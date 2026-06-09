Cara menonton pertandingan Pantai Gading vs Ekuador dengan VPN

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VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Pertandingan Pantai Gading vs Ekuador akan dimulai pada 14 Juni 2026 pukul 19:00 EST dan 23:00 GMT.

Pantai Gading vs Ekuador: Konteks pertandingan

Pertandingan Pantai Gading vs Ekuador di Grup E Piala Dunia adalah pertandingan pembuka yang menarik antara dua tim yang disiplin dalam pertahanan. Mereka akan bertanding di Pennsylvania.

Siapa pelatih dan pemain kunci Pantai Gading?

Emerse Faé mengambil alih posisi pelatih penuh waktu setelah kemenangan AFCON 2023 yang penuh gejolak dan mengubah tim Pantai Gading menjadi tim yang lebih andal dalam pertahanan. Faé mengarah ke formasi yang lebih disiplin dan defensif, dengan bek tengah Evan Ndicka sebagai pilar utama. Di depannya di lini tengah, Seko Fofana dan kapten Franck Kessie memberikan dinamisme, energi, dan kepemimpinan. Amad Diallo dan Simon Adingra akan memberikan bakat dan ketepatan di area serangan sayap.

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Siapa pelatih dan pemain kunci Ekuador?

Seperti Pantai Gading, kekuatan baru Ekuador terletak pada formasi pertahanannya. Bintang PSG Pacho dan Piero Hincapie dari Arsenal, dua pemain yang pernah bertemu di final Liga Champions, menjadi tulang punggung lini belakang empat pemain di bawah asuhan manajer asal Argentina, Sebastián Beccacece. Ia mengambil alih jabatan pada 2024 dan dikenal dengan gaya taktik pressing tinggi serta tingkah laku energiknya di pinggir lapangan. Di bawah Beccacece, Ekuador berupaya menguasai bola dan menerapkan pendekatan yang ketat di lini belakang. Dengan kehadiran Moises Caicedo dari Chelsea, Ekuador memiliki gelandang box-to-box kelas dunia.

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Skuad 26 pemain Pantai Gading

Penjaga gawang: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Bek: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

Gelandang: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Penyerang: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).

Perjalanan Pantai Gading Menuju Piala Dunia

Pantai Gading menyelesaikan kampanye kualifikasi yang bersejarah dan dominan di Grup F CAF untuk mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, menandai kembalinya mereka setelah absen selama 12 tahun. Dipimpin oleh manajer Emerse Faé dan sedang berada di puncak kemenangan Piala Afrika 2023 (AFCON), mereka tidak kebobolan satu gol pun dalam 10 pertandingan kualifikasi.

Skuad 26 pemain Ekuador

Penjaga gawang: Hernan Galindez (Huracan), Moises Ramirez (Kifisia), Gonzalo Valle (LDU Quito).

Bek: Piero Hincapie (Arsenal), Willian Pacho (Paris St-Germain), Pervis Estupinan (AC Milan), Felix Torres (Internacional), Joel Ordonez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Angelo Preciado (Atletico Mineiro).

Gelandang: Moises Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Kendry Paez (River Plate, dipinjamkan dari Chelsea), Pedro Vite (UNAM), Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk).

Penyerang: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Antwerp), Jeremy Arevalo (Stuttgart).

Perjalanan Ekuador Menuju Piala Dunia

Kisah kampanye Ekuador adalah lini belakang mereka yang kokoh. Hanya kebobolan lima kali dalam 18 pertandingan adalah prestasi yang mengesankan di wilayah kualifikasi CONMEBOL yang terkenal sulit, di mana mereka finis di posisi kedua di belakang juara bertahan Piala Dunia, Argentina. Faktanya, mereka hanya tertinggal kurang dari 100 menit selama 18 pertandingan tersebut.

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton Pantai Gading vs Ekuador hari ini

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Unduh & Instal : Daftar ke ExpressVPN atau layanan VPN terkemuka lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang tidak masalah, tetapi siaran langsung olahraga lebih cocok ditonton di layar lebar. Berikut cara mengaktifkan VPN di TV Anda:

Smart TV & Fire Stick: Sebagian besar TV dan perangkat berbasis Android, seperti Amazon Fire TV Stick atau Google Chromecast dengan Google TV, dilengkapi dengan aplikasi VPN bawaan. Cukup cari penyedia VPN Anda di toko aplikasi di TV Anda, masuk, lalu sambungkan seperti yang Anda lakukan di ponsel.

Apple TV, Roku & Konsol : Perangkat-perangkat ini sering kali tidak mendukung aplikasi VPN langsung. Solusi termudah adalah menggunakan Smart DNS (biasanya terdapat di pengaturan akun VPN Anda) atau melakukan Mirroring/Cast siaran dari ponsel atau laptop yang terhubung ke VPN ke TV Anda.

Berita tim & susunan pemain

Tim Pantai Gading dilatih oleh Emerse Fae untuk kampanye Piala Dunia ini. Belum ada informasi cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk skuad menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain kemungkinan belum dirilis. Berita tim lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off.

Ekuador akan bertanding di bawah bimbingan Sebastián Beccacece. Sama seperti lawan mereka, belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan susunan pemain yang diperkirakan belum tersedia. Pembaruan akan menyusul menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Pantai Gading tiba di Piala Dunia dalam performa yang kuat, dengan memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 atas Prancis pada 4 Juni, hasil yang mencakup gol dari Doue dan Diallo. Mereka juga mengalahkan Skotlandia 1-0 dan menghancurkan Korea Selatan 4-0 dalam pertandingan persahabatan sebelumnya, mencetak lima gol dalam dua pertandingan tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan pertandingan tersebut terjadi saat melawan Mesir di Piala Afrika, dengan skor 3-2 pada bulan Januari.

Ekuador telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua pertandingan lainnya berakhir imbang. La Tri mengalahkan Guatemala 3-0 pada 7 Juni dalam pertandingan pemanasan terakhir mereka dan sebelumnya menang 2-1 atas Arab Saudi pada bulan Mei. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Belanda dan Maroko pada bulan Maret. Dalam lima pertandingan tersebut, Ekuador telah mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Pantai Gading dan Ekuador dalam kumpulan data saat ini. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua negara di Piala Dunia FIFA.

Klasemen

Di Grup E, Ekuador saat ini berada di peringkat kedua, sementara Pantai Gading berada di peringkat keempat menjelang pertandingan pembuka mereka.