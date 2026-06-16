Prakiraan Pertandingan Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Spanyol vs Arab Saudi akan dimulai pada 21 Juni 2026 pukul 12:00 EST dan 16:00 GMT.

Konteks pertandingan dan wawasan hari pembukaan

Dalam salah satu kejutan terbesar turnamen sejauh ini, Spanyol gagal mengalahkan debutan turnamen Cabo Verde dan harus puas dengan hasil imbang 0-0, meskipun mendominasi setiap aspek pertandingan. Kiper Cabo Verde berusia 40 tahun, Vozinha, menjadi pahlawan. Arab Saudi mengejutkan banyak penonton di seluruh dunia dengan mencatatkan hasil imbang 1-1 yang memuaskan melawan Uruguay. Grup H berada dalam posisi yang menarik, dengan keempat tim mengoleksi satu poin menjelang pertandingan hari ke-2.

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Pemain kunci dan pelatih Spanyol

Spanyol bisa mengancam dari mana saja. Di bawah asuhan pelatih Luis de la Fuente, segalanya mengalir melalui Rodri, gelandang Man City yang menjadi metronom tim, yang mengatur tempo dan berperan sebagai pengikat tim. Fenomena remaja Lamine Yamal dan pemain sayap Athletic Bilbao yang menarik, Nico Williams, memberikan ancaman serangan dari sayap, sementara pemain berpengalaman Sociedad, Mikel Oyarzabal, berkontribusi dengan enam gol di babak kualifikasi. Gelandang Arsenal, Mikel Merino, sangat berbahaya dalam situasi bola mati, dan striker Barcelona, Ferran Torres, akan menjadi titik fokus tim.

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Pemain kunci dan pelatih Arab Saudi

Kapten veteran Salem Al-Dawsari adalah pahlawan kemenangan dalam kemenangan legendaris atas Argentina pada 2022. Pemain yang dua kali dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Asia ini tetap menjadi poros tim berkat kualitas teknisnya dari sisi kiri. Gelandang Al Qadsiah berusia 22 tahun, Musab Al-Juwayr, akan mengendalikan permainan di jantung lini tengah. Bek kanan Lens, Saud Abdulhamid, adalah satu-satunya pemain dalam skuad Arab Saudi yang bermain untuk klub di luar negaranya. Tim Arab Saudi berada di bawah asuhan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang ditunjuk dengan kontrak hingga Juli 2027, dan mulai memimpin tim hanya dua bulan sebelum turnamen.

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Skuad Spanyol yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).

Bek: Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Pubill (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric Garcia (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Gelandang: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Penyerang: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Munoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Skuad Arab Saudi yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah).

Bek: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens, dipinjamkan dari Roma), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Sultan Al-Ghannam (Al Nassr).

Gelandang: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr).

Penyerang: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr).

Berita tim & skuad

Luis de la Fuente tidak memiliki pemain yang cedera atau diskors dalam data skuad resmi Spanyol, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dirilis menjelang pertandingan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Georgios Donis juga tidak memiliki pemain yang cedera atau diskors untuk Arab Saudi, dan belum ada susunan pemain yang dikonfirmasi pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Spanyol telah meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, meskipun kualitas hasil tersebut bervariasi. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 0-0 melawan Cape Verde dalam laga pembuka Piala Dunia pada 15 Juni, setelah kemenangan 1-3 atas Peru dalam laga persahabatan pada 9 Juni. Hasil sebelumnya termasuk hasil imbang 1-1 dengan Irak, hasil imbang 0-0 dengan Mesir, dan kemenangan 3-0 atas Serbia. Spanyol telah mencetak lima gol dan kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut, meskipun ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan peluang melawan Cape Verde akan menjadi perhatian bagi De la Fuente.

Arab Saudi mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Uruguay pada laga pembuka Piala Dunia tanggal 15 Juni, yang sebelumnya mereka bermain imbang 0-0 dengan Senegal pada 9 Juni. Kemenangan 3-0 atas Puerto Riko pada 5 Juni menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam rentetan pertandingan ini, sementara kekalahan dari Ekuador dan Serbia dalam laga persahabatan sebelumnya melengkapi catatan tersebut. The Green Falcons mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 pada 23 Juni, ketika Spanyol mengalahkan Arab Saudi 1-0. Sebelumnya, Spanyol menang 3-2 dalam pertandingan persahabatan pada Mei 2010 dan 5-0 dalam pertandingan persahabatan pada September 2012. Dari tiga pertemuan yang tercatat, Spanyol memenangkan ketiganya, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol.

Klasemen

Di Grup H, Arab Saudi saat ini berada di posisi kedua sementara Spanyol berada di posisi ketiga setelah putaran pertama pertandingan.