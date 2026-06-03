World Cup - Grp. A Mexico City Stadium

Pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan akan dimulai pada 11 Juni 2026 pukul 14.00 EST dan 20.00 GMT.

Cara menonton Meksiko vs Afrika Selatan dengan VPN

Jika Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya ingin mengakses layanan streaming biasa dari belahan dunia lain, Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis. Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

VPN, seperti ExpressVPN, memungkinkan Anda membuat koneksi online yang aman dan terenkripsi. Dengan mengubah lokasi Anda secara virtual ke negara tempat pertandingan disiarkan, Anda dapat melewati pembatasan siaran dan menonton tim favorit Anda secara langsung. Panduan langkah demi langkah dijelaskan lebih lanjut di artikel ini, atau Anda juga dapat melihat panduan kami tentang VPN terbaik untuk streaming olahraga.

Meksiko vs Afrika Selatan: Konteks pertandingan

Meksiko dan Afrika Selatan akan membuka Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Kota Meksiko. Kedua tim ini juga pernah bertanding dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, turnamen Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di benua Afrika, dengan gol pembuka Simphiwe Tshabalala yang masih menjadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah turnamen dan selalu memicu kenangan nostalgia. Maju cepat ke tahun 2026, tuan rumah bersama Meksiko, yang menduduki peringkat ke-15 dunia menurut FIFA, akan sangat bersemangat untuk memulai kampanye mereka dengan kemenangan melawan tim Bafana Bafana yang menduduki peringkat ke-60 dunia.

Getty Images

Siapa pelatih dan pemain kunci Meksiko?

Pelatih berpengalaman berusia 67 tahun, Javier Aguirre, yang kini menjalani masa jabatannya yang ketiga sebagai pelatih Meksiko, akan mengandalkan pengalaman luas striker Raul Jimenez. Pemain Fulham berusia 34 tahun ini telah mencatatkan 125 penampilan untuk Meksiko, terbanyak di antara pemain aktif. Remaja berbakat Club Tijuana, Gilberto Mora, tidak diharapkan menjadi starter secara reguler, namun gelandang serang berbakat ini berpotensi memberikan dampak besar dari bangku cadangan.

Getty Images

Pelatih Aguirre juga pernah menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Jepang dan Mesir, serta melatih beberapa klub di Meksiko dan Spanyol, termasuk Atletico Madrid, Espanyol, Mallorca, Real Zaragoza, Leganes, dan Monterrey. Aguirre, yang juga memimpin tim pada ajang bergengsi tahun 2002 dan 2010, telah memilih gelandang kelahiran Spanyol Alvaro Fidalgo dan penyerang kelahiran Kolombia Julian Quinones - keduanya adalah bintang yang telah dinaturalisasi dan pemain inti yang penting.

Getty Images

Siapa pelatih dan pemain kunci Afrika Selatan?

Pelatih Afrika Selatan Hugo Broos, pria asal Belgia berusia 74 tahun, telah berhasil memenangkan hati para pendukung Bafana Bafana dalam beberapa tahun terakhir, dengan membawa Afrika Selatan ke babak semifinal Piala Afrika 2023—di mana mereka akhirnya finis di posisi ketiga—dan kini berhasil mengantarkan tim tersebut lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 16 tahun. Broos bukanlah orang asing dalam hal kesuksesan, setelah memenangkan gelar AFCON bersama Kamerun pada 2017 dan meraih lima gelar utama bersama klub-klub papan atas Belgia selama karier kepelatihannya. Skuad Bafana Bafana sebagian besar terdiri dari pemain-pemain lokal, termasuk delapan pemain dari juara baru, Orlando Pirates.

Backpage

Segala serangan Bafana Bafana berpusat pada gelandang metronom Mamelodi Sundowns, Teboho Mokoena. Di sekitarnya, pelatih Bafana Bafana Hugo Broos juga akan mengandalkan bakat muda yang menjanjikan dari bintang Orlando Pirates berusia 21 tahun, Relebohile Mofokeng. Bek yang berbasis di AS, Mbekezeli Mbokazi, baru berusia 20 tahun namun sudah diproyeksikan sebagai kapten masa depan Bafana Bafana. Penyerang Burnley, Lyle Foster, akan memimpin lini depan dengan tekanan tanpa henti, lari di sela-sela pertahanan, dan permainan kombinasi yang cerdas. Perhatikan juga Olwethu Makhanya (22 tahun), yang bermain untuk tim MLS Philadelphia Union.

Backpage

Skuad Piala Dunia Meksiko

Penjaga gawang: Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Bek: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moscow), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ).

Gelandang: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK Athens), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Roberto Alvarado, Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dynamo Moscow).

Penyerang: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al-Qadsiah), Guillermo Martinez (UNAM), Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan), Raul Jimenez (Fulham).

Perjalanan Meksiko menuju Piala Dunia

Karena Meksiko merupakan salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, bersama Amerika Serikat dan Kanada, El Tri sebenarnya tidak perlu melalui babak kualifikasi.

Skuad Piala Dunia Afrika Selatan

Penjaga gawang: Ronwen Williams (Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

Bek: Khuliso Mudau (Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane), Khulumani Ndamane (Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Pirates), Ime Okon (Hannover 96), Aubrey Modiba (Sundowns), Samukelo Kabini (Molde), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Kamogelo Sebelebele (Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Gelandang: Teboho Mokoena (Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Pirates), Jayden Adams (Sundowns).

Penyerang: Lyle Foster (Burnley), Themba Zwane, Iqraam Rayners, Thapelo Maseko (semua dari Sundowns), Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Evidence Makgopa, Tshepang Moremi (semua dari Pirates).

Perjalanan Bafana menuju Piala Dunia

Kualifikasi Bafana Bafana ke Piala Dunia 2026 merupakan pencapaian yang luar biasa. Mereka berhasil finis di peringkat pertama Grup C selama babak kualifikasi CAF (Afrika) yang sangat ketat, dan memastikan tiket mereka ke turnamen Piala Dunia pertama sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Hanya tim teratas dari setiap grup yang lolos secara langsung, dan Bafana Bafana berhasil mengalahkan Nigeria, yang merupakan runner-up di AFCON, untuk merebut satu tempat di ajang bergengsi tahun 2026 tersebut.

Berita tim & skuad

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Rekor Head-to-Head

MEX Last 2 matches RSA 0 Menang 1 Seri 1 Menang South Africa 1 - 1 Mexico

South Africa 2 - 1 Mexico 2 Gol tercipta 3 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 1/2 Kedua tim mencetak gol 2/2

Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan hari ini

NordVPN

Unduh & Pasang : Daftarkan diri Anda ke ExpressVPN atau layanan VPN tepercaya lainnya (lihat panduan GOAL di sini) dan unduh aplikasinya di perangkat Anda. Hubungkan ke Server : Buka aplikasi dan pilih lokasi server tempat pertandingan ditayangkan (misalnya, jika Anda berada di Inggris tetapi ingin menonton siaran dari AS, hubungkan ke server AS). Hapus Cache: Terkadang browser Anda menyimpan lokasi lama Anda. Hapus cookie atau segarkan browser Anda untuk memastikan perubahan berlaku. Mulai Streaming: Kunjungi situs web dan aplikasi penyiar Anda, lalu nikmati pertandingannya.

Cara menonton di Layar Lebar

Menonton di ponsel atau laptop memang oke, tapi olahraga langsung lebih seru di layar lebar. Begini cara mengaktifkan VPN di TV kamu: