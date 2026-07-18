Prancis benar-benar gagal di pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia. Tim asuhan Didier Deschamps, yang akan mengundurkan diri, tertinggal 0-4 pada babak pertama di Miami melawan Inggris yang jauh lebih tajam dan kuat.

Ousmane Dembélé memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk Prancis, sementara Jude Bellingham, Harry Kane, dan Anthony Gordon menjadi pemain cadangan bagi Inggris. Tim asuhan Thomas Tuchel memulai pertandingan dengan sempurna karena Declan Rice mencetak gol pada menit ketiga dari luar kotak penalti.

Inggris semakin percaya diri, dan Marcus Rashford kurang beruntung karena tendangannya dari jarak dekat diblok oleh barisan pertahanan Prancis yang sedang berjuang keras. Deschamps melihat timnya semakin kuat, dan Rayan Cherki-lah yang pertama kali menguji Dean Henderson. Fase awal pertandingan ini sangat menarik, karena Inggris kembali melancarkan serangan dan kecewa ketika gol Bukayo Saka yang membuat skor menjadi 0-2 dianulir karena offside.

Gol 0-2 akhirnya tercipta ketika Rice mengirimkan tendangan sudut yang sempurna dan Ezri Konsa menyundul bola ke sudut kanan gawang. Terutama Kylian Mbappé tampak terkejut dengan awal pertandingan yang dramatis bagi Prancis, yang tampaknya sangat membutuhkan jeda minum di Miami. Segera setelah jeda, Mbappé melewati Henderson, tetapi Marc Guéhi berhasil menghalau bola dari garis gawang. Wasit mengangkat bendera offside, meskipun keputusan itu tidak tepat.

Mike Maignan melakukan penyelamatan dengan tinjunya setelah lebih dari setengah jam pertandingan, menangkis tendangan keras Rashford. Pertandingan berlangsung seru, dengan Mbappé yang dihentikan oleh Henderson. Justru Inggris yang berhasil memperlebar keunggulan menjadi 0-3 ketika Saka akhirnya mencetak gol berkat umpan Rashford. Pertahanan Prancis kembali dirobek, dan semua ketegangan tampaknya telah sirna bahkan sebelum babak pertama berakhir. Tak lama sebelum peluit babak pertama berbunyi, Saka mencetak gol keempat yang membuat skor menjadi 0-4.