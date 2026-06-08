Prancis menutup rangkaian laga persahabatan menjelang Piala Dunia dengan kemenangan atas tim peringkat ke-70 FIFA; hat-trick luar biasa dari Michael Olise

Prancis dengan mudah memenangkan pertandingan persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia pada Senin malam. Tim asuhan pelatih Didier Deschamps itu mengalahkan Irlandia Utara dengan skor 3-1.

Fase awal pertandingan didominasi oleh tuan rumah, dengan peluang-peluang serius yang diciptakan oleh Michael Olise, Désiré Doué, dan Kylian Mbappé. Tim Irlandia Utara benar-benar kewalahan dan gol sepertinya sudah tak terelakkan.

Baru menjelang akhir babak pertama, gol pembuka benar-benar tercipta. Tendangan Ousmane Dembélé yang meleset secara kebetulan jatuh ke kaki Olise, yang dengan mudah menyarangkan bola ke gawang yang setengah kosong: 1-0.

Jamie Donley sempat menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama, namun gol tersebut dianulir karena pelanggaran. Setelah jeda, Prancis kembali mengendalikan permainan: pada menit ke-49, skor menjadi 2-0 berkat tendangan keras Olise.

Setelah itu, Prancis sedikit mengendurkan tekanan dan kebobolan gol menjadi 2-1. Shea Charles memberikan umpan bagus kepada Patrick Kelly, yang hanya perlu menyundul bola ke gawang. Namun, Olise kemudian menciptakan momen terbaik malam itu.

Dengan tendangan indah dari luar kotak penalti, yang membentur bagian dalam tiang gawang, ia mencetak gol ketiga. Aksi sebelum tendangan tersebut juga sangat mengingatkan pada gaya Arjen Robben.

Prancis akan memulai Piala Dunia pada 16 Juni, dengan pertandingan grup melawan Senegal. Setelah itu, Irak dan Norwegia akan menjadi lawan mereka secara berturut-turut.