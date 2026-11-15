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Prancis meraih kemenangan tipis 2-1 atas Turki di UEFA Nations League berkat tekanan yang terus-menerus dan keberhasilan memanfaatkan peluang pada babak kedua. Blok pertahanan rendah Turki menyulitkan tuan rumah selama 45 menit, tetapi kesabaran taktis Zinedine Zidane akhirnya membuahkan gol pembuka di Matmut Atlantique.

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Gambaran taktis pertandingan UEFA Nations League ini mempertemukan dominasi penguasaan bola dengan pertahanan disiplin yang bermain dalam. Zidane berupaya memanfaatkan kualitas individu Prancis dengan menekan Turki hingga ke sepertiga wilayah pertahanan mereka sendiri, menggunakan rotasi di sisi lapangan dan transisi vertikal cepat untuk mengacaukan lawan yang bertahan rapat. Tujuan utamanya adalah menguasai bola dan mengikis ketahanan Turki melalui perpindahan permainan dari sisi ke sisi secara terus-menerus.

Sebaliknya, Sergen Yalcin menghadapi pertandingan ini dengan pendekatan yang jelas: bertahan menghadapi tekanan tanpa kehilangan kekompakan. Tujuan taktis Turki adalah menutup ruang antarlini bagi Prancis, memaksa tuan rumah melepaskan umpan silang dengan peluang keberhasilan rendah dan tembakan jarak jauh. Dengan mengorbankan penguasaan bola demi menjaga struktur tim, Yalcin berusaha membuat para penyerang Prancis frustrasi dan memanfaatkan ruang di belakang garis pertahanan tinggi mereka lewat serangan balik. Rencana itu menjaga skor tetap imbang hingga babak kedua.

Susunan taktis Prancis

Zidane menerapkan formasi fleksibel 4-2-3-1 yang dirancang untuk berubah menjadi 2-3-5 saat menyerang. Pembangunan serangan bertumpu pada Adrien Rabiot dan Lucas Da Cunha, yang berperan sebagai poros ganda untuk mengantisipasi serangan balik sekaligus memungkinkan bek sayap Sael Kumbedi dan Andy Diouf naik tinggi dan melebar. Pergerakan ini merenggangkan kerapatan pertahanan Turki secara horizontal, menciptakan ruang bagi Rayan Cherki dan Michael Olise untuk bergerak di area antara tengah dan sisi lapangan.

Prancis memiliki pemicu tekanan yang sangat spesifik. Mereka langsung menekan ketika Turki mencoba membangun serangan melalui tengah atau mengirim umpan balik kepada kiper Berke Ozer. Kylian Mbappe memimpin lini depan dengan peran yang fleksibel, kerap turun untuk menarik Merih Demiral keluar dari posisinya sehingga Bradley Barcola dapat berlari diagonal ke ruang yang ditinggalkan. Saat bertahan, Prancis mempertahankan garis pertahanan tinggi, dengan Ibrahima Konate menjadi pemain utama yang mengejar dan menghalau bola-bola langsung ke belakang pertahanan. Strategi ini mengandalkan tekanan wilayah yang berkelanjutan, terlihat dari penguasaan bola 56% dan total 22 tembakan mereka, sehingga Turki terus berada di bawah tekanan.

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Susunan taktis Turki

Yalcin memilih susunan bertahan 5-4-1 yang pragmatis, yang sesekali berubah menjadi 4-2-3-1 saat Turki berhasil menguasai bola. Lini pertahanan utamanya terdiri dari tiga bek tengah, yakni Abdulkerim Bardakci, Demiral, dan Emirhan Topcu, untuk memenuhi area kotak penalti. Susunan ini dimaksudkan untuk meredam kecepatan Mbappe dengan menutup ruang yang bisa ia tuju di belakang pertahanan.

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Saat menguasai bola, Hakan Calhanoglu menjadi pusat permainan, dengan upaya mengalirkan bola secepat mungkin kepada Arda Guler dan Deniz Gul. Namun, minimnya dukungan bagi penyerang tunggal membuat Turki kerap kesulitan mempertahankan penguasaan bola, sehingga jumlah tembakan kedua tim menjadi timpang. Tekanan mereka cenderung pasif, berfokus pada blok pertahanan menengah hingga rendah dan baru ditingkatkan ketika Prancis memasuki sepertiga akhir lapangan. Disiplin pertahanan itu sangat baik selama 48 menit, tetapi tekanan akhirnya membuahkan hasil. Meski kalah, gol Bardakci pada menit ke-90 dari umpan Guler memperlihatkan ancaman Turki dari bola mati dan transisi. Itu membuktikan rencana taktis mereka punya potensi, kendati mereka tidak mampu menguasai permainan secara berkelanjutan untuk mendominasi pertandingan.

Duel taktik

Pertarungan taktis yang menentukan terjadi di sisi lapangan. Upaya Prancis untuk terus menumpuk pemain di kedua sisi akhirnya memaksa terjadinya kesalahan yang memecah kebuntuan. Dengan terus menekan bek sayap Turki, Prancis memaksa Topcu berada dalam posisi sulit hingga ia mencetak gol bunuh diri pada menit ke-49. Momen itu mengubah pola permainan secara mendasar karena Turki tidak lagi bisa terus bertahan dengan seluruh pemain di belakang bola.

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Keputusan Zidane untuk mempertahankan intensitas serangan alih-alih memperlambat tempo membuat Prancis unggul dalam duel taktik. Meski Turki tetap bertahan rapat, tingginya frekuensi Prancis memasuki kotak penalti, yang tercermin dari 8 sepak pojok dan 22 tembakan, memperbesar kemungkinan terjadinya kelengahan di lini belakang. Struktur yang diterapkan Yalcin solid, tetapi tidak memiliki cara lanjutan untuk meredakan tekanan. Akibatnya, konsentrasi pertahanan terkuras dan Prancis memanfaatkannya untuk mencetak gol kedua.

Penyesuaian selama pertandingan

Masuknya Eduardo Camavinga dan Eli Junior Kroupi pada menit ke-63 menjadi langkah jitu Zidane. Dengan menggantikan Rabiot dan Barcola, Prancis mendapat energi baru dalam tekanan lini tengah dan pergerakan di sepertiga akhir. Penyesuaian itu membuahkan hasil pada menit ke-80 ketika Kroupi menggandakan keunggulan lewat umpan Cherki. Perubahan tersebut membuat serangan Prancis lebih langsung, dengan mengutamakan kombinasi cepat ketimbang membangun serangan secara sabar.

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Turki merespons dengan melakukan sejumlah pergantian pada menit ke-81, memasukkan Ferdi Kadioglu, Orkun Kokcu, dan Oguz Aydin. Turki pun meninggalkan susunan lima bek untuk menerapkan 4-3-3 yang lebih agresif. Penyesuaian itu berhasil sampai batas tertentu karena Turki bermain lebih proaktif dan akhirnya mencetak gol hiburan melalui Bardakci pada menit ke-90. Namun, perubahan tersebut datang terlalu terlambat untuk membalikkan keunggulan taktis yang dibangun Prancis pada fase pertengahan babak kedua.

Kesimpulan

Pada akhirnya, kemenangan Prancis lahir dari kegigihan menjalankan taktik dan kedalaman skuad yang lebih baik. Meski formasi 5-4-1 Turki kukuh dalam bertahan, mereka tidak memiliki opsi serangan yang diperlukan untuk membuat Prancis mengurungkan niat mempertahankan garis pertahanan tinggi. Gol bunuh diri Topcu merupakan akibat langsung dari tekanan Prancis yang tak henti-henti, sementara dampak Kroupi setelah masuk dari bangku cadangan menegaskan kesenjangan kekuatan kedua skuad. Gol Turki di pengujung laga menunjukkan semangat juang mereka dalam menjalankan taktik, tetapi kemampuan Prancis mengendalikan tempo dan wilayah permainan selama 80 menit memastikan tiga poin tetap menjadi milik Prancis.