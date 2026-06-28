Prakiraan Pertandingan Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Pertandingan Pantai Gading vs Norwegia di babak 32 besar Piala Dunia akan dimulai pada 30 Juni 2026 pukul 13.00 EST dan 18.00 GMT.

Ulasan Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia Pantai Gading vs Norwegia

Dalam pertandingan yang bisa dibilang sebagai salah satu pertandingan babak 32 besar yang paling sulit untuk diprediksi, tim Pantai Gading yang penuh inisiatif akan menghadapi tim Norwegia yang dipimpin oleh striker terbaik di dunia. Siapa yang akan lolos ke babak 16 besar dari kedua tim yang hanya terpaut dua peringkat dalam daftar peringkat dunia ini di tengah teriknya cuaca Texas? Bagi pemenangnya, hadiahnya adalah pertemuan dengan Brasil atau Jepang.

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Bagaimana Pantai Gading dan Norwegia sampai di sini

Tim Pantai Gading mencetak gol pembuka di ketiga pertandingan grup mereka, menjadi negara Afrika kedua sepanjang sejarah yang mencapai prestasi tersebut di Piala Dunia. Kemenangan tipis atas tim Ekuador yang disiplin dalam bertahan disusul oleh kekalahan menyakitkan di masa tambahan waktu melawan Jerman. Mereka kembali bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Curacao, berkat dua gol dari mantan bintang Arsenal yang sebelumnya sering dikritik, Nicolas Pepé.

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Norwegia telah menghadirkan hiburan di Piala Dunia dalam berbagai aspek. Rombongan pendukung mereka telah memancarkan energi dan semangat yang luar biasa melalui nyanyian-nyanyian yang memukau. Di lapangan, tiga pertandingan Norwegia telah menghasilkan 15 gol dengan rata-rata tepat lima gol per pertandingan; yang terakhir adalah kekalahan 4-1 di mana pelatih Ståle Solbakken mengistirahatkan beberapa pemain kunci, termasuk Erling Haaland, kapten Martin Odegaard, dan penyerang sayap kanan yang sangat diandalkan, Antonio Nusa. Julian Ryerson tidak diturunkan saat melawan Prancis, namun diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan.

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Rekan setim menjadi rival

Dunia sepak bola sedang ramai membicarakan bakat luar biasa yang dimiliki oleh pemain sayap asal Pantai Gading, Yan Diomande. Pemain RB Leipzig berusia 19 tahun ini sedang diincar oleh beberapa klub terkuat di Eropa, dengan kemungkinan transfer besar pada musim panas nanti. Dikenal karena kecepatan, trik, dan kemampuan menggiring bolanya yang mematikan, pemain yang dikabarkan menjadi incaran Liverpool ini akan berhadapan langsung dengan rekan setimnya, Antonio Nusa, di sayap kanan Norwegia—seorang pemain yang dijuluki 'Neymar Norwegia' di beberapa kalangan. Pertarungan mereka bisa menjadi penentu kemenangan.

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Adakah yang bisa menghentikan Erling Haaland?

Mesin gol Man City, Erling Haaland, akan sangat bersemangat untuk menambah jumlah golnya yang sejauh ini sudah mencapai empat gol di Piala Dunia. Pengatur serangan Arsenal, Martin Ødegaard, akan menjadi sumber umpan utamanya. Haaland akan diawasi ketat oleh Kouakou Kossounou dari Atalanta dan pemain Sporting Lisbon berusia 22 tahun yang sangat berbakat, Ousmane Diomande.

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Susunan Pemain Kemungkinan Pantai Gading

Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Operi; Sangaré, Kessié; Amad, Pepé, Diomande; Bonny.

Susunan Pemain Kemungkinan Norwegia

Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Skuad Pantai Gading yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Bek: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Gelandang: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Penyerang: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepé (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

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Skuad Norwegia yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV).

Bek: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).

Gelandang: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).

Penyerang: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

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Berita tim & susunan pemain

Tim Pantai Gading dilatih oleh Emerse Fae, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing yang dialami para pemain "The Elephants" menjelang pertandingan ini. Susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan belum dikonfirmasi. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Norwegia, Stale Solbakken, juga belum mengumumkan kabar resmi mengenai cedera atau skorsing pada tahap ini. Susunan pemain kemungkinan belum diumumkan. Berita terbaru mengenai tim akan disampaikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Pantai Gading memasuki pertandingan ini dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, dan hanya sekali kalah. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Curacao di babak penyisihan grup Piala Dunia, dengan Nicolas Pepe mencetak kedua gol tersebut. Sebelumnya, mereka menderita kekalahan 2-1 dari Jerman sebelum bangkit kembali dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador. Pertandingan persahabatan pra-turnamen menghasilkan kemenangan 2-1 atas Prancis dan kemenangan 1-0 atas Skotlandia, yang membuat "The Elephants" memiliki performa yang kuat menjelang babak gugur.

Norwegia telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang dan satu kekalahan. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Prancis di babak penyisihan grup, hasil yang terjadi setelah Solbakken merotasi skuadnya. Sebelumnya, mereka mengalahkan Senegal 3-2 dan Irak 4-1 dalam pertandingan Piala Dunia sebelumnya. Hasil imbang 1-1 dengan Maroko dan kemenangan 3-1 atas Swedia dalam laga persahabatan prapertandingan melengkapi rangkaian lima pertandingan tersebut. Norwegia mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sembilan gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Pantai Gading dan Norwegia yang tersedia dalam dataset saat ini. Pertandingan ini mungkin akan menjadi pertemuan kompetitif pertama antara kedua negara di putaran final Piala Dunia.

Klasemen

Pantai Gading finis di posisi kedua Grup E, sedangkan Norwegia finis di posisi kedua Grup I, sehingga keduanya akan bertemu di babak 32 besar di Dallas.