Prakiraan Pertandingan Swiss vs Kanada di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. B BC Place Vancouver

Pertandingan Swiss vs Kanada akan dimulai pada 24 Juni 2026 pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Bagaimana perkembangan Grup B Piala Dunia?

Perjalanan Swiss di turnamen ini dimulai dengan hasil imbang 1-1 melawan Qatar, namun mereka tampil dominan saat menghadapi Bosnia dan menang 4-1. Johan Manzambi (20 tahun) tampil gemilang sebagai pemain pengganti dengan mencetak dua gol, sementara pemain pengganti lainnya, Ruben Vargas, juga mencetak gol, begitu pula kapten Granit Xhaka.

Kanada, salah satu tuan rumah yang menduduki peringkat ke-30 dunia menurut FIFA, membuka kampanye mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Bosnia, lalu mengikutinya dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar yang hanya bermain dengan sembilan pemain. Alphonso Davies dari Bayern Munich absen pada laga pembuka Kanada dan tidak diturunkan sebagai pemain cadangan dalam pertandingan ini. Kedua tim ini kemungkinan besar akan bersaing ketat memperebutkan posisi teratas di Grup B

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Susunan Pemain Kemungkinan Swiss vs Kanada

Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Embolo, Vargas.

Susunan Pemain Kanada vs Swiss

Crepeau; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar; David, Oluwaseyi.

Pemain kunci Swiss dan pendekatan kepelatihan

Murat Yakin (51 tahun) memimpin tim Swiss, dengan pengalaman yang cukup mumpuni sebagai manajer klub di negara asalnya, Swiss. Kapten Granit Xhaka tampil gemilang bersama Sunderland musim ini, membawa tim tersebut lolos dari zona degradasi Liga Premier dengan waktu yang masih tersisa di musim pertama mereka kembali ke kompetisi tersebut. Mantan pemain Arsenal dan Leverkusen ini menjadi poros utama tim, yang secara mengejutkan berhasil lolos ke Liga Europa musim depan. Ini akan menjadi penampilan keempat Xhaka di Piala Dunia.

Kiper Yann Sommer dan bek tengah Manuel Akanji membentuk inti pertahanan, sementara Breel Embolo memberikan unsur ketidakpastian di lini serang. Swiss telah lolos ke Piala Dunia FIFA sebanyak 13 kali. Pada tahun 2006, mereka meraih “kehormatan” yang meragukan sebagai satu-satunya tim dalam sejarah yang tersingkir dari Piala Dunia tanpa kebobolan satu gol pun.

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Pemain kunci Kanada dan pendekatan kepelatihan

Pelatih Kanada Jesse Marsch, yang sebelumnya membela Leeds United, akan sangat mengandalkan kualitas dan pengalaman bek kiri Bayern Munich Alphonso Davies, yang baru saja kembali dari cedera panjang dalam laga semifinal Liga Champions yang menegangkan melawan PSG pada bulan Mei. Selain itu, perhatikan juga gelandang Sassuolo Ismael Kone dan penyerang Juventus Jonathan David.

Tim Nasional Pria Kanada telah lolos ke Piala Dunia FIFA sebanyak tiga kali dalam sejarahnya, yaitu pada tahun 1986, 2022, dan kini 2026. Davies mencetak gol pertama Kanada sepanjang sejarah di Piala Dunia dalam pertandingan melawan Kroasia pada tahun 2022. Kini berusia 52 tahun, pelatih Marsch memiliki karier bermain yang gemilang, di mana ia bermain selama 14 musim di MLS Amerika Serikat pada era 90-an dan 00-an. Ia juga mencatatkan dua penampilan untuk Tim Nasional Pria AS (USMNT).

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Skuad Swiss yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Bek: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Gelandang: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (keduanya dari Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Penyerang: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Skuad Kanada yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Bek: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Gelandang: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Penyerang: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Berita tim & susunan pemain

Timnas Swiss dilatih oleh Murat Yakin. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain starter yang kemungkinan diturunkan belum diumumkan pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Kanada dipimpin oleh pelatih kepala Jesse Marsch. Sama seperti Swiss, belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang dikonfirmasi saat ini, dan susunan pemain inti yang diproyeksikan juga belum diumumkan. Pembaruan akan diberikan menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Swiss menghadapi pertandingan ini dengan catatan hasil yang campur aduk dalam lima pertandingan terakhirnya, yakni satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Qatar di Piala Dunia pada 13 Juni, sebuah laga yang sempat mereka dominasi sebelum kebobolan gol bunuh diri pada menit ke-94. Sebelum turnamen ini, mereka bermain imbang 1-1 dengan Australia pada 6 Juni dan mengalahkan Yordania 4-1 pada 31 Mei. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Norwegia pada bulan Maret sebelum menderita kekalahan 3-4 dari Jerman, hasil yang memperlihatkan beberapa kelemahan di lini belakang. Swiss mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Kanada datang dengan catatan pertandingan terkini yang tak kalah tidak stabil: satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia pada 12 Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Irlandia pada 5 Juni dan mengalahkan Uzbekistan 2-0 pada 2 Juni. Hasil imbang tanpa gol melawan Tunisia pada bulan April mendahului hasil imbang 2-2 melawan Islandia pada bulan Maret. Kanada mencetak enam gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

SUI Last 1 matches CAN 0 Menang 0 Seri 1 Menang Switzerland 1 - 3 Canada 1 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Data rekor head-to-head antara kedua negara ini sangat terbatas, dengan hanya satu pertemuan sebelumnya yang tercatat. Pertemuan tersebut terjadi dalam pertandingan persahabatan pada 15 Mei 2002, ketika Kanada menang 3-1 di kandang Swiss. Pertandingan di Vancouver ini akan menjadi pertemuan kedua yang tercatat antara kedua tim.

Klasemen

Di Grup B, Swiss saat ini berada di posisi pertama dan Kanada di posisi kedua menjelang putaran terakhir pertandingan.