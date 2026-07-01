Prakiraan Pertandingan Swiss vs Aljazair di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage BC Place Vancouver

Pertandingan Swiss vs Aljazair akan dimulai pada 3 Juli 2026 pukul 23.00 EST dan dini hari tanggal 4 Juli pukul 04.00 GMT.

Ulasan Pertandingan Babak 32 Besar Piala Dunia Swiss vs Aljazair

Swiss akan berusaha menggagalkan impian Aljazair untuk mencapai babak 16 besar Piala Dunia untuk kedua kalinya saat kedua negara ini bertemu di Vancouver.

Tim Swiss menjalani perjalanan mereka dengan rapi dan tanpa banyak keributan, memuncaki Grup B dengan tujuh poin. Aljazair finis di posisi ketiga Grup J setelah hasil imbang dramatis 3-3 melawan Austria pada hari pertandingan terakhir. Pemenang pertandingan ini akan bertemu Ghana atau Kolombia di babak 16 besar.

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Bagaimana performa Swiss dan Aljazair sejauh ini

Kesempatan terbuka lebar bagi Swiss dan Aljazair. Keduanya optimis akan peluang mereka untuk lolos ke perempat final, mengingat babak tersebut akan menjadi kali pertama mereka menghadapi tim yang masuk dalam 10 besar FIFA. Namun, terlebih dahulu, ada tugas yang harus diselesaikan di Vancouver.

Swiss tampil mengesankan di grup yang juga dihuni tuan rumah bersama Kanada, yang mereka kalahkan dan dominasi sepenuhnya pada laga terakhir fase grup. Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss tak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir, dengan satu-satunya kekalahan dalam 10 laga kompetitif terakhir mereka adalah kekalahan 3-2 dari juara Euro 2024, Spanyol.

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Hasil imbang 3-3 yang tak terduga antara Aljazair dan Austria semula diperkirakan hanya menjadi pertandingan yang tak menentukan, namun ternyata menjadi salah satu pertandingan paling dramatis di turnamen ini sejauh ini. Di bawah asuhan Vladimic Petkovic, tim Aljazair hanya menelan satu kekalahan dari tujuh pertandingan terakhir mereka, yaitu saat melawan Argentina di babak penyisihan grup.

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Xhaka dan Mahrez Adalah 'Veteran Emas'

Kapten andalan Granit Xhaka dan Riyad Mahrez sama-sama mendekati masa senja karier mereka, namun keduanya tetap menjadi pilar penting bagi harapan masing-masing negara. Xhaka, yang bermain untuk Sunderland, dilaporkan sedang dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan pada musim panas ini, menunjukkan bahwa pemain berusia 33 tahun ini masih jauh dari habis di level elit. Mahrez yang berusia 35 tahun sudah dua tahun lebih tua, namun tetap menjadi roda penggerak utama bagi 'Desert Foxes', terutama mengingat Mohamed El Amine Amoura diragukan bisa tampil dalam laga ini. Mahrez kembali menemukan sentuhan golnya pada saat yang tepat dengan mencetak dua gol melawan Austria, dengan Houssem Aouar memberikan assist untuk kedua gol tersebut dari peran baru sebagai gelandang yang bermain lebih dalam.

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Susunan Pemain Kemungkinan

Swiss (4-2-3-1)

Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo.

Aljazair (4-2-3-1)

Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri.

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Statistik penting & pemain berbahaya

Swiss hanya kebobolan lebih dari satu gol dalam satu dari 14 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Kedua tim gagal mencatatkan satu pun clean sheet di babak penyisihan grup.

Ini adalah pertemuan ketiga antara kedua tim, dengan Aljazair kalah 2-1 pada November 1983 dan 2-0 pada Mei 1986 dalam pertandingan persahabatan.

Skuad 26 pemain Swiss

Penjaga gawang: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Bek: Manuel Akanji (Inter Milan), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).

Gelandang: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow, Ruben Vargas (keduanya dari Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Penyerang: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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Skuad 26 pemain Aljazair

Penjaga gawang: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Bek: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Gelandang: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Penyerang: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Berita tim & susunan pemain

Timnas Swiss dilatih oleh Murat Yakin. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum diumumkan pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Aljazair dilatih oleh Vladimir Petkovic. Belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang dikonfirmasi. Pembaruan akan ditambahkan begitu tersedia menjelang pertandingan babak 32 besar ini.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Swiss telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua hasil imbang dan tanpa kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Kanada pada 24 Juni, dengan Ruben Vargas dan Johan Manzambi mencetak gol. Sebelumnya di babak penyisihan grup, mereka mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 4-1 pada 18 Juni. Satu-satunya poin yang hilang terjadi saat imbang 1-1 dengan Qatar dan imbang 1-1 dengan Australia dalam laga persahabatan prakompetisi. Dalam lima pertandingan tersebut, Swiss mencetak 13 gol dan kebobolan lima gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan terbaru antara Swiss dan Aljazair. Pertandingan babak 32 besar di BC Place, Vancouver ini merupakan data terbaru yang tercatat antara kedua tim.

Klasemen

Swiss finis di posisi pertama Grup B. Aljazair lolos dari Grup J di posisi ketiga.