan muncul menjelang sepak mula. Absennya mereka menambah tekanan bagi pelatih Milan itu dalam mengelola skuad.

Pelatih Bologna Raffaele Palladino juga menghadapi masalah cedera dalam skuadnya, dengan Emil Holm dan Riccardo Orsolini sama-sama tidak tersedia. Palladino harus mencari solusi di berbagai lini saat timnya berupaya menghentikan rentetan hasil buruk.

Performa terkini

MIL

MIL - Performa

SAS
S1-1
SAL
M0-4
ATA
M3-2
BOU
K3-0
UDI
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
BOL

BOL - Performa

NAP
K1-0
TOR
S1-1
LEC
M1-2
INT
K1-3
CGL
M0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Milan meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, dengan mencetak sebelas gol dan kebobolan lima kali. Pada laga terbarunya, Milan menang 3-2 atas Atalanta di Serie A setelah sebelumnya meraih kemenangan telak 4-0 saat bertandang ke Salzburg di kompetisi Eropa. Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi saat menghadapi Benfica di Liga Europa, sementara hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo di liga menjadi hasil lain yang membuat Milan kehilangan poin.

Dalam lima laga terakhir, Bologna mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Hasil terbarunya adalah kekalahan 3-1 dari Inter, sedangkan satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih dengan skor 2-1 saat bertandang ke Lecce. Bologna bermain imbang melawan Torino dan Sassuolo, serta kalah dari Napoli dalam rentang tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

AC MilanSeriBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FT
Coppa Italia
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FT
Serie A
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FT
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
FT
8Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2026, ketika Milan menang 3-0 di kandang Bologna dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir, Milan memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan. Satu-satunya kemenangan Bologna dalam rangkaian itu terjadi pada pertandingan Coppa Italia di San Siro pada Mei 2025.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
87102310+1322
M
M
M
S
M
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
M
M
M
M
S
3
RomaRomaROM
8530196+1318
S
M
S
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
M
M
S
M
S
5
ComoComoCOM
8521147+717
M
M
S
K
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
S
M
K
M
S
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
M
K
S
M
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
M
M
M
S
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
S
M
M
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
S
K
M
S
M
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
S
K
M
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
M
K
K
M
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
M
K
M
S
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
S
K
M
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
M
K
M
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
M
K
M
K
S
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
S
M
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
M
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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