Prakiraan Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026: Aljazair vs Austria: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Grp. J Kansas City Stadium

Pertandingan Aljazair vs Austria akan dimulai pada 27 Juni 2026 pukul 22.00 EST.

Konteks pertandingan

Ini adalah pertarungan langsung antara Aljazair dan Austria untuk memperebutkan satu tempat di babak 32 besar Grup J Piala Dunia, dengan Argentina yang telah memastikan posisi teratas di grup tersebut.

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Kisah Piala Dunia sejauh ini

Aljazair berhasil bangkit dan mengalahkan Yordania 2-1, sekaligus menyingkirkan tim debutan Piala Dunia tersebut dengan satu pertandingan tersisa berkat gol-gol di babak kedua dari pemain pengganti Nadhir Benbouali dan Amine Gouiri.

Sundulan Benbouali membalas gol pembuka Nizar Al-Rashdan di babak pertama, dan Gouiri mencetak gol melalui kerumunan di depan gawang delapan menit menjelang akhir pertandingan untuk menjaga harapan Aljazair lolos ke babak gugur tetap hidup setelah kekalahan 3-0 dari Argentina. Tokoh legendaris Riyad Mahrez duduk di bangku cadangan saat melawan Argentina, tetapi menjadi starter dalam kemenangan atas Yordania dan diperkirakan akan mempertahankan posisinya untuk laga krusial ini.

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Austria menjadi korban penampilan gemilang Lionel Messi pada matchday 2, kalah 2-0 dari juara bertahan Argentina. Mereka mengalahkan Yordania 3-1 pada matchday 1, sehingga harapan lolos mereka masih berada di tangan mereka sendiri. Tim yang kalah dalam pertandingan ini kemungkinan besar akan lolos ke babak 32 besar sebagai “lucky loser”, tetapi tak ada yang ingin bermain dalam “lotere” semacam itu pada tahap ini. Selisih gol Austria lebih baik daripada Aljazair, sehingga hasil imbang saja sudah cukup untuk meloloskan mereka. Marcel Sabitzer mencatatkan penampilan ke-100nya bersama Austria saat melawan Argentina, dan gelandang kreatif asal Dortmund ini akan menjadi sosok kunci jika Austria ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini.

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Susunan Pemain yang Diperkirakan

Aljazair: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Hadj Moussa, Maza, Chaibi; Gouiri.

Austria: Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch.

Skuad 26 pemain Aljazair

Penjaga gawang: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Granada)

Bek: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance)

Gelandang: Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Penyerang: Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Gyori ETO), ‌Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Skuad Austria yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)

Bek: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Gelandang: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)

Penyerang: Marko Arnautovic (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Berita tim & susunan pemain

Aljazair dilatih oleh Vladimir Petkovic. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang dikonfirmasi menjelang pertandingan, dan susunan pemain starter yang kemungkinan diturunkan juga belum diumumkan. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Tim Austria dilatih oleh Ralf Rangnick. Sama seperti Aljazair, saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing, dan susunan pemain yang diperkirakan belum dikonfirmasi. Pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Aljazair telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-1 atas Yordania pada 23 Juni, sebuah kemenangan comeback yang dipastikan berkat gol Amine Gouiri di menit-menit akhir. Sebelumnya, mereka menderita kekalahan 3-0 dari Argentina pada Matchday 1. Dalam rangkaian pertandingan prakompetisi, Aljazair mengalahkan Bolivia 4-0 dan mengalahkan Belanda 1-0. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Uruguay pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Aljazair mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol.

Austria telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhirnya, dengan satu kekalahan dan satu kemenangan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Argentina pada 22 Juni, di mana Lionel Messi mencetak dua gol di Dallas. Sebelumnya, Austria mengalahkan Yordania 3-1 pada Matchday 1 untuk meraih kemenangan Piala Dunia pertama mereka sejak 1990. Dalam laga persahabatan prakompetisi, mereka mengalahkan Tunisia 1-0 dan Republik Korea 1-0, serta mencatatkan kemenangan telak 5-1 atas Ghana pada bulan Maret. Austria mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head yang tersedia untuk pertemuan terbaru antara Aljazair dan Austria. Pertandingan di Kansas City Stadium ini merupakan data terbaru yang tersedia, dan pembaruan akan ditambahkan jika informasi historis lebih lanjut tersedia.

Klasemen

Di Grup J, Austria saat ini berada di posisi kedua dan Aljazair di posisi ketiga menjelang pertandingan penentu Matchday 3 ini.