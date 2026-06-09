Pertandingan Spanyol vs Cape Verde akan dimulai pada 15 Juni 2026 pukul 12:00 EST dan 16:00 GMT.

Spanyol vs Cape Verde: Konteks Pertandingan

Sebagai salah satu favorit pra-turnamen, Spanyol akan menghadapi tim underdog Cape Verde dalam pertarungan klasik David vs Goliath di Atlanta. Apakah ada peluang kejutan dalam pertandingan pembuka Grup H ini?

Siapa pelatih dan pemain kunci Spanyol?

Spanyol bisa mengancam dari mana saja. Di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente, segalanya mengalir melalui metronom Man City, Rodri, yang mengatur tempo dan berperan sebagai pengikat tim. Fenomena remaja Lamine Yamal dan pemain sayap Athletic Bilbao yang menarik, Nico Williams, memberikan ancaman serangan dari sayap, sementara pemain berpengalaman Sociedad, Mikel Oyarzabal, berkontribusi dengan enam gol di babak kualifikasi. Gelandang Arsenal, Mikel Merino, sangat berbahaya dalam situasi bola mati, dan striker Barcelona, Ferran Torres, akan menjadi titik fokus tim.

Getty Images

Siapa pelatih dan pemain kunci Cape Verde?

Penyerang Dailon Livramento tampil gemilang dengan mencetak empat gol di babak kualifikasi, termasuk gol-gol penentu melawan Angola dan Kamerun, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak bersama di grup tersebut. Cape Verde berada di bawah bimbingan mantan kapten Pedro Leitão Brito, yang akrab dipanggil Bubista. Ia telah memimpin tim sejak 2020 dan akan mengandalkan formasi pertahanan yang disiplin jika timnya ingin menciptakan kejutan di Amerika.

Getty Images

Skuad 26 pemain Spanyol

Penjaga gawang: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

Perjalanan Spanyol Menuju Piala Dunia

Juara bertahan Eropa ini melaju mulus melalui babak kualifikasi UEFA, memastikan tiket mereka ke Amerika Utara dengan rekor tak terkalahkan.

Skuad 26 pemain Cape Verde

Penjaga gawang: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).

Bek: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).

Gelandang: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).

Penyerang: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).

Perjalanan Cape Verde Menuju Piala Dunia

"Hiu Biru" memuncaki grup kualifikasi Afrika yang sangat sulit untuk memastikan tiket mereka ke Amerika Utara, mengukuhkan penampilan pertama mereka di Piala Dunia dalam sejarah negara tersebut. Ini adalah kisah dongeng yang sesungguhnya, yang didukung oleh rekor kandang yang solid, termasuk kemenangan menentukan atas Kamerun.

Berita tim & skuad

Tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk Spanyol menjelang pertandingan ini. Luis de la Fuente belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan. Perlu dicatat, Lamine Yamal absen dalam pertandingan persahabatan terakhir Spanyol melawan Peru, namun telah resmi dinyatakan fit dan siap bermain dalam laga pembuka grup. Pembaruan berita tim akan ditambahkan mendekati waktu kick-off.

Pelatih kepala Cape Verde, Bubista, juga belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan, dan saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk Blue Sharks. Pembaruan akan diberikan segera setelah tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Spanyol memasuki turnamen ini dengan catatan terbaru yang campur aduk namun pada akhirnya menjanjikan: tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 3-1 atas Peru pada 9 Juni, hasil yang memperpanjang rekor Oyarzabal mencetak gol dalam enam pertandingan internasional berturut-turut. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Irak pada 4 Juni. Spanyol juga mengalahkan Serbia 3-0 dan bermain imbang 0-0 dengan Mesir pada bulan Maret, serta bermain imbang 2-2 dengan Turki dalam kualifikasi Piala Dunia pada bulan November lalu. Dalam lima pertandingan tersebut, Spanyol mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat gol.

Tim Cape Verde datang dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Bermuda pada 6 Juni, dan mereka juga mengalahkan Serbia 3-0 pada 31 Mei. Hasil imbang 1-1 melawan Finlandia pada bulan Maret dicatat sebagai kemenangan dalam data. Mereka kalah 4-2 dari Chili dan 1-1 dari Mesir pada awal siklus ini. The Blue Sharks telah menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan hasil yang kuat melawan lawan yang beragam, meskipun catatan pertahanan mereka dalam lima pertandingan tersebut mencerminkan beberapa ketidakkonsistenan.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk Spanyol vs Cape Verde dalam dataset yang disediakan. Catatan resmi akan diperbarui seiring tersedianya informasi lebih lanjut.

Klasemen

Di Grup H, Cape Verde berada di puncak klasemen di atas Spanyol, yang saat ini berada di posisi ketiga, meskipun kedua tim belum memainkan pertandingan apa pun di Piala Dunia 2026.