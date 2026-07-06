Prakiraan Pertandingan Swiss vs Kolombia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Swiss vs Kolombia: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage BC Place Vancouver

Pertandingan Swiss vs Kolombia akan dimulai pada 7 Juli 2026 pukul 20.00 GMT dan 16.00 EST.

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Pesaing yang sedang naik daun saling berhadapan memperebutkan tiket berharga ke perempat final

Pertarungan babak 16 besar yang terbuka lebar dan menarik menjadi sorotan utama di Stadion Vancouver saat dua tim yang terus membangun momentum saling berhadapan. Murat Yakin memimpin tim Swiss yang percaya diri, yang berupaya mempertahankan laju kenaikan performa yang mengesankan di turnamen ini dan memastikan jejak yang mendalam di turnamen ini secara berturut-turut.

Mereka akan menghadapi tim Kolombia yang belum terkalahkan di bawah asuhan Néstor Lorenzo, yang membanggakan organisasi struktural yang sangat ketat dan efisiensi di Amerika Utara. Meskipun kedua negara ini tiba di babak gugur dengan penampilan yang lebih mengutamakan fungsionalitas daripada ledakan serangan, sistem gugur di Vancouver menawarkan peluang emas untuk merebut tempat di antara delapan besar dunia.

Bagaimana A-Team dan Los Cafeteros sampai di sini

Swiss bangkit dengan kuat setelah hasil imbang 1-1 yang kurang memuaskan melawan Qatar pada pertandingan pertama. Pasukan asuhan Yakin segera menemukan ritme permainan mereka, menghancurkan Bosnia dan Herzegovina 4-1 dan mengalahkan tuan rumah bersama Kanada 2-1 untuk mengamankan posisi teratas di Grup B. Mereka mempertahankan performa tersebut hingga babak gugur, meraih kemenangan profesional 2-0 atas Aljazair di babak 32 besar untuk lolos ke babak 16 besar.

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Kolombia mengandalkan fondasi pertahanan yang sangat kokoh untuk melaju tanpa terkalahkan sama sekali. Setelah membuka kampanye mereka dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan, mereka meraih kemenangan 1-0 atas Republik Demokratik Kongo dan hasil imbang taktis 0-0 melawan raksasa Portugal untuk mengunci Grup K. Tim asuhan Lorenzo kemudian menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk mengalahkan tim Ghana yang gigih dengan skor 1-0 di babak 32 besar.

Cedera parah dan dilema lini tengah memengaruhi pilihan susunan pemain

Persiapan taktis untuk pertandingan ini sangat dipengaruhi oleh berita skuad yang kontras. Kolombia mengalami pukulan telak karena striker veteran Jhon Córdoba dipastikan absen hingga akhir turnamen setelah mengalami cedera otot paha belakang yang parah di awal pertandingan melawan Ghana. Penyerang Sporting CP, Luis Suárez, yang masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan assist untuk gol penentu kemenangan di babak sebelumnya, diperkirakan akan turun ke lini depan untuk memimpin serangan.

Swiss memiliki kekhawatiran kecil terkait kesiapan gelandang Michel Aebischer, yang telah menjalani program latihan individu untuk memulihkan cedera ototnya. Jika ia tidak dapat bermain sejak awal, Yakin akan dengan lancar mengandalkan duet gelandang tengah andalan Granit Xhaka dan Remo Freuler untuk mengontrol jalur tengah di belakang bintang muda yang sedang naik daun, Johan Manzambi.

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Perangkap isolasi di sayap vs blok pertahanan tengah yang kokoh akan menentukan jalannya pertandingan

Rencana strategis ini akan sangat berfokus pada pengendalian ruang dan jalur-jalur lebar. Kolombia akan mengandalkan opsi serangan utama mereka, memanfaatkan pergerakan dinamis dan kecepatan dribel 1 lawan 1 Luis Díaz di sayap kiri untuk meregangkan formasi Swiss dan menciptakan jalur cutback bagi gelandang yang masuk.

Strategi Swiss akan berpusat pada penahanan sebelum melancarkan serangan balik yang terstruktur. Alih-alih mengerahkan terlalu banyak pemain, Swiss akan berusaha membangun blok yang kompak, memanfaatkan performa luar biasa gelandang berusia 20 tahun, Manzambi, untuk mengalihkan bola secara efisien ke posisi-posisi depan dan mengumpan Breel Embolo.

Struktur yang mapan menghadapi ujian terberat

Swiss akan menghadapi ujian besar melawan tim Kolombia yang sangat kompak, yang telah mencatatkan tiga clean sheet berturut-turut dan hanya kebobolan sekali sepanjang turnamen.

Kolombia harus mengatasi kehilangan target utama mereka dalam duel udara di lini depan, memastikan bahwa masuknya Suárez mempertahankan kedalaman serangan mereka tanpa mengganggu kebutuhan untuk mengawasi pergerakan pemain Swiss yang sering mencetak gol dari berbagai posisi.

Susunan Pemain Kemungkinan Swiss vs Kolombia

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo

Susunan Pemain Kolombia vs Swiss

Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Arias, Puerta; Rodriguez, Suarez, Diaz

Statistik Utama Swiss vs Kolombia

Swiss dan Kolombia pernah bertemu sekali sebelumnya di Piala Dunia FIFA, dengan Kolombia menang 2-0 pada babak penyisihan grup tahun 1994. Secara keseluruhan, tim Amerika Selatan ini telah memenangkan dua dari empat pertemuan mereka (1 seri, 1 kalah), yang terbaru adalah kemenangan 3-1 dalam pertandingan persahabatan di Miami pada Maret 2007.

Swiss hanya memenangkan satu dari sembilan pertandingan Piala Dunia mereka melawan tim-tim Amerika Selatan (2 seri, 6 kekalahan). Kemenangan itu terjadi saat mengalahkan Ekuador 2-1 pada babak penyisihan grup tahun 2014.

Baik Swiss maupun Kolombia sedang berjuang untuk lolos ke perempat final, yang akan menyamai pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA. Swiss pernah mencapai babak tersebut tiga kali — pada tahun 1934, 1938, dan 1954 — sementara penampilan satu-satunya Kolombia di perempat final terjadi pada tahun 2014.

Breel Embolo dari Swiss kini telah mencetak empat gol di Piala Dunia. Hanya Sepp Hügi (enam) dan Xherdan Shaqiri (lima) yang mencetak lebih banyak gol darinya.

Satu-satunya pertemuan Kolombia di babak gugur Piala Dunia melawan tim Eropa adalah saat melawan Inggris di babak 16 besar tahun 2018, ketika mereka tersingkir melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1.

Kolombia telah menang dalam satu dari tiga pertandingan babak 16 besar Piala Dunia mereka. Itu adalah kemenangan 2-0 atas Uruguay pada tahun 2014.

Kolombia telah mencatatkan lima clean sheet dalam tujuh pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia FIFA. Saat ini, mereka sedang menjalani tiga pertandingan berturut-turut tanpa kebobolan.

Skuad Swiss yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Bek: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Widmer

Gelandang: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka, Denis Zakaria

Penyerang: Zeki Amdouni, Breel Embolo, Cedric Itten, Dan Ndoye, Noah Okafor

Skuad Kolombia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Álvaro Montero, David Ospina, Camilo Vargas

Bek: Santiago Arias, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Yerry Mina, Johan Mojica, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez

Gelandang: Jhon Arias, Jaminton Campaz, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, Juan Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Richard Ríos, James Rodríguez

Penyerang: Jhon Córdoba, Luis Díaz, Andrés Gómez, Juan Camilo "Cucho" Hernández, Luis Suárez

Berita tim & susunan pemain

Timnas Swiss dilatih oleh Murat Yakin. Belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan juga belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Kolombia, Nestor Lorenzo, juga belum mengonfirmasi adanya berita cedera atau skorsing pada saat ini. Belum ada susunan pemain yang diproyeksikan yang dirilis menjelang pertandingan babak 16 besar ini. Pembaruan lebih lanjut mengenai skuad diharapkan akan muncul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Swiss mencatatkan rekor M-M-M-S-S dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Aljazair di babak 32 besar pada 3 Juli, yang memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di turnamen ini. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kanada 2-1 dan Bosnia dan Herzegovina 4-1, dengan satu-satunya kehilangan poin terjadi saat imbang 1-1 melawan Qatar dan hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan melawan Australia. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak sepuluh gol dan kebobolan tiga, dengan kemenangan 4-1 atas Bosnia menonjol sebagai penampilan paling meyakinkan mereka.

Lima hasil terakhir Kolombia adalah M-M-M-M-S. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 atas Ghana pada 4 Juli di babak 32 besar, yang dipastikan berkat gol Jhon Arias. Sebelumnya, mereka mengalahkan DR Kongo 1-0 dan Kanada 2-1 di babak penyisihan grup, serta membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Aljazair. Satu-satunya poin yang hilang terjadi saat imbang 1-1 dengan Qatar. Kolombia mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut, serta melaju ke babak 16 besar dengan empat kemenangan beruntun.

Rekor Head-to-Head

SUI Last 1 matches COL 0 Menang 0 Seri 1 Menang Colombia 3 - 1 Switzerland 1 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Satu-satunya pertemuan antara kedua tim ini dalam data yang tersedia terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 25 Maret 2007, ketika Kolombia mengalahkan Swiss 3-1. Hasil tunggal tersebut mewakili keseluruhan rekor head-to-head yang tercatat antara kedua negara.

Klasemen

Swiss finis di posisi pertama Grup B, sedangkan Kolombia memuncaki Grup K. Kedua tim lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup.