Prancis vs Irak Terancam Badai dan Petir: Apa yang Terjadi di Piala Dunia dan Kejadian Serupa di Amerika

Menjelang pertandingan antara Prancis dan Irak, yang merupakan laga hari kedua babak penyisihan grup Piala Dunia, isu cuaca menjadi sorotan utama. Philadelphia memang sedang diancam oleh kondisi yang berpotensi sangat memengaruhi jalannya pertandingan: badai petir yang diperkirakan melanda kawasan stadion berisiko mengubah pertandingan sepak bola biasa menjadi maraton panjang yang dipenuhi jeda, penantian, dan penundaan berulang. Kick-off dijadwalkan pada pukul 17.00 waktu setempat (pukul 23.00 di Italia): prakiraan cuaca menunjukkan hujan yang meluas dan kemungkinan sambaran petir sepanjang hari, sebuah skenario yang membuat panitia penyelenggara, tim, dan para pendukung waspada.





PERATURAN - Di Amerika Serikat berlaku peraturan yang sangat ketat untuk menjamin keselamatan pemain dan penonton. Peraturan yang diadopsi oleh FIFA mengikuti pedoman dari otoritas meteorologi AS dan menetapkan penghentian segera pertandingan begitu terdeteksi adanya sambaran petir dalam radius sekitar 13 kilometer dari stadion. Pada saat itu, wasit menghentikan pertandingan, para pemain kembali ke ruang ganti, dan penonton diminta meninggalkan tempat duduk mereka untuk menuju area yang aman. Mulai saat itu, hitungan mundur selama 30 menit dimulai. Jika selama waktu tersebut tidak tercatat adanya sambaran petir lainnya, pertandingan dapat dilanjutkan seperti biasa. Namun, satu sambaran petir baru di sekitar stadion saja sudah cukup untuk memulai hitungan mundur dari nol kembali.







