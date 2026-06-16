Prakiraan Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026: Amerika Serikat vs Australia: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan AS vs Australia akan dimulai pada 19 Juni 2026, pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Konteks pertandingan AS vs Australia

Kedua tim akan bersemangat setelah meraih kemenangan di hari pertama. AS menghancurkan Paraguay 4-1, sementara Australia mengejutkan dunia dengan kemenangan 2-0 atas Turki yang sangat diunggulkan. Mantan striker Arsenal, Flo Balogun, mencetak dua gol untuk AS dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya, dan Gio Reyna menambahkan sentuhan akhir yang manis bagi tuan rumah di waktu tambahan.

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Pemain kunci dan pelatih AS

Pelatih kepala AS, Mauricio Pochettino, telah memilih skuad 26 pemain yang sangat kompetitif untuk turnamen bersejarah ini di kandang sendiri, dengan sengaja menyeimbangkan komposisi tim dengan memanggil delapan bintang MLS bersama inti generasi emas Eropa mereka. Meskipun menjalani siklus persiapan yang berat untuk membentuk identitas tim yang siap bertanding tanpa jaring pengaman kualifikasi kompetitif, skuad ini terlihat sangat fokus menjelang laga pembuka di Los Angeles.

Winger andalan Christian Pulisic memasuki turnamen ini dengan membawa pengalamannya dari AC Milan dan sudah dipastikan akan menjadi starter di sayap kiri, sementara Folarin Balogun dan Ricardo Pepi bersaing untuk memimpin lini depan sebagai striker tengah starter. Di lini tengah, Weston McKennie dan Tyler Adams kembali untuk menjadi tulang punggung tim. Berita utama di lini pertahanan berkisar pada pemain veteran berusia 38 tahun, Tim Ream; jika bek tengah ini tampil melawan Paraguay, ia secara resmi akan menjadi pemain tertua yang pernah membela Amerika Serikat di Piala Dunia FIFA putra.

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Pemain kunci dan pelatih Australia

Pelatih kepala Australia, Tony Popovic, telah mengumumkan daftar 26 pemain yang berani dan transisional untuk turnamen final, memadukan kepemimpinan veteran bersejarah dengan gelombang besar talenta baru. Menariknya, 17 anggota skuad terpilih ini baru pertama kali masuk dalam daftar Piala Dunia FIFA. Meskipun Popovic telah memperkenalkan persaingan ketat dalam susunan pemain, figur-figur legendaris siap memimpin ruang ganti; kapten Mat Ryan dan penyerang veteran Mathew Leckie siap menyamai rekor nasional dengan tampil di Piala Dunia keempat secara berturut-turut, bersama pemain andalan multi-turnamen Aziz Behich dan Jackson Irvine.

Berita seleksi yang paling mencolok berpusat pada opsi penyerangan terakhir. Popovic memilih untuk mengambil risiko dengan memasukkan dua penyerang yang sama sekali belum pernah bermain di level internasional - Cristian Volpato dan Tete Yengi dari Machida Zelvia - memberikan Socceroos kartu liar yang tak terduga untuk diturunkan dari bangku cadangan. Talenta muda yang eksplosif, Nestory Irankunda, diharapkan dapat memberikan kecepatan yang luar biasa di sayap, sementara Jackson Irvine menjadi pengatur permainan di lini tengah. Di lini pertahanan, bek tengah bertubuh jangkung Harry Souttar akan memimpin barisan belakang yang kokoh bersama bintang muda Alessandro Circati.

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Skuad 26 pemain AS

Penjaga gawang: Matt Turner, Matt Freese, Chris Brady

Bek: Sergiño Dest, Chris Richards, Antonee Robinson, Auston Trusty, Miles Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally

Gelandang: Tyler Adams, Gio Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Malik Tillman

Penyerang: Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Haji Wright, Folarin Balogun, Tim Weah, Alejandro Zendejas.

Skuad 26 pemain Australia

Penjaga gawang: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Bek: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Gelandang: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Penyerang: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi.

Berita tim & skuad

Mauricio Pochettino belum mengonfirmasi susunan pemain kemungkinan untuk tim AS, dan belum ada pembaruan resmi mengenai cedera atau skorsing. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Christian Pulisic, yang telah menjalani sesi latihan individu menjelang pertandingan, meskipun pihak dalam kamp USMNT memperkirakan dia akan fit dan siap bermain. Berita tim tambahan akan ditambahkan mendekati waktu kick-off.

Tony Popovic juga belum membocorkan susunan pemainnya untuk Australia. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk Socceroos, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum dirilis. Pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

USA Last 2 matches AUS 2 Menang 0 Seri 0 Menang USA 2 - 1 Australia

Australia 1 - 3 USA 5 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Kedua tim telah bertemu dua kali berdasarkan data head-to-head yang tersedia. Pertemuan terakhir terjadi pada 15 Oktober 2025, saat Amerika Serikat mengalahkan Australia 2-1 dalam laga persahabatan. Pertandingan lain yang tercatat terjadi pada Juni 2010, saat Australia menjamu Amerika Serikat dan kalah 1-3. Dalam kedua pertandingan tersebut, Amerika Serikat selalu keluar sebagai pemenang.

Klasemen

Di Grup D, AS saat ini berada di posisi pertama, sedangkan Australia di posisi kedua.