Prandelli mengungkapkan: "Vlahovic? Seharusnya dia pindah ke Pisa; saat saya datang, dia menjadi masalah bagi semua orang"

Cesare Prandelli, mantan pelatih timnas Italia dan mantan pelatih Fiorentina, mengungkap kisah di balik layar yang mengejutkan di Teatro Verdi, Florence, selama pertunjukan Viva El Tour. Ia berbicara tentang seorang penyerang yang kini menjadi incaran di bursa transfer dan pernah dilatihnya di masa lalu, yaitu Dusan Vlahovic, sebagaimana dilaporkan oleh SestaPortaNews:“Vlahovic, saat saya datang, dia menjadi masalah bagi semua orang; sepertinya dia akan pindah ke Pisa. Saya meminta waktu 15 hari kepada manajemen, selama jeda tim nasional. Setelah itu, saya berbicara dengan manajemen dan menegaskan bahwa dia adalah penyerang Fiorentina. Mereka bertanya berkali-kali apakah saya yakin, dan saya menjawab bahwa saya sangat yakin.”

APA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBUATNYA BERMAIN SEBAIK MUNGKIN - “Saya melakukan analisis yang tegas terhadap Dusan, saya menjelaskan bagaimana dia harus memainkan perannya, dia tidak boleh ke sayap dan tidak boleh maju ke depan, lalu saya berjanji kepadanya, ‘jika kamu melakukan hal-hal ini dalam tiga pertandingan ini, saya tidak akan menggantikanmu lagi.’ Setelah tiga pertandingan itu, saya tidak pernah menggantikannya lagi. Apa yang dia lakukan salah? Dia berduel dengan bek, padahal seharusnya bek yang berduel dengannya. Ketika dia mengerti hal itu, dia menjadi pemain inti Fiorentina.”

Pada musim 2021/22, penyerang asal Serbia itu tampil gemilang bersama Fiorentina, mencetak total 20 gol di Serie A dan Coppa Italia, serta menjadi pencetak gol terbanyak tim Viola. Pada Januari, Juventus kemudian mengeluarkan dana sebesar 70 juta euro untuk mendatangkannya, dan kini masih perlu waktu untuk mengetahui seperti apa masa depannya.