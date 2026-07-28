Federasi sepakbola Prancis akhirnya memperkenalkan Zinédine Zidane sebagai pelatih tim nasional yang baru. Dengan demikian, ia menggantikan Didier Deschamps.

Philippe Diallo memperkenalkan Zidane pada Selasa pagi dalam konferensi pers khusus yang digelar Fédération Française de Football. Juru taktik baru itu akan mulai bertugas pada 1 Agustus dan telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun.

"Saya sudah sering mengatakannya: tidak ada yang lebih indah daripada tim nasional Prancis. Karena itu, menjadi pelatih tim nasional adalah sebuah kebahagiaan dan tentu saja sumber kebanggaan yang luar biasa," kata Zidane. "Dalam empat hingga lima tahun terakhir saya telah menolak banyak tawaran. Setelah Real Madrid, saya hanya menginginkan satu pekerjaan: menjadi pelatih tim nasional Prancis."

Zizou harus membawa Prancis ke Piala Eropa 2028 dan Piala Dunia 2030 serta meraih kesuksesan baru. Sebagai pemain tim nasional, ia sudah mampu meraih kesuksesan itu. Pada 1998 ia menjuarai Piala Dunia, lalu dua tahun kemudian juga memenangkan Piala Eropa. Pada 2006, Zidane menjadi runner-up di Piala Dunia dan mengakhiri kiprahnya di sepakbola internasional dengan kartu merah, setelah memberikan sundulan terkenalnya kepada Marco Materazzi.

Mantan pelatih Real Madrid itu sudah cukup lama dianggap sebagai penerus impian Deschamps, tetapi seputar penunjukannya lama tidak ada kabar. Zidane sudah sejak November 2025 santer disebut sebagai pelatih tim nasional Prancis yang baru. Deschamps sebelumnya juga telah mengumumkan bahwa ia akan berhenti setelah Piala Dunia.

Deschamps mengakhiri masa tugasnya sebagai pelatih Les Bleus setelah empat belas tahun. Dalam periode itu, ia memenangi Piala Dunia 2018 dan Nations League pada 2021. Pada Januari 2025, pria Prancis itu mengumumkan bahwa ia akan pergi setelah Piala Dunia 2026. Dalam turnamen perpisahannya, Prancis secara mengecewakan finis di peringkat keempat.