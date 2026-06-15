Prakiraan Pertandingan Skotlandia vs Maroko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Skotlandia vs Maroko akan dimulai pada 19 Juni 2026 pukul 22.00 GMT dan 18.00 EST.

Getty Images

Skotlandia vs Maroko: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara berupaya untuk lolos dari Grup C yang sangat kompetitif. Setelah hari pertandingan pembuka yang luar biasa—di mana Skotlandia berhasil meraih hasil imbang 1-1 yang bersejarah untuk mengalahkan Haiti 1-0 dan Maroko berjuang keras untuk meraih satu poin melawan raksasa Amerika Selatan, Brasil—margin kesalahan di Boston Stadium telah menyusut drastis. Kedua tim menuju Pantai Timur dengan kesadaran bahwa momentum psikologis dan pemulihan fisik segera dari pertandingan pembuka yang melelahkan tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Skotlandia yang telah lama menjabat, Steve Clarke, harus segera menata tim yang berambisi meraih kemenangan beruntun di turnamen ini. Ia akan mengandalkan inti tim veteran yang sangat konsisten—dipimpin kapten Andy Robertson dan mesin lini tengah Scott McTominay—untuk menyesuaikan strategi, menguasai area tengah, dan membangun transisi yang lancar serta disiplin guna melelahkan barisan pertahanan lawan. Di hadapan mereka berdiri tim Maroko yang tangguh secara struktural, dipimpin oleh Mohamed Ouahbi. Setelah membuktikan kredensial turnamen mereka yang gigih dengan membuat Brasil frustrasi di East Rutherford, SingaAtlas memiliki cetak biru pertahanan yang tak tergoyahkan dan keunggulan serangan balik yang berbahaya, yang berkembang saat disiplin tingkat tinggi diperlukan.

Diselenggarakan di Stadion Boston yang spektakuler (Stadion Gillette), pertandingan ini akan menjadi pertarungan taktik layaknya permainan catur. Tak satu pun tim boleh mengalami keruntuhan pertahanan di area tengah, sehingga komunikasi di lini tengah dan ketepatan di sepertiga akhir lapangan menjadi elemen penentu. Skotlandia akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk menegaskan status mereka di puncak grup dan memastikan tiket ke babak 32 besar lebih awal, sementara Maroko masuk ke lapangan dengan niat memanfaatkan transisi teknis kelas atas mereka dan menghukum setiap kesalahan struktural Skotlandia. Dengan kemungkinan klasemen grup mulai jelas, betapa krusialnya memastikan lolos dari Grup C akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyiarkan langsung Piala Dunia FIFA 2026

Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Haiti 0-1 Skotlandia

Tim asuhan Steve Clarke menandai kembalinya mereka ke Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun dengan kemenangan 1-0 yang penuh perjuangan dan gigih atas Haiti di Stadion Boston yang penuh sesak. Tim Skotlandia mendapat dukungan besar dari para pendukung yang datang jauh-jauh, mendominasi wilayah permainan sejak awal, dan memecah kebuntuan pada menit ke-27 ketika kapten Aston Villa, John McGinn, mencetak gol melalui tendangan dinamis yang sedikit terdefleksi. Namun, Skotlandia gagal mengamankan kemenangan dengan nyaman meskipun menguasai bola, sehingga babak kedua berlangsung tegang dan menegangkan di mana mereka harus bertahan dengan gigih melawan tekanan Haiti di menit-menit akhir untuk mengamankan tiga poin penting dan naik ke puncak Grup C.

Getty Images

Brasil 1-1 Maroko

Tim Atlas Lions menunjukkan disiplin taktis dan organisasi pertahanan yang luar biasa untuk mengamankan hasil imbang 1-1 yang mengejutkan pada laga pembuka melawan raksasa Amerika Selatan, Brasil, di East Rutherford. Maroko mencetak gol lebih dulu dan mengejutkan raksasa turnamen tersebut pada menit ke-20 ketika Ismael Saibari melakukan gerakan brilian untuk membawa timnya unggul. Meskipun Vinícius Júnior berhasil menyamakan kedudukan untuk Brasil hanya sebelas menit kemudian, pasukan Mohamed Ouahbi menolak menyerah di bawah tekanan yang intens. Didukung oleh penampilan spektakuler kiper Yassine Bounou dan komunikasi struktural yang solid, Maroko dengan nyaman mempertahankan blok pertahanan rendah mereka untuk meraih satu poin bersejarah dan landasan psikologis yang luar biasa menjelang pertandingan berikutnya.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Skotlandia (Steve Clarke): Eksekusi klinis & fokus pertahanan

Steve Clarke tidak perlu mengubah sistem pertahanan yang terstruktur dan disiplin yang menghasilkan kemenangan vital 1-0 melawan Haiti di Boston, tetapi ia harus mengatasi kurangnya eksekusi klinis yang membuat pertandingan tetap bergantung pada keseimbangan. Meskipun mendominasi wilayah dan memimpin lebih dulu melalui John McGinn, Skotlandia gagal mengakhiri pertandingan, mengakibatkan babak kedua yang tegang di mana mereka terpaksa menahan tekanan intens dari Haiti.

Melawan blok pertahanan Maroko yang sangat terorganisir dan berbakat secara teknis, ruang-ruang di tengah lapangan akan dijaga ketat. Penyesuaian utama Clarke kemungkinan akan berfokus pada memaksimalkan kecepatan transisi dan kecepatan vertikal. Alih-alih membiarkan Scott McTominay dan Billy Gilmour terjebak dalam pola umpan samping yang lambat, Skotlandia harus berusaha mengalihkan permainan dengan cepat untuk membebaskan serangan overlap dari Andy Robertson dan Aaron Hickey. Memperluas lapangan ke sisi-sisi sangat penting untuk menciptakan peluang umpan silang yang bernilai tinggi bagi Lawrence Shankland atau Ché Adams, membantu Skotlandia menghindari rentetan tembakan jarak jauh dari tengah lapangan yang berisiko rendah.

Maroko (Mohamed Ouahbi): Kecepatan transisi & penguasaan lini tengah

Kerangka taktis yang disiplin dari Mohamed Ouahbi sangat efektif dalam menetralisir serangan bintang Brasil selama hasil imbang bersejarah 1-1 di East Rutherford, tetapi Matchday 2 memerlukan penyesuaian tajam dalam filosofi transisi. Meskipun blok kompak Maroko di area tengah hingga belakang berhasil membatasi opsi permainan terbuka Brasil, bertahan pasif di lini belakang selama 90 menit melawan ancaman udara fisik Skotlandia bisa berisiko.

Melawan lini tengah Skotlandia yang tangguh, permainan statis di sepertiga tengah lapangan akan menimbulkan masalah. Penyesuaian taktis Ouahbi harus berpusat pada duo gelandang mudanya yang brilian, Neil El Aynaoui dan Ayyoub Bouaddi, yang perlu secara agresif mengawasi pergerakan lawan dan mengganggu pemicu penguasaan bola Skotlandia di area dalam sebelum mereka mengonsolidasikan serangan. Selain itu, saat Maroko merebut bola, transisi harus segera dilakukan. Daripada hanya mengandalkan pola pembangunan serangan yang lambat, Atlas Lions harus segera memanfaatkan kecepatan dan visi elit Azzedine Ounahi serta Samir El Mourabet untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan oleh bek sayap Skotlandia yang maju ke depan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

Berita tim Skotlandia

Tantangan utama Steve Clarke menjelang laga di Boston adalah menjaga kebugaran fisik para pemain dan memastikan skuadnya tetap rendah hati setelah kemenangan pembuka yang intens dan penuh perjuangan. Untungnya bagi tim Skotlandia ini, mereka berhasil melewati laga yang penuh kontak fisik tersebut tanpa cedera serius, sehingga Clarke memiliki skuad yang sepenuhnya fit untuk dipilih.

Getty Images

Kapten Andy Robertson sekali lagi akan memimpin tim dari posisi bek sayap kiri, sementara mesin lini tengah Scott McTominay menjadi tumpuan di tengah lapangan. Hal yang paling menarik terletak di sepertiga akhir lapangan, di mana Clarke mungkin mempertimbangkan rotasi skuad kecil-kecilan untuk menyuntikkan energi segar ke lini depan yang telah bekerja sangat keras saat tidak menguasai bola pada pertandingan pembuka. Meskipun John McGinn dipastikan akan menjadi starter setelah mencetak gol penentu kemenangan melawan Haiti, aset-aset penyerang dinamis seperti Ché Adams dan Lewis Morgan berjuang keras untuk bergabung dengan Lawrence Shankland di lineup awal guna menawarkan lebih banyak serangan vertikal dan mengacaukan pertahanan Maroko yang sangat disiplin.

Berita tim Maroko

Mohamed Ouahbi menghadapi teka-teki fisik dan pemilihan pemain yang jauh lebih rumit saat mempersiapkan timnya menghadapi tantangan Skotlandia. Topik utama seputar Atlas Lions adalah mengelola dampak fisik yang luar biasa dari hasil imbang 1-1 yang melelahkan dan berintensitas tinggi melawan Brasil di East Rutherford, di mana beberapa pemain dipaksa bekerja hingga batas maksimal untuk meraih satu poin bersejarah.

Staf medis bekerja tanpa henti untuk memantau kebugaran gelandang veteran Sofyan Amrabat, yang beban kerjanya sangat berat dalam melindungi lini belakang saat melawan Brasil sehingga membuatnya mengalami cedera ringan. Di lini pertahanan, bek tengah Nayef Aguerd dan bek kanan bintang Achraf Hakimi berhasil melewati 90 menit yang intens tanpa cedera dan akan sangat vital dalam mengatur barisan belakang yang kompak yang harus mempertahankan komunikasi struktural yang ketat melawan ancaman fisik udara Skotlandia. Di sepertiga akhir lapangan, pemain muda kreatif seperti Amir El Mourabet berjuang untuk mendapatkan posisi starter guna memberikan Maroko keunggulan serangan balik yang lebih tajam dalam transisi.

Pertandingan kunci Skotlandia vs Maroko

John McGinn vs Nayef Aguerd

Baru saja mencetak gol penentu kemenangan yang klinis melawan Haiti, John McGinn tetap menjadi jantung emosional dan taktis tim asuhan Steve Clarke. Sistem Skotlandia sangat bergantung pada kemampuan McGinn untuk melakukan gerakan lari ketiga yang kuat dan terlambat dari lini tengah ke kotak penalti, menggunakan kekuatan tubuh bagian bawahnya untuk melindungi bola, menarik bek keluar dari posisinya, dan berkolaborasi dengan Lawrence Shankland. Untuk menembus barisan pertahanan Afrika yang sangat terorganisir, McGinn harus menemukan cara untuk menembus area tengah dan mengganggu simetri pertahanan Maroko.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah Nayef Aguerd, jangkar pertahanan blok rendah-menengah Maroko. Meskipun Maroko menunjukkan ketangguhan kelas dunia untuk menggagalkan serangan bintang Brasil di East Rutherford, Aguerd dan rekan-rekan bek tengahnya akan menghadapi ujian yang sama sekali berbeda di Boston. Alih-alih mengawasi permainan sayap yang cepat dan rumit, Aguerd harus menguasai kotak penaltinya dengan penuh otoritas melawan umpan-umpan udara fisik Skotlandia dan serangan bola kedua yang terus-menerus. Ia harus mempertahankan posisi yang sempurna untuk maju dan memblokir lari terlambat khas McGinn sebelum pemain Skotlandia itu melepaskan tembakan dari tepi area penalti.

Scott McTominay vs Azzedine Ounahi

Sebagai motor utama lini tengah Skotlandia, Scott McTominay sepenuhnya mengendalikan ritme permainan secara fisik pada laga pembuka, mengatur transisi serangan, dan memotong alur serangan lawan. Saat menghadapi Maroko, tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan struktural bagi para bek sayapnya yang maju ke depan sambil melakukan umpan-umpan vertikal cepat untuk melewati kepadatan di area tengah. Jika McTominay diberi waktu dan ruang untuk menjadi tumpuan di sepertiga tengah lapangan, ia akan dengan tegas mengatur tempo pertandingan dan memaksa Maroko bertahan jauh di wilayah mereka sendiri.

Yang berusaha mengganggu ritme tersebut adalah Azzedine Ounahi, maestro transisi lini tengah Maroko yang kreatif dan berbakat secara teknis. Ounahi berperan penting dalam mengalihkan permainan Atlas Lions dari pertahanan ke serangan saat melawan Brasil, memanfaatkan ketahanan dan visinya yang luar biasa dalam menghadapi tekanan untuk lolos dari jebakan ketat. Pertandingan ini merupakan peluang paling realistis bagi Maroko untuk mengancam Skotlandia; jika Ounahi mampu melewati tekanan fisik McTominay di sepertiga tengah lapangan, ia dapat dengan cepat melepaskan kecepatan luar biasa dari sayap-sayap Maroko untuk mengekspos barisan pertahanan Skotlandia yang sedang melakukan transisi.

Getty Images

Bagaimana kemungkinan klasemen Grup C?

Dengan selesainya putaran pertama pertandingan, laga Matchday 2 di Boston ini menjadi titik krusial bagi Grup C. Skotlandia saat ini memimpin klasemen dengan tiga poin (+1 selisih gol) setelah meraih kemenangan krusial 1-0 atas Haiti. Sementara itu, Maroko berada tepat di belakang mereka dengan satu poin yang susah payah diraih (0 selisih gol) setelah imbang 1-1 yang gigih melawan Brasil.

Karena kedua tim ini akan saling berhadapan, skenario matematis untuk babak gugur akan berubah drastis tergantung pada hasil akhir pertandingan.

Jika Skotlandia menang

Kemenangan kedua berturut-turut akan mengantarkan tim asuhan Steve Clarke ke posisi sempurna dengan enam poin, yang secara matematis memastikan tiket Skotlandia ke Babak 32 Besar dengan satu pertandingan tersisa. Tergantung pada hasil pertandingan Brasil vs Haiti, kemenangan bisa membuat Skotlandia mengamankan posisi puncak Grup C sendirian. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka kemewahan untuk mengistirahatkan pemain kunci pada pertandingan terakhir melawan Brasil, sementara Maroko terjebak dengan satu poin dan dipaksa untuk bermain di bawah tekanan tinggi serta harus menang dalam pertandingan terakhir melawan Haiti agar tetap bertahan.

Jika Maroko menang

Jika SingaAtlas mengamankan tiga poin, mereka akan menyalip Skotlandia untuk naik ke empat poin, menempatkan diri mereka di posisi terdepan untuk memenangkan Grup C. Kemenangan berarti Maroko kemungkinan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Haiti pada hari pertandingan terakhir untuk menjamin finis di dua besar dan lolos otomatis. Sebaliknya, skenario ini akan membekukan Skotlandia di tiga poin, menjaga harapan mereka untuk lolos ke babak gugur tetap hidup namun sangat meningkatkan tekanan menjelang pertandingan grup terakhir mereka melawan tim Brasil yang putus asa.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Boston Stadium membuat kedua negara tetap berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Hasil imbang akan membawa Skotlandia ke empat poin, menjaga mereka tetap tak terkalahkan dan tetap di jalur yang tepat untuk lolos, hanya membutuhkan satu poin melawan Brasil pada Matchday 3 untuk memastikan finis di dua besar. Bagi Maroko, hasil imbang akan membawa mereka ke dua poin, menjaga mereka tetap dalam jangkauan babak gugur dan menyiapkan pertandingan terakhir yang jelas dan berisiko tinggi di mana kemenangan nyaman atas Haiti hampir pasti akan memastikan tiket mereka ke Babak 32 Besar.

Berita tim & susunan pemain

Skotlandia dilatih oleh Steve Clarke, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini. Susunan pemain kemungkinan belum dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Maroko dipimpin oleh pelatih Mohamed Ouahbi. Sama seperti Skotlandia, belum ada detail cedera atau skorsing yang dikonfirmasi, dan susunan pemain yang diperkirakan belum dipublikasikan. Berita tim lebih lanjut akan diberikan jika sudah tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Skotlandia memasuki pertandingan ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, dan kalah dalam dua pertandingan lainnya. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Haiti dalam pertandingan pembuka Piala Dunia pada 14 Juni, hasil yang mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk meraih kemenangan di turnamen tersebut. Sebelum itu, tim asuhan Clarke mengalahkan Bolivia 4-0 dan Curacao 4-1 dalam laga persahabatan pemanasan, menunjukkan niat menyerang yang nyata. Dua kekalahan mereka terjadi melawan Pantai Gading (1-0) dan Jepang (1-0) pada Maret, keduanya kekalahan tipis dalam persiapan pra-turnamen yang kompetitif.

Lima hasil terakhir Maroko menunjukkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang, tanpa kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 dengan Brasil di Piala Dunia pada 13 Juni. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Norwegia dalam laga persahabatan sebelum mencatatkan kemenangan 4-0 atas Madagaskar, 5-0 atas Burundi, dan 2-1 atas Paraguay. Dalam lima pertandingan tersebut, Maroko mencetak 14 gol dan hanya kebobolan dua gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Skotlandia dan Maroko yang tersedia dalam dataset saat ini. Ini akan menjadi pertemuan kedua tim di babak penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026, dan catatan sejarah resmi untuk pertandingan ini tidak disediakan di sini.

Klasemen



