Prakiraan Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026: Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina: Semua yang Perlu Anda Ketahui

AS vs Bosnia dan Herzegovina: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage San Francisco Bay Area Stadium

Pertandingan AS vs Bosnia dan Herzegovina akan dimulai pada 2 Juli 2026 pukul 01:00 GMT dan 21:00 EST (1 Juli).

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Tuan rumah bersama berupaya memanfaatkan dukungan penonton tuan rumah melawan tim debutan bersejarah

Tim Bintang dan Garis-garis akan memulai kampanye babak gugur mereka di San Francisco Bay Area Stadium, dengan tujuan memanfaatkan keunggulan sebagai tuan rumah untuk melaju jauh di turnamen ini. Mauricio Pochettino memimpin tim Amerika yang energik yang berhasil merebut posisi teratas di Grup D, menunjukkan semangat menyerang yang signifikan meskipun mengalami sedikit kesalahan dalam pertandingan terakhir grup mereka.

Mereka akan menghadapi tim Bosnia dan Herzegovina asuhan Sergej Barbarez yang telah mencetak sejarah hanya dengan lolos ke Babak 32 Besar sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Meskipun AS memikul beban ekspektasi sebagai tuan rumah bersama, sistem gugur pada babak ini berarti tim Dragons akan berusaha mengacaukan skenario yang diharapkan dan memperpanjang debut dongeng mereka.

Bagaimana "Stars and Stripes" dan "The Dragons" bisa sampai di sini

AS menikmati awal yang gemilang di Grup D, langsung tancap gas dengan kemenangan telak 4-0 atas Paraguay sebelum mengamankan kemenangan krusial 2-0 atas Australia. Meskipun rekor sempurna mereka terhenti akibat kekalahan tipis 3-2 dari Turki pada hari pertandingan terakhir, pasukan Pochettino telah cukup mengamankan posisi teratas dengan enam poin, membuktikan bahwa mereka memiliki daya serang yang cukup untuk merepotkan barisan pertahanan mana pun.

Perjalanan Bosnia dan Herzegovina menuju babak gugur bagaikan naik rollercoaster. Mereka membuka kampanye Grup B dengan hasil imbang 1-1 yang penuh ketangguhan melawan Kanada, namun kemudian mendapat kenyataan pahit saat menelan kekalahan telak 4-1 dari Swiss. Membutuhkan hasil positif pada pertandingan terakhir, tim asuhan Barbarez menunjukkan karakter luar biasa dengan membalikkan keadaan dan mengalahkan Qatar 3-1, memastikan lolos ke babak selanjutnya secara bersejarah dengan empat poin.

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Perkuatan lini belakang dan kepemimpinan pemain senior untuk menstabilkan barisan

Pilihan pemain di lini belakang dan kepemimpinan di lini depan akan menentukan dinamika pertandingan ini. Bosnia dan Herzegovina mendapat dorongan besar dengan kembalinya bek tengah berusia 23 tahun, Tarik Muharemovic, dari skorsing, yang secara signifikan menstabilkan barisan pertahanan yang terlihat rentan selama babak penyisihan grup. Mereka akan mengandalkan penyerang legendaris berusia 40 tahun, Edin Dzeko, untuk memimpin lini depan dan menguji pasangan bek tengah Amerika Serikat.

AS akan berusaha membangun kembali soliditas pertahanan mereka setelah kebobolan tiga gol dari Turki. Pochettino diperkirakan akan mengandalkan kepemimpinan mapan dari Tyler Adams dan Weston McKennie untuk melindungi empat pemain belakang, memastikan tim tetap kompak saat menghadapi ancaman udara langsung.

Kontrol lini tengah vs kecepatan transisi langsung akan menentukan jalannya pertandingan

Pertarungan taktis akan berpusat pada dominasi lini tengah dan kecepatan transisi. AS lebih memilih mengendalikan tempo, memanfaatkan kreativitas Christian Pulisic untuk membanjiri ruang-ruang setengah dan menciptakan peluang isolasi bagi Folarin Balogun, yang telah mencetak dua gol di turnamen ini.

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Bosnia dan Herzegovina akan berusaha menyerap tekanan ini dan menyerang dengan cepat melalui serangan balik. The Dragons akan berusaha memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh bek sayap Amerika yang maju ke depan, dengan memberikan umpan vertikal ke saluran-saluran untuk mengejutkan tuan rumah.

Struktur permainan yang mapan akan diuji habis-habisan

AS akan berusaha memperketat transisi pertahanan mereka, menyadari bahwa kelengahan dalam mengawasi penguasaan bola bisa berakibat fatal dalam pertandingan sistem gugur.

Bosnia dan Herzegovina menghadapi tugas berat untuk menahan lini depan Amerika yang dinamis sambil mengintegrasikan kembali seorang bek yang baru kembali ke dalam sistem mereka. Kesuksesan akan bergantung pada pemantauan yang disiplin dari blok gelandang mereka untuk mencegah Pulisic mendikte permainan.

Susunan Pemain AS yang Kemungkinan Diturunkan vs Bosnia dan Herzegovina

Freese; Freeman, Ream, Richards, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun

Susunan Pemain Bosnia dan Herzegovina vs AS

Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic

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Skuad 26 pemain AS

Penjaga gawang: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Bek: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Gelandang: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Gio Reyna, Malik Tillman, Timothy Weah, Alejandro Zendejas

Penyerang: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright

Skuad 26 pemain Bosnia dan Herzegovina

Penjaga gawang: Osman Hadzikic, Nikola Vasilj, Martin Zlomislic

Bek: Amar Dedic, Dennis Hadzikadunic, Nikola Katic, Sead Kolasinac, Arjan Malic, Tarik Muharemovic, Nihad Mujakic, Stjepan Radeljic

Gelandang: Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Armina Gigovic, Amir Hadziahmetovic, Ermin Mahmic, Amar Memic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic

Penyerang: Samed Bazdar, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Jovo Lukic, Haris Tabakovic

Berita tim & susunan pemain

Mauricio Pochettino belum mengonfirmasi susunan pemain inti yang diproyeksikan untuk pertandingan melawan AS menjelang laga sistem gugur ini, dan tidak ada laporan resmi mengenai cedera atau skorsing yang dialami tim tuan rumah. Pembaruan informasi diharapkan akan tersedia menjelang kick-off.

Skuad Bosnia dan Herzegovina asuhan Sergej Barbarez juga tiba tanpa berita tim yang dikonfirmasi. Belum ada cedera atau skorsing yang dilaporkan pada tahap ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum dirilis. Rincian lebih lanjut akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

AS memasuki pertandingan ini dengan rekor tiga kemenangan dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kekalahan 3-2 dari Türkiye di babak penyisihan grup Piala Dunia, hasil yang mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Australia 2-0 dan Paraguay 4-1 dalam dua pertandingan pembuka fase grup. Performa mereka sebelum turnamen mencakup kekalahan 1-2 dalam laga persahabatan melawan Jerman dan kemenangan 3-2 atas Senegal. Dari lima pertandingan tersebut, USMNT mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan, yang mencerminkan produktivitas serangan yang diimbangi dengan kerentanan pertahanan.

Lima hasil terakhir Bosnia dan Herzegovina mencatatkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan. Kemenangan 3-1 atas Qatar pada 24 Juni menjadi penampilan terbaik mereka, sementara kekalahan 4-1 dari Swiss di awal babak penyisihan grup tetap menjadi kekalahan terberat mereka belakangan ini. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Kanada dan Panama, serta bermain imbang tanpa gol dengan Makedonia Utara. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi pada 19 Desember 2021, ketika AS mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 1-0 dalam pertandingan persahabatan. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 0-0 dalam pertandingan persahabatan pada Januari 2018. Satu-satunya pertemuan lain yang tercatat dalam dataset ini terjadi pada 14 Agustus 2013, ketika Bosnia dan Herzegovina menjamu AS dan kalah 3-4. Dari ketiga pertandingan tersebut, AS menang dua kali dan imbang sekali, mencetak lima gol berbanding tiga gol milik Bosnia dan Herzegovina.

Klasemen

AS finis di puncak Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina lolos dari Grup B di posisi ketiga.