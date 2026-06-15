Prakiraan Pertandingan Meksiko vs Korea Selatan di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Meksiko vs Republik Korea akan dimulai pada 18 Juni 2026 pukul 21.00 EST dan 19 Juni 2026 pukul 01.00 GMT.

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Meksiko vs Korea Selatan: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Jalisco ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara ingin menguasai Grup A sepenuhnya. Setelah meraih kemenangan yang sangat mengesankan dan kontras pada hari pertandingan pembuka - dengan tuan rumah bersama Meksiko yang didukung oleh penonton tuan rumah yang riuh untuk mengalahkan Afrika Selatan 2-0 dan Korea Selatan yang melakukan comeback brilian dengan kemenangan 2-1 atas Ceko - margin kesalahan di Stadion Guadalajara telah menyusut drastis. Kedua tim memasuki pertandingan ini dengan kesadaran bahwa momentum psikologis dan pemulihan fisik segera setelah pertandingan pembuka yang intens akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Meksiko yang berpengalaman, Javier Aguirre, harus memastikan El Tri memaksimalkan keunggulan awal mereka di grup. Ia akan mengandalkan timnya yang seimbang dan berenergi tinggi—yang termotivasi oleh pencetak gol pada laga pembuka, Julián Quiñones dan Raúl Jiménez—untuk menguasai penguasaan bola, memanfaatkan keunggulan tuan rumah yang memukau, dan mengatur tempo yang dirancang untuk melelahkan barisan lawan. Di hadapan mereka berdiri tim Korea Selatan yang tangguh secara struktural dan berbakat secara teknis, yang menunjukkan karakter luar biasa untuk membalikkan ketertinggalan awal di pertandingan pembuka mereka. Didorong oleh inspirasi Hwang In-beom dan ancaman terus-menerus dari Son Heung-min, Taegeuk Warriors memiliki pola pertahanan yang tak tergoyahkan dan keunggulan serangan balik yang berbahaya yang berkembang pesat ketika disiplin tingkat tinggi dibutuhkan.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Meksiko 2-0 Afrika Selatan

Tim asuhan Javier Aguirre memanfaatkan keunggulan tuan rumah dengan sempurna pada hari pembukaan turnamen, didukung oleh suporter yang riuh di Stadion Mexico City untuk mencatatkan kemenangan telak 2-0 atas Afrika Selatan. Julián Quiñones menenangkan kegelisahan awal dengan membawa El Tri unggul hanya delapan menit setelah pertandingan dimulai. Sementara disiplin Afrika Selatan hancur berantakan dengan kartu merah yang diberikan kepada Sphephelo "Yaya" Sithole dan Themba Zwane, Meksiko tetap tenang. Raúl Jiménez memastikan tiga poin dengan penyelesaian akhir yang klinis pada menit ke-66, meskipun kartu merah di akhir pertandingan untuk bek César Montes merusak malam yang seharusnya sempurna.

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Korea Selatan 2-1 Republik Ceko

Tim Taegeuk Warriors menunjukkan ketangguhan dan karakter yang luar biasa di Stadion Guadalajara, dengan melakukan comeback gemilang di babak kedua untuk mengalahkan Republik Ceko 2-1. Setelah babak pertama yang berlangsung ketat, Korea Selatan tertinggal pada menit ke-58 ketika Ladislav Krejčí mencetak gol untuk tim Eropa tersebut. Alih-alih patah semangat, pasukan asuhan Hong Myung-bo merespons dengan sempurna. Hwang In-beom mencetak gol penyama kedudukan yang sangat penting pada menit ke-66, sebelum penyerang pengganti Oh Hyeon-gyu membalikkan keadaan dengan gol penentu kemenangan yang dramatis pada menit ke-79 untuk mengamankan tiga poin penting di laga pembuka.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Meksiko (Javier Aguirre): Reorganisasi pertahanan & disiplin taktis

Javier Aguirre tidak perlu mengubah skema pressing intensitas tinggi dan agresif yang menghancurkan Afrika Selatan 2-0 di Mexico City, tetapi ia harus segera mengatasi masalah disiplin yang kritis. Meskipun menguasai pertandingan pembuka, bek tengah César Montes menerima kartu merah langsung pada menit ke-91. Pengusiran terlambatnya mengganggu barisan pertahanan yang sudah stabil dan meninggalkan kekosongan struktural besar melawan barisan depan Korea Selatan yang cepat.

Dengan Montes diskors, penyesuaian utama Aguirre akan berfokus pada restrukturisasi pertahanan tengahnya, kemungkinan dengan memanggil pemain cadangan seperti Edson Álvarez untuk bermain lebih dalam atau mengintegrasikan pasangan baru untuk mendampingi Johan Vásquez. Melawan tim Korea Selatan yang melakukan transisi dengan kecepatan vertikal ekstrem, barisan belakang Meksiko tidak boleh terjebak dalam posisi tinggi yang tidak terlindungi. Gelandang Érik Lira dan Álvaro Fidalgo harus menjaga disiplin posisi yang ketat, melindungi pasangan bek tengah yang baru disesuaikan untuk mencegah Son Heung-min dan Lee Kang-in memanfaatkan celah struktural saat melakukan serangan balik.

Korea Selatan (Hong Myung-bo): Pertahanan kotak penalti melalui bola-bola atas & penguasaan lini tengah yang berkelanjutan

Tim Hong Myung-bo menunjukkan karakter luar biasa untuk meraih kemenangan comeback 2-1 yang brilian melawan Ceko, namun Matchday 2 membutuhkan perbaikan drastis dalam bertahan pada situasi bola mati dan umpan-umpan fisik. Korea Selatan mendominasi sebagian besar pertandingan di Guadalajara namun tertinggal pada menit ke-58 akibat organisasi udara yang buruk, memungkinkan Ladislav Krejčí mencetak gol sundulan dengan bebas dari lemparan ke dalam yang sederhana.

Melawan tim Meksiko yang mengandalkan umpan-umpan lebar berbahaya—seperti umpan silang mematikan Roberto Alvarado yang mengantarkan gol penentu Raúl Jiménez pada Matchday 1—barisan belakang Korea Selatan tidak boleh lengah. Bek tengah Kim Min-jae harus memimpin kotak penalti dengan otoritas penuh, menuntut penandaan zona yang lebih ketat dari bek sayapnya untuk menetralisir pola permainan Meksiko yang mengandalkan umpan silang. Selain itu, alih-alih mengandalkan pergantian taktis di babak kedua seperti Oh Hyeon-gyu untuk menyelamatkan mereka, Hwang In-beom dan Paik Seung-ho harus mengendalikan lini tengah sejak peluit pembuka, meredam gelombang emosi penonton Meksiko.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

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Berita tim Meksiko

Tantangan utama Javier Aguirre menjelang laga di Guadalajara adalah menata ulang barisan pertahanannya, karena bek tengah César Montes harus absen akibat skorsing pada pertandingan Matchday 2 ini dan meninggalkan kekosongan yang signifikan di lini pertahanan tengah. Aguirre diperkirakan akan menugaskan Edson Álvarez sebagai starter untuk bermain lebih ke belakang dan berduet dengan Johan Vásquez, atau merombak barisan belakangnya guna mempertahankan keunggulan fisik melawan serangan cepat tim Asia.

Di sisi positifnya, sisa skuad El Tri keluar dari laga pembuka yang intens tanpa masalah cedera baru. Julián Quiñones dan Raúl Jiménez dipastikan akan mempertahankan posisi mereka di lini depan setelah keduanya mencetak gol pada Matchday 1. Namun, pemain sayap dinamis seperti Roberto Alvarado dan César Huerta berjuang keras untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak guna menyuntikkan energi baru ke lini depan yang berupaya mengamankan tiket ke babak 32 besar lebih awal.

Berita tim Korea Selatan

Hong Myung-bo menghadapi situasi medis dan disiplin yang jauh lebih baik saat mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan Meksiko. Setelah kemenangan comeback dramatis 2-1 atas Ceko, Taegeuk Warriors keluar tanpa kekhawatiran cedera baru atau skorsing, memberikan manajer kemewahan untuk memilih dari skuad yang sepenuhnya fit.

Dilema pemilihan pemain terbesar bagi Korea Selatan terletak di lini depan setelah pemain pengganti Oh Hyeon-gyu membalikkan keadaan dengan gol penentu kemenangan pada menit ke-79 di Guadalajara. Ia kini gencar berupaya mendapatkan posisi starter untuk menjadi titik fokus fisik di lini depan. Sementara itu, kapten Son Heung-min dan gelandang Lee Kang-in berhasil melewati pertandingan pembuka yang melelahkan dan intens tanpa cedera sama sekali dan akan sangat penting dalam memimpin permainan transisi cepat yang diperlukan untuk menghukum formasi pertahanan Meksiko yang telah direstrukturisasi.

Pertandingan Kunci Meksiko vs Korea Selatan

Raúl Jiménez vs Kim Min-jae

Baru saja mencetak gol sundulan klinis di tiang jauh melawan Afrika Selatan, Raúl Jiménez tetap menjadi titik fokus emosional dan taktis di lini depan asuhan Javier Aguirre. Formasi 4-3-3 Meksiko yang mengutamakan serangan sangat bergantung pada kemampuan kelas dunia Jiménez dalam bermain membelakangi gawang, mengunci bek tengah, dan berkolaborasi dengan sayap yang melakukan overlap seperti Roberto Alvarado dan Julián Quiñones. Untuk menembus pertahanan Asia yang sangat disiplin, Jiménez harus memanfaatkan pengalamannya yang luar biasa untuk menciptakan ruang di kotak penalti yang sangat padat.

Tugas menghentikannya jatuh pada bek tengah Kim Min-jae, batu karang pertahanan barisan belakang Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan menunjukkan ketangguhan luar biasa untuk membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Ceko, pertahanan mereka menunjukkan kelemahan mencolok saat menghadapi umpan silang udara dan situasi bola mati, terutama saat membiarkan Ladislav Krejčí mencetak gol sundulan bebas dari lemparan ke dalam jarak jauh. Kim harus mengendalikan kotak penaltinya dengan otoritas penuh, memastikan ia memenangkan pertarungan fisik di udara melawan Jiménez dan mengatur bek sayapnya untuk mencegah Meksiko memanfaatkan kelemahan Korea Selatan dalam menutup umpan silang.

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Lee Kang-in vs Érik Lira

Berperan sebagai motor kreativitas utama Korea Selatan di sayap dan di antara lini, Lee Kang-in menjadi kunci dalam memicu kebangkitan tim pada babak kedua di Guadalajara. Dengan sentuhan teknis dan visi permainan yang luar biasa, Lee akan berusaha memanfaatkan celah-celah posisi yang ditinggalkan oleh barisan pertahanan Meksiko yang maju ke depan. Tujuan utamanya adalah memicu serangan balik vertikal yang cepat, dengan memberikan umpan kepada Son Heung-min dan Oh Hyeon-gyu yang melakukan pergerakan transisi yang mematikan.

Érik Lira, gelandang jangkar dan penghancur pertahanan Meksiko, berupaya mengganggu jalur pasokan kreatif tersebut. Dengan absennya bek tengah César Montes akibat skorsing, "pekerjaan kotor" Lira di depan pertahanan Meksiko yang telah direstrukturisasi menjadi sangat penting. Lira harus mempertahankan disiplin posisi yang sempurna, menekan agresif pemicu umpan Lee, dan mengawasi pemain tengah yang bergerak terlambat untuk memastikan tuan rumah bersama tidak terekspos di area transisi tengah.

Bagaimana skenario Grup A terlihat?

Dengan kedua tim meraih kemenangan besar pada hari pertandingan pembuka, Grup A tampaknya akan menjadi pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi teratas. Meksiko saat ini memimpin klasemen berdasarkan selisih gol (+2) setelah menang 2-0 atas Afrika Selatan, sementara Korea Selatan berada tepat di belakang mereka dengan tiga poin setelah comeback menegangkan 2-1 melawan Ceko. Pertandingan Matchday 2 di Guadalajara ini menjadi titik krusial, karena kemenangan bagi salah satu negara akan memastikan lolos lebih awal ke babak gugur.

Jika Meksiko menang

Kemenangan kedua berturut-turut akan mengantarkan tim asuhan Javier Aguirre ke enam poin, yang menjamin El Tri lolos ke babak 32 besar dengan satu pertandingan tersisa. Tergantung pada hasil pertandingan Ceko vs Afrika Selatan, kemenangan bisa membuat Meksiko mengamankan posisi teratas Grup A sendirian. Yang terpenting, hal itu akan memberi mereka kemewahan untuk mengistirahatkan pemain-pemain kunci pada pertandingan terakhir melawan Ceko, sementara sepenuhnya mengalihkan tekanan besar kepada Korea Selatan untuk memperebutkan sisa tempat kualifikasi.

Jika Korea Selatan menang

Jika tim asuhan Hong Myung-bo berhasil meraih tiga poin penuh, mereka akan menyalip Meksiko untuk berdiri sendirian di puncak Grup A dengan enam poin, memastikan tiket bersejarah mereka ke babak gugur. Mencapai poin maksimal berarti Taegeuk Warriors hanya membutuhkan hasil imbang melawan Afrika Selatan pada pertandingan terakhir untuk mengunci posisi pertama di grup. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Meksiko tertahan di tiga poin, memaksa mereka ke dalam pertarungan berisiko tinggi yang harus dimenangkan melawan Ceko untuk menjamin finis di dua besar dan menghindari tergelincir ke babak play-off perebutan tempat ketiga yang tidak dapat diprediksi.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Guadalajara akan membuat kedua negara tetap berada di puncak klasemen, mengantarkan mereka berdua ke empat poin dan menempatkan mereka dalam kendali penuh atas nasib mereka sendiri. Hasil imbang mencegah kedua tim merebut posisi teratas secara langsung, tetapi membuat mereka tetap berada di posisi terdepan untuk lolos. Menjelang pertandingan terakhir, Meksiko hanya membutuhkan hasil imbang melawan Ceko untuk memastikan finis di dua besar, sementara Korea Selatan akan menghadapi skenario yang sama melawan Afrika Selatan, sehingga urutan akhir akan ditentukan oleh selisih gol.

Berita tim & susunan pemain

Tim Meksiko dilatih oleh Javier Aguirre untuk pertandingan Grup A ini. Saat ini belum ada informasi mengenai cedera atau skorsing yang tersedia untuk El Tri, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum dikonfirmasi. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala Korea Selatan, Myung-Bo Hong, juga belum memiliki berita cedera atau skorsing yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan belum dikonfirmasi. Berita tim lebih lanjut akan diberikan saat tersedia menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Meksiko datang dalam performa yang sangat baik, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan satu kali seri. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia pada 11 Juni, dan mereka juga mencatat kemenangan telak 5-1 atas Serbia dalam pertandingan persahabatan prakompetisi pada 5 Juni. Satu-satunya poin yang hilang dalam rentetan ini terjadi saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Belgia pada bulan April. Dalam lima pertandingan tersebut, El Tri mencetak 11 gol dan kebobolan tiga gol.

Korea Selatan telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Republik Ceko pada 12 Juni dalam laga pembuka Piala Dunia mereka. Mereka juga mengalahkan Trinidad dan Tobago 5-0 pada 31 Mei. Dua kekalahan mereka dalam periode ini terjadi melawan Austria, yang menang 1-0, dan Pantai Gading, yang menang 4-0, keduanya dalam pertandingan persahabatan pada bulan Maret. Korea mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim terjadi pada 10 September 2025, ketika kedua tim bermain imbang 2-2 dalam laga persahabatan. Sebelumnya, Meksiko menang 3-2 dalam laga persahabatan pada November 2020. Dalam lima pertemuan terakhir, Meksiko menang tiga kali, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan Korea Selatan — kemenangan 2-1 untuk Korea Selatan di Piala Dunia 2018 di Rusia. Meksiko telah mencetak 11 gol dalam lima pertandingan ini, sedangkan Korea Selatan mencetak tujuh gol.

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