Prancis menghukum gaya permainan Paraguay yang tidak mengutamakan sepak bola dan akan menghadapi Maroko di perempat final

Prancis berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia dengan susah payah. Les Bleus cukup lama kesulitan mencetak gol melawan Paraguay, yang terus-menerus lolos dari pelanggaran-pelanggaran keras dan curang. Tendangan penalti dari Kylian Mbappé akhirnya menjadi penentu kemenangan di Philadelphia: 1-0. Prancis akan bertanding di perempat final pada Kamis pukul 21.00 (waktu Belanda) melawan Maroko.

Paraguay menciptakan kejutan di babak 32 besar dengan menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Tim asal Amerika Selatan itu saat itu sering melakukan pelanggaran keras dan licik, dan mereka kembali menerapkan taktik tersebut saat melawan Prancis.

Sejak awal, Paraguay menarik diri secara massal ke lini belakang, yang membuat para penyerang seperti Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Bradley Barcola tidak selalu mudah menembus pertahanan lawan. Kondisi cuaca yang mencapai hampir empat puluh derajat juga tidak memudahkan para pemain.

Ancaman besar pertama pun baru muncul sesaat sebelum jeda minum, saat tendangan Manu Koné meleset tipis di atas gawang Orlando Gil. Tak lama setelah jeda, Mbappé menciptakan peluang berbahaya, namun karena didorong saat melompat, ia tidak bisa melepaskan sundulan yang tepat ke arah gawang.

Pertandingan sempat terancam memanas ketika Matías Galarza memukul lengan Mbappé, tetapi wasit Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan dan VAR membiarkan insiden tersebut berlalu. Selanjutnya, tim wasit membiarkan banyak pelanggaran yang dilakukan pemain Paraguay tanpa hukuman, termasuk tendangan ke tulang kering Mbappé dan sikutan Gabriel Ávalos terhadap Dayot Upamecano.

Bahkan setelah babak kedua dimulai, Prancis masih kesulitan menembus gawang Gill. Aksi pemain pengganti Desiré Doué akhirnya mengubah jalannya pertandingan. Penyerang Paris Saint-Germain itu melompati kaki Gustavo Gómez, yang harus membayar mahal akibat pelanggaran tersebut dengan penalti yang dieksekusi Mbappé: 1-0.

Paraguay tidak memiliki kualitas serangan yang cukup untuk menyulitkan Prancis di menit-menit akhir, namun tetap melakukan sejumlah pelanggaran keras di akhir pertandingan. Prancis tetap tenang di tengah tekanan dan kini dapat fokus pada pertandingan perempat final melawan Maroko.