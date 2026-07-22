Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Olahraga Prancis telah menugaskan penyusunan laporan pada tahun 2024 untuk menilai apakah negara tersebut siap menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Hasilnya ternyata positif, sehingga media Le Parisien berspekulasi bahwa Prancis akan mengajukan pencalonan diri untuk menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia berikutnya yang belum ditentukan tuan rumahnya.

Piala Dunia 2030 mendatang akan diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan Maroko (dengan pertandingan pembuka di Argentina, Paraguay, dan Uruguay), sedangkan Piala Dunia 2034 di Arab Saudi. Dengan demikian, jika Prancis mengajukan pencalonan, negara tersebut baru bisa dipertimbangkan paling cepat pada tahun 2038, meskipun hal itu pun masih dipertanyakan. Pasalnya, karena Piala Dunia 2030 akan diselenggarakan di Eropa dan Afrika serta sebagian di Amerika Selatan, sedangkan Piala Dunia 2034 di Asia, maka sesuai dengan kebiasaan umum FIFA, pada tahun 2038 giliran Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itulah sebabnya Amerika Serikat tampaknya berharap dapat kembali menjadi tuan rumah hanya dua belas tahun setelah Piala Dunia yang baru saja berakhir.

Prancis kemudian harus menunda pencalonannya—yang tampaknya masih dalam pembahasan—ke Piala Dunia 2042. Karena jumlah peserta kemungkinan akan ditingkatkan menjadi 64 tim pada saat itu, “Grande Nation” mungkin akan membutuhkan dukungan dalam penyelenggaraan turnamen tersebut. Di sini, Le Parisien mengemukakan negara tetangga, Jerman, sebagai calon tuan rumah bersama yang paling masuk akal.

Prancis terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1998, sedangkan Jerman pada tahun 2006

Prancis terakhir kali menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1998; saat itu, Les Bleus yang dipimpin oleh bintang besar Zinedine Zidane berhasil meraih gelar juara. Turnamen besar terakhir yang diselenggarakan di Prancis adalah Kejuaraan Eropa 2016, di mana Equipe Tricolore menjadi runner-up.

Sementara itu, turnamen kandang terakhir Jerman baru terjadi dua tahun yang lalu; pada Kejuaraan Eropa 2024, tim DFB tersingkir di babak perempat final di hadapan pendukungnya sendiri. Piala Dunia terakhir yang digelar di Jerman pada musim panas 2006 masih menjadi kenangan indah dan tercatat dalam sejarah sebagai “Dongeng Musim Panas”. Saat itu, tuan rumah Jerman berhasil meraih posisi ketiga di Piala Dunia.