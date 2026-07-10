Prancis terus memecahkan rekor-rekor Piala Dunia... dan mengakhiri rentetan prestasi bersejarah Maroko

Tim nasional Prancis terus menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026, setelah memastikan tempatnya di babak semifinal berkat kemenangan 2-0 atas Maroko pada Kamis malam, dalam laga perempat final yang menandai berakhirnya rekor tak terkalahkan bersejarah “Singa Atlas”, sekaligus mencatatkan sejumlah rekor menonjol bagi “Les Bleus”.

Timnas Prancis mengakhiri rekor tak terkalahkan Maroko yang bersejarah, yang berlangsung selama 34 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi, menurut statistik dari situs Live Score.

Jaringan Stats Foot mengungkapkan bahwa kekalahan dari Prancis ini merupakan kekalahan kedua bagi timnas Maroko dengan selisih lebih dari satu gol dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia melawan tim Eropa, setelah sebelumnya juga kalah dari Prancis dengan skor 2-0 di semifinal Piala Dunia 2022.

Menurut statistik dari jaringan yang sama, timnas Prancis memperpanjang rentetan kemenangannya dalam pertandingan resmi menjadi 8 kemenangan berturut-turut, yang merupakan rentetan terbaik yang pernah mereka raih sejak periode antara September 2002 hingga Juni 2004, ketika mereka meraih 14 kemenangan berturut-turut.

Stats Foot menambahkan bahwa Prancis telah mencapai babak semifinal Piala Dunia untuk kedelapan kalinya dalam sejarahnya.

Hanya tim nasional Jerman yang melampaui pencapaian ini dengan 12 kali mencapai babak semifinal, sementara Prancis sejajar dengan Brasil yang juga mencapai babak semifinal sebanyak 8 kali.

Selain itu, timnas Prancis lolos ke babak ini tiga kali berturut-turut, sebuah prestasi yang sebelumnya hanya dicapai oleh timnas Brasil dan Jerman.

Sementara itu, jaringan Opta menjelaskan bahwa kemenangan atas Maroko memberikan timnas Prancis kemenangan ke-45 dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Dengan demikian, “Les Bleus” menyamai timnas Italia di peringkat keempat dalam daftar tim dengan kemenangan terbanyak dalam sejarah turnamen ini, yang dipimpin oleh Brasil: 79 kemenangan, Jerman: 70 kemenangan, dan Argentina: 52 kemenangan.

Timnas Prancis akan bertanding di babak semifinal melawan pemenang pertandingan antara Spanyol dan Belgia, melanjutkan perjalanannya menuju impian meraih gelar Piala Dunia untuk ketiga kalinya dalam sejarahnya.