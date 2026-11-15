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Timnas Prancis mencuri kemenangan penting atas tamunya, Turki, dengan skor dua gol berbanding satu gol, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Minggu ini, dalam rangka giornata keenam UEFA Nations League.

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Dua gol Prancis dicetak oleh Amirhan Topçu (menit 49, gol bunuh diri) dan Elye Junior Kroupi pada menit 80, sementara satu-satunya gol Turki dicetak oleh Abdülkerim Bardakcı (menit 90).

Timnas Prancis pun menambah pundi-pundi poinnya menjadi 13 poin di puncak klasemen grup, sementara Turki masih tanpa poin di posisi terakhir.

Pada giornata sebelumnya, timnas Prancis sempat kalah dari Italia dengan skor tiga gol berbanding satu gol, sementara timnas Turki menelan kekalahan dari Belgia dengan skor dua gol berbanding satu gol.

Kedua tim ini sebelumnya pernah bertemu pada giornata pertama babak fase grup di edisi saat ini, dan timnas Prancis meraih kemenangan dengan skor satu gol tanpa balas, dalam laga yang digelar di stadion timnas Turki.

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Timnas Prancis menjalani laga ini dengan satu tujuan, yaitu kemenangan, terlebih setelah kekalahan 3-1 dari Italia sebelumnya.

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Timnas Prancis nyaris memastikan lolosnya ke babak perempat final, namun mereka berambisi untuk memuncaki grup.

Prancis dengan cepat mengendalikan jalannya pertandingan, di mana mereka memperoleh beberapa peluang dini yang menjanjikan melalui Cherki (menit 13), Rabiot (menit 14), dan Mbappé yang baru kembali dari cedera, yang memaksa kiper timnas Turki, Berke Özer, untuk melakukan penyelamatan brilian atas bola dari garis gawang (menit 15).

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Para pemain Prancis menikmati sejumlah periode penguasaan, berganti-ganti antara serangan balik dan penguasaan bola yang terukur.

Kylian Mbappé, yang selalu menjadi ancaman setiap kali peluang terbuka baginya, memanfaatkan celah di pertahanan Turki, namun sang kiper menggagalkan tembakannya (menit 34), sementara Maignan dengan brilian menyelamatkan gawangnya dari serangan pertama Turki, yaitu tembakan dari Yüksek (menit 35).

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Di sisi lain, Özer berada dalam konsentrasi penuh, sebagaimana terlihat dari penyelamatannya atas percobaan Olise (menit 38), sementara sebuah gol Mbappé dianulir karena offside (menit 39).

Prancis membuat perbedaan di babak kedua

Prancis menguasai jalannya pertandingan, dan tampak menjadi ancaman serta mengendalikannya dengan baik, meski demikian mereka harus waspada terhadap para pemain Turki, yang juga mampu menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Para pemain lini tengah terkadang mengecewakan para bek Prancis dalam hal bertahan.

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Dalam serangan, Mbappé menghapus segala keraguan tentang kebugaran fisiknya, namun pemain Real Madrid itu, seperti halnya Olise dan Barcola, masih sedikit kurang akurat di sepertiga akhir lapangan.

Setelah jeda, Guillaume Restes menggantikan Mike Maignan yang cedera di bawah mistar gawang. Dan Prancis dengan cepat unggul dalam skor. Dari sepak pojok yang dieksekusi Cherki, Rabiot menyundul bola di tiang dekat. Dengan dikepung Barcola dan Jacquet, Topçu mengirim bola ke gawangnya sendiri.

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Güler, pemain Real Madrid yang sebuah golnya dianulir karena offside, jelas memimpin timnya, namun ia berulang kali kesulitan menghadapi pertahanan timnas Prancis, yang penampilannya terkadang sedikit naik-turun, tetapi sangat berkonsentrasi ketika bola berada dalam penguasaan mantan pemain Fenerbahçe tersebut.

Zinedine Zidane juga melakukan sejumlah pergantian dalam susunan pemainnya, dengan memainkan Camavinga dan Elye Junior Kroupi, sementara Özer menyelamatkan gawangnya dari beberapa peluang matang.

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Kiper Turki itu berhasil menggagalkan sebuah tembakan lainnya, pertama dari Mbappé (menit 64), lalu dari Kroupi (menit 67).

Timnas Prancis berjuang untuk memperkukuh keunggulannya, dan selalu berada di bawah ancaman gol penyama kedudukan. Perlu dicatat bahwa para penyerang Prancis tidak memanfaatkan sejumlah ruang yang ditinggalkan pertahanan Turki, seperti serangan balik cepat yang dieksekusi Mbappé dengan buruk (menit 76).

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Camavinga mencoba melepaskan tembakan dari jarak jauh, namun tembakannya melewati sisi tiang gawang (menit 77).

Elye Junior Kroupi mencetak gol kedua dalam laga keduanya bersama timnas Prancis. Cherki mengumpan bola ke pemain Bournemouth itu di dalam kotak penalti, lalu sang penyerang menembaknya ke gawang Özer yang tampak sedikit kebingungan (2-0).

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Skor tidak berhenti sampai di situ, karena Bardakcı memperkecil ketertinggalan pada detik-detik akhir pertandingan, mencetak gol melalui sundulan dari sepak pojok yang dieksekusi Güler.

Pertahanan Prancis kehilangan konsentrasi pada gol ini, dan Zidane sama sekali tidak merasa puas.

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Perlu diingat bahwa timnas Prancis akan mengetahui lawannya di babak perempat final UEFA Nations League pada undian hari Jumat mendatang.