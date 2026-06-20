Prakiraan Pertandingan Republik Ceko vs Meksiko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. A Mexico City Stadium

Pertandingan Ceko vs Meksiko akan dimulai pada 25 Juni 2026 pukul 01:00 GMT dan 24 Juni 2026 pukul 20:00 EST.

Getty Images

Republik Ceko vs Meksiko: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di ibu kota ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup A ini berusaha untuk membangun atau menyelamatkan kampanye mereka setelah pertandingan Matchday 2 yang sangat intens. Setelah putaran kedua yang mengguncang dinamika awal grup—dengan tuan rumah bersama Meksiko menegaskan dominasi mutlak melalui kemenangan telak 1-0 atas Korea Selatan di Guadalajara, sementara Ceko terpaksa berbagi poin dalam hasil imbang 1-1 yang sengit melawan Afrika Selatan di Atlanta—ruang untuk kesalahan di Stadion Meksiko City (Estadio Azteca) kini menyusut drastis. Kedua tim akan bertanding di venue bersejarah tersebut dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat setelah pertandingan-pertandingan intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Meksiko, Javier Aguirre, harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan dan efisien dalam mencetak gol setelah kemenangan beruntun tanpa kebobolan menempatkan mereka di posisi teratas grup. Aguirre akan mengandalkan titik-titik serangan dinamisnya — yang dipimpin oleh kecemerlangan Luis Romo di lini tengah, yang mencetak gol penentu kemenangan pada Matchday 2, serta permainan transisi berbahaya dari Julián Quiñones — untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan menembus barisan pertahanan Eropa yang sangat disiplin. Di seberang mereka berdiri tim Ceko yang solid secara struktural dan sangat bertekad, dipimpin oleh Miroslav Koubek. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kokoh kelas atas, tim Ceko memiliki strategi yang gigih serta keunggulan serangan balik yang mematikan yang dipimpin oleh Patrik Schick dan Adam Hložek, yang tampil optimal saat disiplin yang sempurna sangat dibutuhkan.

Diselenggarakan di Stadion Mexico City yang canggih, pertandingan ini akan menjadi pertarungan catur yang rumit penuh penyesuaian taktis. Tak satu pun tim bisa membiarkan terjadi lagi kelemahan pertahanan saat transisi, sehingga komunikasi di lini tengah dan pergerakan vertikal yang cepat menjadi elemen penentu. Meksiko akan memandang pertandingan ini sebagai platform ideal untuk memperkuat status mereka sebagai pemimpin klasemen yang belum terkalahkan dan mengamankan posisi unggulan teratas untuk babak 32 besar, sementara Ceko memasuki lapangan dengan semangat tak kenal takut, memanfaatkan ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek sayap yang maju, dan mengincar hasil maksimal yang vital untuk memastikan lolos dari Grup A. Dengan berbagai kemungkinan di grup mulai terlihat jelas, betapa pentingnya mengamankan tempat di babak gugur akan mendominasi pendekatan taktis sejak peluit pertama dibunyikan.

Baca lebih lanjut: Cara menonton dan menyaksikan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026

Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 2?

Republik Ceko 1–1 Afrika Selatan

Tim asuhan Miroslav Koubek mengalami kekecewaan di menit-menit akhir di Atlanta Stadium, karena penalti di akhir pertandingan memaksa mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Afrika Selatan. Tim Ceko membuka pertandingan dengan serangan yang gencar, dan memecah kebuntuan pada menit ke-6 ketika gelandang Michal Sadílek mencetak gol.

Republik Ceko bertahan dengan kokoh hampir sepanjang pertandingan, mempertahankan keunggulan tipis mereka berkat disiplin taktis. Namun, barisan pertahanan mereka akhirnya retak di bawah tekanan pada akhir babak kedua ketika Ladislav Krejčí menerima kartu kuning. Afrika Selatan memanfaatkan tekanan yang terjadi pada menit ke-83, dengan Teboho Mokoena dengan tenang mengeksekusi tendangan penalti untuk menyamakan skor. Meskipun mengerahkan banyak pemain ke depan pada menit-menit akhir, Ceko tidak mampu mencetak gol penentu kemenangan, sehingga mereka harus berjuang keras untuk meraih poin maksimal pada hari pertandingan terakhir.

Getty Images

Meksiko 1–0 Korea Selatan

Tuan rumah bersama ini menampilkan permainan yang sangat disiplin dan dominan di Stadion Guadalajara, menjaga gawang tetap bersih untuk mengalahkan Korea Selatan dengan kemenangan krusial 1-0. Pasukan Javier Aguirre menguasai ritme penguasaan bola sejak awal, meskipun babak pertama yang sangat ketat membuat kedua tim imbang saat jeda.

Terobosan krusial terjadi di awal babak kedua. Pada menit ke-50, gelandang Luis Romo menemukan ruang di kotak penalti untuk mencetak gol yang klinis dan terukur, membuat penonton tuan rumah bersorak gembira. Organisasi struktural yang kokoh dari Meksiko mengambil alih permainan sejak saat itu, sepenuhnya menetralisir ancaman bintang seperti Son Heung-min dan membatasi jalur transisi Korea Selatan. Rencana pertahanan tanpa cela Aguirre berhasil mengamankan sisa menit pertandingan untuk meraih tiga poin penuh, mengukuhkan posisi mereka di puncak Grup A.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Meksiko (Javier Aguirre)

Javier Aguirre tidak perlu meninggalkan skema serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan El Tri meraih kemenangan beruntun tanpa kebobolan, termasuk kemenangan 1-0 yang klinis atas Korea Selatan di Guadalajara. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, dan keunggulan transisi yang didorong oleh gelandang seperti Luis Romo membuktikan bahwa Meksiko memiliki perangkat taktis yang diperlukan untuk mengendalikan pertandingan di panggung global.

Namun, Aguirre harus memastikan timnya tetap fokus penuh dalam bertahan saat menghadapi tim-tim yang mampu menguasai bola secara efisien. Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, formasi standar 4-1-2-3 Meksiko terkadang meninggalkan ruang kosong yang luas ketika bek sayap yang menyerang masuk jauh ke sepertiga akhir lapangan. Melawan tim Ceko yang dibangun di atas fondasi fisik yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat transisi akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Aguirre harus berfokus pada gelandang bertahan tunggalnya — khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari Érik Lira untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para pemain serangan balik Eropa mengisolasi bek tengahnya.

Republik Ceko (Miroslav Koubek)

Miroslav Koubek tidak perlu sepenuhnya mengubah pola pragmatis yang membuat timnya mendominasi sebagian besar pertandingan melawan Afrika Selatan sebelum penalti di menit-menit akhir memaksa hasil imbang 1-1. Kerangka pertahanan inti dan kehadiran fisik di lini tengah tetap menjadi aset yang dapat diandalkan, tetapi Matchday 3 menuntut penyesuaian ofensif yang tajam dalam cara tim mengontrol dan menggerakkan bola.

Menghadapi blok tinggi yang agresif dari Meksiko, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan pola serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Koubek harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan para pemimpin berpengalaman di lini tengah seperti Tomáš Souček untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat Ceko melakukan serangan, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Meksiko yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Meksiko akan sangat penting untuk memecah formasi kompak mereka. Perluasan ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong yang sangat berharga bagi penyerang target elit Patrik Schick untuk dimanfaatkan, sehingga mencegah serangan terhambat sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 3?

Berita tim Ceko

Tantangan utama Miroslav Koubek menjelang laga di Stadion Meksiko City yang bersejarah adalah meningkatkan konsentrasi pertahanan skuadnya sekaligus mengelola beban fisik para bintang utamanya. Beruntung bagi Ceko, mereka keluar dari laga sengit yang berakhir imbang 1-1 melawan Afrika Selatan tanpa cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Koubek memiliki skuad yang sangat kompetitif untuk dipilih.

Republik Ceko kemungkinan akan mengandalkan formasi taktis 3-4-3 yang sudah mapan. Kiper Matěj Kovář diperkirakan akan mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang, sambil mengharapkan perlindungan yang jauh lebih baik dari barisan pertahanan. Bek tengah Tomáš Holeš dan Robin Hranáč diperkirakan akan melanjutkan kemitraan mereka bersama Ladislav Krejčí, yang harus berhati-hati dalam formasi tiga bek setelah menerima kartu kuning pada Matchday 2.

Formasi lini tengah tetap sama seperti pada pertandingan sebelumnya untuk menjaga keseimbangan pertahanan. Vladimír Coufal dan Michal Sadílek akan menangani tugas sebagai bek sayap, sementara Vladimír Darida dan Lukáš Červ akan mengendalikan lini tengah untuk memastikan stabilitas transisi.

Titik fokus utama dari ancaman serangan Ceko tetap berada pada barisan depan mereka yang dinamis. Penyerang andalan Patrik Schick akan memimpin lini depan dengan percaya diri, diapit oleh Adam Hložek di sayap kanan dan Alex Sojka di sayap kiri, yang mempertahankan posisinya setelah memberikan assist penting untuk gol Sadílek pada Matchday 2.

Berita tim Meksiko

Javier Aguirre menghadapi teka-teki pemilihan pemain yang jauh lebih mudah namun sama rumitnya saat ia mempersiapkan timnya untuk mengamankan posisi teratas di Grup A. Topik pembicaraan terbesar seputar El Tri adalah mengelola beban fisik yang sangat besar dan momentum psikologis dari hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah pada pertandingan pembuka serta kemenangan 1-0 tanpa kebobolan atas Korea Selatan, yang menuntut tekanan yang melelahkan dan intensitas tinggi sejak peluit pertama dibunyikan di hadapan penonton tuan rumah yang penuh semangat.

Fondasi struktural inti Meksiko akan berpusat pada formasi 4-1-2-3 yang sangat disiplin dan fleksibel. Di lini pertahanan, bek tengah Johan Vásquez dan Edson Álvarez akan menjadi tulang punggung lini tengah untuk mempertahankan rekor sempurna mereka di turnamen ini, yakni belum kebobolan satu gol pun. Bek sayap Jesús Gallardo dan Jorge Sánchez harus mengendalikan insting overlap mereka dengan ketat agar sayap-sayap cepat Ceko tidak berhasil mengekspos mereka saat transisi, sementara kiper Raúl Rangelmembutuhkan perlindungan yang kokoh untuk memperkuat kendalinya di kotak penalti.

Dilema utama Aguirre dalam pemilihan pemain terletak pada penyempurnaan lini tengahnya untuk menghadapi tekanan balik fisik yang sangat kuat dari Ceko. Trio gelandang akan dipimpin oleh Luis Romo, pencetak gol penentu kemenangan pada Matchday 2, yang didukung penuh oleh Érik Lira sebagai poros pertahanan. Di lini depan, barisan penyerang siap untuk bertugas secara intensif; Santiago Giménez kemungkinan akan memimpin serangan melalui jalur tengah, didukung penuh oleh Julián Quiñones di sayap kiri dan kecepatan lari yang sangat langsung dari Roberto Alvarado di sayap kanan, memberikan percikan transisi yang sangat penting di sepertiga akhir lapangan yang dibutuhkan untuk menghukum Ceko saat melakukan serangan balik.

Getty Images

Pertandingan Kunci Republik Ceko vs Meksiko

Patrik Schick vs César Montes

Setelah memimpin lini depan sebagai titik fokus berbahaya dalam serangan Miroslav Koubek, Patrik Schick tetap menjadi ujung tombak yang sangat energik dan percaya diri di lini depan Ceko. Schick beroperasi dengan mulus di lini depan untuk memimpin serangan melawan Afrika Selatan. Untuk menembus formasi pertahanan Meksiko yang berpengalaman secara teknis dan belum kebobolan, peran Schick akan sangat krusial; ia harus memanfaatkan kecepatan vertikalnya yang eksplosif, keunggulan di udara, serta kerja keras yang tak kenal lelah untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga keluar dari posisinya, dan membuka celah vital di sepertiga akhir lapangan bagi ancaman dari sayap seperti Adam Hložek dan Alex Sojka untuk dimanfaatkan.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah César Montes, jangkar pertahanan tak terbantahkan di lini belakang asuhan Javier Aguirre. Montes memimpin blok pertahanan tengah selama laga-laga pembuka Meksiko, membantu El Tri meraih clean sheet berturut-turut termasuk kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Meskipun struktur pertahanan Meksiko telah bertahan dengan sangat kokoh, mereka akan menghadapi tingkat tekanan langsung dan fisik yang berbeda saat menghadapi lawan dari Eropa. Montes harus tetap fokus sepenuhnya dan menjaga komunikasi yang lancar di area tengah, memastikan ia memanfaatkan posisi elitnya untuk menetralkan pergerakan tajam Schick ke tengah dan mencegah Ceko mendapatkan momentum transisi sejak awal.

Luis Romo vs Michal Sadílek

Sebagai jantung tim dan mesin kreatif yang sedang dalam performa terbaiknya bagi tim Meksiko, gelandang Luis Romo ditugaskan untuk mengatur ritme penguasaan bola dan membuka celah pertahanan lawan bagi El Tri. Romo tampil gemilang di jantung lini tengah saat melawan Korea Selatan, menerobos ke kotak penalti untuk mencetak gol penentu kemenangan yang klinis. Melawan Ceko, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan menyuplai umpan ke pergerakan sayap yang eksplosif dari Julián Quiñones dan Uriel Antuna. Jika Romo diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan belakang, visi permainannya yang luar biasa akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Ceko.

Gelandang andalan Republik Ceko, Michal Sadílek, berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir lancar itu. Sadílek menjadi tumpuan di sayap pada Pertandingan Ke-2, menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol pembuka melawan Afrika Selatan. Namun, kerja defensifnya saat tidak menguasai bola serta kedisiplinannya dalam transisi akan diuji habis-habisan di Stadion Mexico City. Sadílek harus secara agresif mengatur posisinya bersama rekan-rekan di lini tengah, Vladimír Darida dan Lukáš Červ, untuk mempersempit ruang di tengah, menekan inisiatif pembangunan serangan Romo, dan melindungi tiga pemain belakang agar tuan rumah bersama tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Ceko bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana skenario Grup A saat ini?

Setelah putaran kedua pertandingan, Grup A telah menunjukkan pemisahan yang jelas dan langsung. Tuan rumah bersama Meksiko dengan nyaman memimpin klasemen dengan enam poin dan selisih gol +3, setelah secara resmi memastikan tempat di Babak 32 Besar sebagai juara grup berkat kemenangan 1-0 yang sengit atas Korea Selatan. Korea Selatan berada di posisi kedua dengan tiga poin dan selisih gol 0.

Hal ini membuat Ceko (selisih gol −1) dan Afrika Selatan (selisih gol −2) terpuruk di dasar klasemen dengan masing-masing satu poin setelah bermain imbang 1-1 secara dramatis di Atlanta. Pertandingan Matchday 3 mendatang di Stadion Mexico City menjadi titik balik matematis mutlak bagi Ceko saat mereka berjuang menyelamatkan peluang kualifikasi menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Ceko menang

Kemenangan bersejarah bagi tim asuhan Miroslav Koubek akan mengantarkan Ceko meraih empat poin, sekaligus membuka peluang persaingan untuk memperebutkan satu tempat otomatis yang tersisa. Tergantung pada hasil pertandingan Korea Selatan vs Afrika Selatan yang berlangsung bersamaan, kemenangan berpotensi mengangkat Ceko ke posisi kedua jika Afrika Selatan terhindar dari kekalahan atau jika Ceko meraih hasil telak untuk menyalip Korea Selatan berdasarkan selisih gol. Yang terpenting, mencapai empat poin akan memberi mereka bantalan keamanan yang sangat kuat untuk lolos sebagai salah satu dari delapan tim peringkat ketiga terbaik, bahkan jika Korea Selatan memenangkan pertandingan paralel mereka.

Jika Meksiko menang

Jika pasukan Javier Aguirre berhasil mengamankan tiga poin penuh, hal itu akan melengkapi kampanye fase grup yang sempurna bagi tuan rumah bersama dan menempatkan Ceko dalam posisi yang sangat genting. Dengan mengumpulkan sembilan poin, Meksiko akan melaju ke Babak 32 Besar dengan momentum psikologis yang maksimal. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Ceko terjebak dengan satu poin saja, yang berakibat pada tersingkirnya mereka secara otomatis dari turnamen dan menghalangi mereka mencapai ambang batas yang diperlukan untuk memperebutkan slot wild card peringkat ketiga.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang lainnya di ibu kota akan membuat Ceko tertahan di dua poin, yang secara signifikan merusak harapan realistis mereka untuk lolos ke babak gugur. Meskipun hasil imbang mencegah eliminasi matematis langsung sebelum pertandingan paralel berakhir, hal itu mempersempit margin aman kualifikasi mereka menjadi sangat tipis. Dalam situasi ini, kelangsungan Ceko di turnamen akan sepenuhnya bergantung pada kekalahan Afrika Selatan dengan selisih banyak gol melawan Korea Selatan, sementara Ceko harus mengandalkan hasil yang sangat menguntungkan dan tidak seimbang di sebelas grup lainnya hanya untuk memiliki peluang dasar lolos melalui peringkat wild-card.

Berita tim & susunan pemain

Pelatih kepala Ceko, Miroslav Koubek, belum mengumumkan informasi resmi mengenai cedera atau skorsing menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Manajer Meksiko, Javier Aguirre, juga belum memiliki informasi resmi mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini, dan susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi. Berita terbaru mengenai tim akan disampaikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Republik Ceko memasuki pertandingan ini setelah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 2-1 dari Korea Selatan di Piala Dunia pada 12 Juni. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kosovo 2-1 dan Guatemala 3-1 dalam pertandingan persahabatan prakualifikasi. Dua hasil imbang mereka dalam rentetan ini terjadi saat melawan Denmark dan Irlandia dalam kualifikasi Piala Dunia, yang keduanya berakhir dengan skor 2-2. Dari lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol.

Meksiko datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam Piala Dunia pada 11 Juni, dan mereka juga menang 3-1 atas Guatemala dalam laga persahabatan pada 5 Juni. Satu-satunya kehilangan poin mereka dalam rentang ini terjadi saat imbang 2-2 melawan Denmark dalam kualifikasi Piala Dunia pada Maret. El Tri mencetak 10 gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut, dengan dua kemenangan beruntun dalam dua laga terakhir mereka.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Ceko dan Meksiko yang tersedia dalam catatan pertandingan yang disediakan. Kedua negara ini pernah bertemu dalam konteks babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, di mana Korea Selatan mengalahkan Ceko 2-1 pada 11 Juni dan Meksiko mengalahkan Afrika Selatan 2-0 pada hari pertandingan yang sama, namun tidak ada catatan pertemuan langsung sebelumnya di sini.