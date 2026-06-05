Prakiraan Pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Korea Selatan vs Republik Ceko akan dimulai pada 12 Juni 2026 pukul 02.00 GMT dan 21.00 EST.

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Korea Selatan vs Republik Ceko: Konteks pertandingan

Kickoff pembuka di Zapopan sangatlah penting bagi kedua tim yang ingin mengukuhkan posisi mereka di grup yang sangat kompetitif ini. Di bawah tekanan domestik yang sangat besar, pelatih kepala Korea Selatan Hong Myung-bo harus membuktikan bahwa sistem transisi vertikalnya dapat memberikan hasil di panggung dunia. Mereka akan menghadapi tim Republik Ceko yang gigih dan berpengalaman, yang dilatih oleh Miroslav Koubek—manajer tertua di turnamen ini—yang membawa negara tersebut kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Bertanding di ketinggian yang melelahkan di bawah terik matahari Meksiko, laga ini memiliki semua elemen untuk menjadi klasik Piala Dunia instan. Dengan raksasa turnamen dan tuan rumah bersama Meksiko yang menunggu di belakang, ditambah skuad Afrika Selatan yang sangat energik, satu kesalahan di hari pertama bisa berakibat fatal. Bagi Korea Selatan, ini merupakan kesempatan untuk membuktikan dominasi kontinental mereka, melupakan perselisihan administratif historis, dan menegaskan evolusi teknis mereka di panggung besar. Bagi Republik Ceko, ini adalah puncak emosional dari pengasingan selama dua dekade dari sorotan utama sepak bola. Saat matahari sore menyinari lapangan ketinggian di Zapopan, atmosfer yang tipis akan mengubah lapangan ini menjadi panci bertekanan tinggi, di mana ketahanan taktis dan rotasi skuad yang mendalam akan sangat menentukan siapa yang akan membawa pulang tiga poin berharga.

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Jalan menuju Piala Dunia FIFA 2026

Perjalanan Korea Selatan menuju Amerika Utara

Perjalanan Korea Selatan menuju penampilan ke-11 berturut-turut di Piala Dunia ditandai dengan konsistensi yang menjadi ciri khas mereka, meskipun latar belakangnya diwarnai oleh transisi domestik yang signifikan. Taegeuk Warriors awalnya melaju dengan mulus melalui Babak Kedua Kualifikasi Asia AFC, mendominasi grup yang berisi Tiongkok, Thailand, dan Singapura dengan mengumpulkan 16 poin dari kemungkinan 18 poin.

Ujian sesungguhnya datang saat menjalani babak penyisihan Grup B Putaran Ketiga AFC yang sangat ketat. Meskipun harus menghadapi pergantian pelatih internal sebelum penunjukan permanen mantan kapten legendaris Hong Myung-bo, Korea Selatan berhasil mencatatkan rekor tak terkalahkan sepanjang sebagian besar siklus kualifikasi mereka. Tonggak sejarah yang menentukan itu tercapai dengan cara yang spektakuler di Basra, Irak. Berjuang di lingkungan yang tidak bersahabat dan di hadapan lebih dari 55.000 penggemar yang bersemangat, tim Korea Selatan menunjukkan kematangan taktis dan disiplin kolektif yang luar biasa. Memanfaatkan kartu merah yang diberikan kepada Irak di akhir pertandingan, mereka menutup pertandingan yang berlangsung sengit dengan kemenangan 2-0 melalui gol-gol dari Kim Jin-gyu dan Oh Hyeon-gyu untuk secara matematis memastikan tiket pesawat mereka ke Meksiko.

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Drama babak playoff Republik Ceko

Sebaliknya, Národní Tým mencapai putaran final Piala Dunia 2026 melalui rute yang paling menegangkan dan melelahkan secara fisik. Setelah gagal memastikan kualifikasi otomatis melalui fase grup UEFA yang sangat kompetitif, Ceko terpaksa menghadapi lingkungan playoff Eropa yang tak kenal ampun dalam format Path D yang penuh tekanan.

Kampanye playoff mereka langsung menjadi bab legendaris dalam sejarah sepak bola Ceko modern. Di babak semifinal, mereka menghadapi tim Republik Irlandia yang gigih di Stadion Sinobo, Praha. Tertinggal di akhir waktu normal, mereka menyelamatkan diri dengan hasil imbang dramatis 2-2 sebelum mempertahankan ketenangan psikologis yang luar biasa untuk lolos dengan skor 4-3 dalam adu penalti yang menegangkan.

Hanya lima hari kemudian, pada 31 Maret 2026, rintangan terakhir di Generali Arena mempertemukan mereka dengan tim Denmark yang tak kenal lelah. Meniru aksi heroik mereka di semifinal, tim Ceko bangkit dari ketertinggalan untuk menyamakan kedudukan 2-2 setelah perpanjangan waktu. Pada saat yang menentukan, fokus pertahanan mereka tetap tak tergoyahkan saat mereka meraih kemenangan 3-1 dalam adu penalti yang klinis, mematahkan puasa kualifikasi Piala Dunia selama 20 tahun yang menyiksa negara Eropa Tengah ini sejak 2006.

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Berita tim Korea Selatan vs Republik Ceko

Berita tim Korea Selatan

Pelatih kepala Korea Selatan, Hong Myung-bo, memiliki skuad 26 pemain yang hampir sepenuhnya fit untuk dipilih setelah menyelesaikan kampanye kualifikasi yang mulus di puncak Grup B Putaran Ketiga AFC. Meskipun menghadapi pengawasan politik yang ketat di dalam negeri, skuad tersebut tampak sangat solid di lapangan di Meksiko. Son Heung-min ditempatkan di sayap kiri, sementara penyerang Hwang Hee-chan telah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki di akhir musim dan bergabung dalam susunan pemain utama. Playmaker dinamis Lee Kang-in diharapkan memberikan sentuhan kreatif dari sayap kanan, sementara Cho Gue-sung akan berjuang untuk memimpin lini depan sebagai penyerang tengah tunggal.

Berita tim Republik Ceko

Národní Tým tiba di Meksiko melalui rute yang penuh lika-liku, membutuhkan kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Irlandia dan Denmark di babak playoff UEFA untuk mengakhiri puasa 20 tahun di Piala Dunia. Miroslav Koubek mengumumkan daftar 26 pemain terakhirnya setelah kemenangan 2-1 dalam laga persahabatan melawan Kosovo di Praha. Skuad ini memiliki identitas domestik yang kuat dengan 17 pemain yang berbasis di liga utama Ceko, termasuk 10 bintang inti Slavia Praha.

Berita utama seputar pemilihan skuad adalah masuknya Hugo Sochurek, gelandang berbakat berusia 17 tahun, yang berhasil memaksa masuk ke dalam skuad akhir setelah mencatatkan debut internasional senior yang sensasional melawan Kosovo. Meskipun Sochurek diperkirakan akan memulai pengalaman turnamennya dari bangku cadangan, Tomáš Souček dan Patrik Schick dipastikan menjadi tulang punggung starting eleven. Ladislav Krejčí akan menjadi jangkar di lini belakang yang kokoh bersama Holeš dan Hranáč.

Profil manajer & filosofi taktis

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Hong Myung-bo (Korea Selatan)

Sebagai ikon legendaris dalam sejarah sepak bola Asia, Hong Myung-bo terukir abadi dalam sejarah internasional sebagai bek serang yang memimpin Korea Selatan ke perjalanannya ke semifinal di Piala Dunia 2002 di kandang sendiri. Penunjukannya kembali sebagai pelatih tim nasional menjelang turnamen ini disambut dengan pengawasan politik yang mendalam dan perdebatan administratif di kalangan media Seoul.

Secara taktis, Hong telah membangun identitas yang berakar kuat pada tekanan intensitas tinggi, disiplin struktural, dan serangan vertikal yang kilat. Ia menerapkan formasi 4-2-3-1 yang dirancang untuk menghindari periode penguasaan bola yang berlarut-larut, dengan menugaskan gelandang ganda di lini tengah untuk segera mengarah ke depan guna melepaskan sayap-sayap kelas dunia mereka. Tantangan utama Hong di Meksiko adalah mempertahankan struktur pertahanan di ketinggian sambil mengelola pertandingan melawan lawan-lawan yang secara fisik dominan dan berusaha sengaja memperlambat tempo permainan.

Miroslav Koubek (Republik Ceko)

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Di usia 74 tahun, Miroslav Koubek tiba di Meksiko sebagai kisah yang menarik: manajer tertua di Piala Dunia FIFA 2026. Taktisi veteran ini telah membangun karier yang ditandai dengan pragmatisme mutlak, organisasi pertahanan yang tak tergoyahkan, dan sepak bola yang memaksimalkan margin. Koubek telah mengubah tim nasional Ceko menjadi blok pertahanan yang sangat tangguh yang sangat nyaman beroperasi tanpa bola dalam periode yang lama.

Koubek menyukai sistem 3-4-1-2 yang sangat terorganisir dan sangat mengandalkan sinkronisasi spasial alami. Dengan mengandalkan fondasi luar biasa berupa keakraban di klub domestik, tim asuhan Koubek beralih antara blok tengah dan blok rendah yang dalam dengan kesadaran spasial yang sempurna. Ia lebih memilih meminimalkan risiko di sepertiga pertahanan sendiri, menggunakan lini tengah yang sangat fisik untuk mendominasi bola kedua sebelum mengarahkan serangan langsung ke penyerang target elit atau menciptakan peluang dengan persentase tinggi dari tendangan bebas yang dilatih dengan ahli.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang

Skuad Piala Dunia Korea Selatan

Penjaga gawang: Jo Hyeon-woo, Song Bum-keun, Lee Chang-geun

Bek: Kim Min-jae, Cho Yu-min, Kim Ji-soo, Seol Young-woo, Kim Jin-su, Hwang Jae-won

Gelandang: Hwang In-beom, Lee Kang-in, Paik Seung-ho, Hong Hyun-seok, Eom Ji-sung, Park Yong-woo, Bae Jun-ho, Yang Min-hyuk, Lee Jae-sung

Penyerang: Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Oh Hyeon-gyu, Cho Gue-sung, Lee Young-jun, Jeong Woo-yeong, Yang Hyun-jun

Skuad Piala Dunia Republik Ceko

Penjaga gawang: Lukáš Horníček, Matěj Kovář, Jindřich Staněk

Bek: Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Robin Hranáč, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, Ladislav Krejčí, Jaroslav Zelený, David Zima

Gelandang: Lukáš Červ, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Hugo Sochůrek, Alexandr Sojka, Tomáš Souček, Pavel Šulc, Denis Višinský

Penyerang: Adam Hložek, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick

Pertandingan penting antara Korea Selatan vs Republik Ceko

Kim Min-jae vs Patrik Schick: Ini akan menjadi pertarungan kelas berat di kotak penalti. Schick, penyerang andalan Leverkusen yang menjulang setinggi 191 cm, unggul dalam kesadaran ruang, duel udara fisik, dan permainan penguasaan bola yang luar biasa. Kim Min-jae akan menjadi sorotan utama; bek tengah Bayern Munich ini harus memanfaatkan kecepatan pemulihan dan kekuatan fisik kelas dunianya untuk menghalangi Schick menerima umpan yang bersih, terutama pada situasi bola mati dan umpan silang jauh.

Son Heung-min vs Blok Pertahanan Republik Ceko: Son memasuki Piala Dunia keempatnya sebagai talisman tak terbantahkan dan pemimpin emosional Korea Selatan. Ia akan mencari celah ruang di sayap untuk menusuk ke dalam dengan kaki kanannya yang mematikan. Namun, ia akan berhadapan dengan unit pertahanan Ceko yang memiliki chemistry klub yang belum pernah terjadi sebelumnya - dengan 10 pemain dari klub raksasa domestik Slavia Prague saja. Dapatkah kecemerlangan individu Son memecahkan blok rendah yang tersinkronisasi ini?

Lee Jae-sung vs Tomáš Souček: Arena pertarungan taktis di lini tengah. Souček adalah sosok box-to-box sejati bagi West Ham dan kapten Republik Ceko, dengan rekor 89 caps, stamina luar biasa, dan ancaman udara. Lee Jae-sung akan bertugas menarik Souček keluar dari posisinya, beroperasi di ruang-ruang setengah untuk memicu serangan balik vertikal khas Korea Selatan.

Berita tim & susunan pemain

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa





Rekor Head-to-Head

KOR Last 2 matches CZE 1 Menang 0 Seri 1 Menang Czechia 1 - 2 South Korea

Czechia 5 - 0 South Korea 2 Gol tercipta 6 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2





Klasemen

Panduan langkah demi langkah menggunakan VPN untuk menonton pertandingan Korea Selatan vs Ceko hari ini

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