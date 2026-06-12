Prakiraan Pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Republik Ceko vs Afrika Selatan akan dimulai pada 18 Juni 2026 pukul 12:00 EST dan 16:00 GMT.

Kontekstual pertandingan

Bafana Bafana mengawali Grup A dengan cara yang sangat buruk setelah kalah 2-0 dari Meksiko pada hari pembukaan turnamen, sebuah pertandingan di mana dua pemain mereka diusir wasit. Kartu merah untuk Sphephelo Sithole dan Themba Zwane sangat merugikan tim yang bahkan kesulitan menciptakan peluang emas saat mereka masih memiliki 11 pemain di lapangan, dan keduanya akan absen dalam pertemuan mendatang melawan Ceko. Sementara itu, Republik Ceko kalah 2-1 dari Korea Selatan meskipun sempat memimpin pada menit ke-59 dalam pertandingan pembuka Grup A lainnya. Tak perlu diragukan lagi, pertandingan ini telah menjadi sangat penting karena kedua tim sedang berjuang keras untuk lolos dari grup.

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Siapa saja pemain kunci Republik Ceko, dan siapa pelatih mereka?

Kembali ke panggung global untuk pertama kalinya sejak 2006, Republik Ceko dikenal dengan gaya permainan yang kokoh dan gigih, dipadukan dengan kualitas teknis yang mumpuni. Di bawah asuhan manajer Miroslav Koubek, tim ini memainkan sepak bola yang pragmatis.

Menggabungkan postur fisik yang mengesankan setinggi 191 cm dengan penyelesaian teknis kelas atas, Schick memasuki turnamen ini setelah mencetak 16 gol dari 28 penampilan di Bundesliga musim lalu. Ia tetap menjadi ancaman gol utama dan titik fokus tim. Gelandang West Ham, Tomas Souček, yang juga memiliki postur tubuh yang kokoh, merupakan ancaman konstan dalam situasi bola mati dan juga memiliki insting yang baik untuk masuk ke posisi mencetak gol yang cerdas melalui lari terlambat ke dalam kotak penalti. Bintang Lyon, Pavel Šulc, adalah playmaker yang menarik yang beroperasi tepat di belakang Schick.

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Siapa saja pemain kunci Afrika Selatan, dan siapa pelatih mereka?

Segala sesuatunya berpusat pada Teboho Mokoena, metronom lini tengah Mamelodi Sundowns. Di sekitarnya, pelatih Bafana Bafana, Hugo Broos, juga akan mengandalkan bakat muda yang menjanjikan dari bintang Orlando Pirates berusia 21 tahun, Relebohile Mofokeng.

Bek yang berbasis di AS, Mbekezeli Mbokazi, baru berusia 20 tahun tetapi sudah dipandang sebagai calon kapten Bafana di masa depan. Striker Burnley, Lyle Foster, akan memimpin lini depan dengan tekanan tanpa henti, pergerakan di sayap, dan permainan kombinasi yang cerdas.

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Prediksi Susunan Pemain Republik Ceko

Kovar; Chaloupek, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zeleny; Sulc, Provod; Schick.

Prediksi Susunan Pemain Bafana

Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Adams; Mofokeng, Mbatha, Appollis; Foster.

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Skuad 26 pemain Republik Ceko

Penjaga gawang: Lukas Hornicek (Braga), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jindrich Stanek (Slavia Praha)

Bek: Vladimir Coufal (Hoffenheim), David Doudera (Slavia Prague), Tomas Holes (Slavia Prague), Robin Hranac (Hoffenheim), Stepan Chaloupek (Slavia Prague), David Jurasek (Slavia Prague), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Jaroslav Zeleny (Sparta Prague), David Zima (Slavia Prague)

Gelandang: Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praha), Michal Sadilek (Slavia Praha), Hugo Sochurek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham), Pavel Sulc (Olympique Lyonnais), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Penyerang: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Prague), Mojmir Chytil (Slavia Prague), Jan Kuchta (Sparta Prague), Patrik Schick (Bayer Leverkusen).

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Skuad 26 pemain Afrika Selatan

Penjaga gawang: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Bek: Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Khulumani Ndamane (semuanya dari Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City), Nkosinathi Sibisi, Kamogelo Sebelebele (keduanya dari Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde FK), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Gelandang: Teboho Mokoena, Jayden Adams (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (Tondela).

Penyerang: Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Evidence Makgopa, Relebohile Mofokeng (semua dari Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners, Themba Zwane (keduanya dari Mamelodi Sundowns), Thapelo Maseko (AEL Limassol).

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Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data rekor pertemuan langsung antara Republik Ceko dan Afrika Selatan dalam catatan pertandingan yang disediakan. Pertandingan ini merupakan pertemuan langka antara kedua negara di kancah internasional.