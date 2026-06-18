Prakiraan Pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Kolombia vs Republik Demokratik Kongo akan dimulai pada 24 Juni 2026 pukul 02.00 GMT dan 22.00 EST (pada 23 Juni 2026).

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Kolombia vs Republik Demokratik Kongo: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang di Jalisco ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup K ini ingin membangun momentum dari penampilan pembuka mereka yang kontras namun sukses. Menyusul hasil Matchday 1 yang mengguncang dinamika awal grup - dengan Kolombia menegaskan dominasinya melalui kemenangan telak 3-1 atas debutan Piala Dunia Uzbekistan di Mexico City dan DR Kongo yang berjuang heroik untuk meraih hasil imbang 1-1 bersejarah melawan raksasa Eropa Portugal di Houston - margin kesalahan di Stadion Guadalajara (Estadio Akron) telah menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke Zapopan dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik yang cepat setelah pertandingan pembuka yang intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Pelatih kepala Kolombia, Nestor Lorenzo, harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan setelah pertandingan berintensitas tinggi di mana mereka sesekali saling bergantian menguasai permainan dengan tim debutan dari Asia Tengah tersebut. Lorenzo akan mengandalkan titik-titik serangan dinamisnya — yang dipimpin oleh kecemerlangan kreatif James Rodríguez dan kecepatan transisi yang menakutkan dari Luis Díaz — untuk mengatur tempo, mendominasi area tengah, dan membongkar barisan pertahanan Afrika yang sangat tangguh. Di seberang mereka berdiri tim Republik Demokratik Kongo yang solid secara struktural dan bersemangat tinggi, dipimpin oleh Sébastien Desabre. Dengan skuad yang dipenuhi pemain-pemain bertubuh kekar kelas atas, “The Leopards” memiliki pola pertahanan yang gigih serta serangan balik yang mematikan, yang berhasil membuat tim asuhan Cristiano Ronaldo frustrasi pada Matchday 1.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Kolombia 3-1 Uzbekistan

Skuad asuhan Néstor Lorenzo menunjukkan keunggulan mereka di turnamen ini di Estadio Azteca, mengatasi perlawanan sengit di babak kedua dari debutan Piala Dunia Uzbekistan untuk meraih kemenangan telak 3-1. Tim Cafeteros mendominasi tempo permainan di awal laga, dan berhasil menembus pertahanan blok rendah Uzbekistan pada menit ke-40 ketika bek kanan Daniel Muñoz yang melakukan overlap mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk melepaskan tendangan voli satu sentuhan yang melesat melewati Utkir Yusupov setelah menerima umpan halus dari Jefferson Lerma.

Uzbekistan menolak menyerah setelah jeda, dan sempat mengguncang jalannya pertandingan pada menit ke-60 ketika Abbosbek Fayzullaev bereaksi paling cepat untuk menyundul bola rebound ke gawang. Namun, kualitas bintang Kolombia segera kembali terlihat hanya lima menit kemudian; Luis Díaz memanfaatkan serangan balik untuk melepaskan tendangan rendah ke sudut gawang dan mengembalikan keunggulan. Jaminton Campaz, yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, kemudian memastikan tiga poin penuh di menit-menit akhir tambahan waktu melalui sundulan indah, mengukuhkan posisi Kolombia di puncak Grup K.

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Portugal 1-1 Republik Demokratik Kongo

Pasukan Sébastien Desabre menampilkan pertunjukan luar biasa dalam ketangguhan tim di Stadion Houston, bangkit secara heroik dari ketertinggalan awal untuk mengamankan hasil imbang bersejarah 1-1 melawan raksasa Eropa, Portugal. Tim Leopards langsung menghadapi krisis taktis ketika João Neves membawa Portugal unggul pada enam menit pertama pertandingan.

Alih-alih goyah, DR Kongo justru berjuang keras di bawah teriknya panas Texas, memanfaatkan barisan pertahanan yang kompak dan kehadiran fisik yang dominan untuk berhasil menjaga jarak dengan Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya. Ketekunan dan disiplin mereka membuahkan hasil besar menjelang akhir tambahan waktu babak pertama; Yoane Wissa menembus barisan pertahanan Portugal untuk mencetak gol penyama kedudukan yang klinis. Tim asuhan Desabre melewati babak kedua yang intens dengan organisasi yang sempurna untuk mengamankan satu poin yang sepenuhnya layak, memberikan landasan psikologis yang kokoh menjelang pertandingan mereka di Guadalajara.

Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Kolombia (Néstor Lorenzo): Integritas pertahanan tengah saat istirahat & manajemen tekanan balik

Néstor Lorenzo tidak perlu meninggalkan pola serangan berani dan berkecepatan tinggi yang memungkinkan Cafeteros mengalahkan Uzbekistan 3-1 pada laga pembuka grup. Pergerakan vertikal, rotasi sayap yang tajam, dan keunggulan transisi yang dipimpin oleh Luis Díaz membuktikan bahwa Kolombia memiliki daya serang yang cukup untuk menciptakan peluang nyata di panggung global.

Namun, Lorenzo harus memperbaiki kelengahan konsentrasi pertahanan yang sesekali membuat timnya kehilangan disiplin struktural sepenuhnya, sehingga memungkinkan tim debutan itu mencetak gol di babak kedua. Dalam laga pembuka, formasi standar 4-2-3-1 Kolombia sesekali kesulitan mengelola cakupan pertahanan saat bek sayap seperti Daniel Muñoz merangsek jauh ke sepertiga akhir lapangan. Melawan tim DR Kongo yang dibangun berdasarkan pola permainan fisik yang mengesankan, kehilangan bola dengan mudah saat transisi akan berakibat fatal.Penyesuaian utama Lorenzo harus berfokus pada poros gelandang bertahan - khususnya menuntut kesadaran posisi yang ketat dari Jefferson Lerma untuk menutup ruang setengah di tengah dan mencegah para penyerang balik langsung tim Afrika tersebut mengisolasi bek tengahnya.

Republik Demokratik Kongo (Sébastien Desabre): Kecepatan transisi yang terkendali & kelebihan pemain di sayap saat menyerang

Sébastien Desabre tidak perlu sepenuhnya membongkar pola taktis pragmatis yang membuat timnya secara heroik menahan tekanan berat dan membuat tim raksasa Eropa, Portugal, frustrasi dalam hasil imbang 1-1 mereka. Kerangka pertahanan lima pemain tetap menjadi aset yang andal dan tangguh bagi Leopards, tetapi Matchday 2 menuntut penyesuaian ofensif yang tajam dalam cara tim mengontrol dan menggerakkan bola.

Menghadapi blok tinggi agresif Kolombia, tetap bermain sepenuhnya horizontal atau mengedarkan bola terlalu lambat di sepertiga tengah lapangan akan menyebabkan kelelahan yang tak tertahankan dan jalur serangan yang mudah ditebak. Penyesuaian taktis Desabre harus berfokus pada lini tengahnya, dengan menginstruksikan trio gelandangnya untuk mengalihkan bola ke depan dengan kecepatan vertikal yang jauh lebih tinggi saat merebut penguasaan bola. Saat DR Kongo melakukan serangan, mereka harus secara agresif memanfaatkan ruang-ruang lebar yang ditinggalkan oleh bek sayap Kolombia yang ikut maju. Memanfaatkan gerakan overlapping yang eksplosif dan langsung dari bek sayap dinamis untuk meregangkan barisan pertahanan Kolombia akan menjadi kunci untuk memecah formasi mereka. Perluasan ke sisi lapangan ini sangat penting untuk membuka ruang-ruang kosong yang sangat berharga bagi penyerang Yoane Wissa untuk dimanfaatkan, sehingga mencegah serangan terhambat sepenuhnya di tengah kerumunan pemain lawan.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

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Berita tim Kolombia

Tantangan utama Néstor Lorenzo menjelang laga di Guadalajara adalah meningkatkan konsentrasi pertahanan skuadnya sekaligus mengelola beban fisik para bintang utamanya. Beruntung bagi Cafeteros, mereka keluar dari kemenangan 3-1 yang penuh intensitas melawan Uzbekistan tanpa kekhawatiran cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Lorenzo memiliki skuad lengkap untuk dipilih.

Kolombia akan membangun permainan mereka berdasarkan formasi 4-2-3-1 yang fleksibel. Kiper Camilo Vargas akan tetap mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang, sambil mengharapkan perlindungan yang jauh lebih baik dari barisan pertahanannya. Pasangan bek tengah Davinson Sánchez dan Jhon Lucumí akan melanjutkan kerja sama mereka di lini tengah untuk menutupi celah pertahanan yang terekspos di Mexico City, diapit oleh bek kiri Johan Mojica dan bek kanan Daniel Muñoz, yang sudah pasti masuk starting XI setelah mencetak gol voli pembuka yang sensasional. Di lini tengah, Jefferson Lerma akan menjadi jangkar bersama Gustavo Puerta untuk memastikan stabilitas transisi.

Titik fokus tak terbantahkan dari ancaman serangan Kolombia tetaplah lini kreatif elit mereka. Maestro James Rodríguez siap mengendalikan permainan dalam peran nomor 10, diapit oleh kecepatan transisi yang menakutkan dariLuis Díaz di sayap kiri dan Jhon Arias di sayap kanan. Di lini depan, Luis Suárez akan memimpin barisan penyerang dengan percaya diri, meskipun pencetak gol di babak kedua, Jaminton Campaz, dan striker Jhon Durán siap memberikan energi segar dari bangku cadangan.

Berita tim DR Kongo

Sébastien Desabre menghadapi teka-teki pemilihan pemain dan pemulihan fisik yang jauh lebih rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk tantangan penting guna bangkit kembali melawan pemuncak grup. Topik pembicaraan terbesar seputar Leopards adalah mengelola dampak fisik yang sangat besar dari hasil imbang heroik 1-1 mereka melawan Portugal, yang menuntut pergeseran pertahanan yang melelahkan dan berintensitas tinggi di bawah teriknya panas Texas.

Fondasi struktural inti DR Kongo akan berpusat pada formasi 5-3-2 yang sangat disiplin. Di lini pertahanan, bek tengah Axel Tuanzebe akan menjadi tumpuan di lini tengah bersama Sikou Kapuadi dan kapten Chancel Mbemba — yang harus bermain dengan penuh disiplin dan menahan diri setelah menerima kartu kuning pada Matchday 1. Bek sayap kiri Arthur Masuaku, yang memberikan umpan brilian untuk gol penyama kedudukan, dan bek sayap kanan Aaron Wan-Bissaka harus menyeimbangkan tugas mereka di sayap dengan ketat untuk memastikan para pemain sayap Kolombia yang lincah tidak berhasil mengekspos kelemahan mereka saat transisi, sementara kiper Lionel Mpasi mengandalkan perlindungan yang kokoh di depannya.

Formasi lini tengah akan tetap dipertahankan untuk menghadapi tekanan balik tinggi Kolombia. Trio penggerak lini tengah yang terdiri dari Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, dan Ngal'ayel Mukau akan ditugaskan untuk mempercepat ritme penguasaan bola dan melindungi barisan lima pemain belakang. Di lini depan, barisan penyerang siap untuk shift yang intens; pencetak gol pada Matchday 1, Yoane Wissa, akan memimpin serangan di jalur tengah bersama bintang veteran Cédric Bakambu, memberikan percikan transisi yang sangat dibutuhkan di sepertiga akhir lapangan untuk menghukum Kolombia saat serangan balik.

Duel-duel kunci Kolombia vs Republik Demokratik Kongo

Yoane Wissa vs Davinson Sánchez

Setelah mencetak gol penyama kedudukan bersejarah bagi DR Kongo dengan penyelesaian akhir yang brilian dan tenang pada Matchday 1, Yoane Wissa tetap menjadi titik fokus yang penuh energi dan percaya diri di lini depan asuhan Sébastien Desabre. Wissa beroperasi dengan mulus di lini depan untuk memimpin serangan Leopards melawan Portugal. Untuk menembus formasi pertahanan Kolombia yang berpengalaman secara teknis, peran Wissa akan sangat penting; ia harus memanfaatkan kecepatan vertikalnya yang eksplosif dan kerja kerasnya yang tak kenal lelah untuk meregangkan bek tengah lawan, menarik penjaga dari posisinya, dan membuka ruang vital di sepertiga akhir lapangan agar rekan setimnya, Cédric Bakambu, dapat memanfaatkannya.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Davinson Sánchez, jangkar pertahanan tak terbantahkan di lini belakang asuhan Néstor Lorenzo. Sánchez memimpin blok tengah selama pertandingan pembuka Kolombia melawan Uzbekistan. Meskipun struktur pertahanan Kolombia bertahan dengan sangat kokoh untuk mengamankan kemenangan 3-1, mereka sesekali tertekan di akhir pertandingan akibat tekanan transisi langsung. Sánchez harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah, memastikan ia memanfaatkan posisi elitnya untuk menetralisir pergerakan tajam Wissa ke tengah dan mencegah DR Kongo mendapatkan momentum transisi sejak dini.

James Rodríguez vs Samuel Moutoussamy

Sebagai jantung tim dan mesin kreatif kelas dunia bagi tim Kolombia, kapten James Rodríguez bertugas mengatur ritme penguasaan bola dan membuka celah pertahanan lawan bagi Cafeteros. James beroperasi di jantung lini tengah serang saat melawan Uzbekistan, berusaha melewati tekanan berat dan memicu kreativitas di area tengah. Melawan Republik Demokratik Kongo, tujuan utamanya adalah menemukan ruang di antara lini, mendistribusikan bola dengan kecepatan vertikal tinggi, dan memberi umpan kepada pemain sayap Luis Díaz dan Jhon Arias yang melakukan pergerakan eksplosif ke sisi lapangan. Jika James diberi waktu dan ruang untuk berbalik dan menghadapi barisan pertahanan, penglihatannya yang luar biasa akan dengan mudah mengacaukan blok pertahanan Republik Demokratik Kongo.

Yang berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu adalah gelandang andalan Republik Demokratik Kongo, Samuel Moutoussamy. Moutoussamy menjadi tumpuan lini tengah pada Matchday 1, memberikan perlindungan taktis yang vital selama pertandingan sengit yang berakhir imbang 1-1 melawan Portugal. Namun, kerja defensifnya saat tidak menguasai bola akan diuji habis-habisan di Stadion Guadalajara. Moutoussamy harus secara agresif mengatur posisinya untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, menekan inisiatif pembangunan serangan James dari lini belakang, dan melindungi lima pemain belakangnya guna memastikan Kolombia tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa DR Kongo bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

Bagaimana kemungkinan klasemen Grup K?

Setelah putaran pertama pertandingan, Grup K telah menunjukkan pemisahan yang jelas dan langsung. Kolombia memimpin klasemen dengan tiga poin dan selisih gol +2 setelah penampilan klinis mereka menghancurkan debutan Piala Dunia Uzbekistan dengan skor 3-1. DR Kongo dan Portugal mengikuti di belakang, terikat di posisi kedua dengan masing-masing satu poin dan selisih gol 0 yang identik setelah meraih hasil imbang 1-1 yang sangat ketat di Houston.

Hal ini membuat Uzbekistan terpuruk di dasar klasemen dengan nol poin. Pertandingan Matchday 2 di Stadion Guadalajara ini menjadi titik balik matematis mutlak bagi Kolombia dan Republik Demokratik Kongo saat mereka berjuang untuk menentukan skenario kualifikasi mereka menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Kolombia menang

Kemenangan kedua berturut-turut bagi tim asuhan Néstor Lorenzo akan mengantarkan Cafeteros ke enam poin, menempatkan mereka di ambang kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar. Bergantung pada hasil pertandingan Portugal vs Uzbekistan yang berlangsung bersamaan di Guadalajara, kemenangan ini dapat secara resmi menjamin Kolombia finis di dua besar dengan satu pertandingan tersisa. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka bantalan keamanan psikologis dan matematis yang tak ternilai menjelang pertandingan terakhir yang sangat penting melawan Portugal, sementara Republik Demokratik Kongo akan tertahan di satu poin dan memaksa "Leopards" untuk harus menang dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Uzbekistan.

Jika DR Kongo menang

Jika pasukan Sébastien Desabre berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan benar-benar mengacaukan hierarki grup dan menempatkan negara Afrika tersebut di posisi terdepan untuk lolos ke babak gugur. Dengan mengumpulkan empat poin, DR Kongo akan mampu menyalip Kolombia di klasemen, sehingga mereka sepenuhnya mengendalikan nasib mereka sendiri menjelang pertandingan penentu babak akhir melawan Uzbekistan. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Kolombia terjebak di tiga poin, menghentikan momentum awal mereka, dan mendorong mereka ke dalam pertarungan terakhir di fase grup dengan tekanan maksimal melawan Portugal yang tangguh, di mana meraih hasil positif menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang lainnya bagi DR Kongo akan membuat mereka tetap tak terkalahkan dengan dua poin, sementara Kolombia tetap di puncak klasemen dengan empat poin menjelang Matchday 3. Meskipun hasil imbang mencegah ancaman langsung dan menjaga kedua negara tetap dalam persaingan utama untuk lolos, hal ini secara drastis memperketat selisih poin kualifikasi di seluruh grup. Dalam situasi ini, Kolombia akan memasuki pertandingan terakhir mereka dengan mengetahui bahwa satu poin melawan Portugal menjamin lolos otomatis, sementara DR Kongo akan menghadapi skenario “harus menang” melawan Uzbekistan untuk menghindari terjebak dalam sistem tiebreaker wild card yang rumit untuk posisi ketiga.

Berita tim & susunan pemain

Kolombia dilatih oleh Nestor Lorenzo, meskipun saat ini belum ada informasi resmi mengenai cedera atau skorsing untuk pertandingan ini. Susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off.

Pelatih kepala DR Kongo, Sebastien Desabre, juga belum mengonfirmasi kabar skuadnya untuk pertandingan ini. Belum ada laporan cedera atau skorsing yang tercatat, dan susunan pemain inti yang diperkirakan juga belum tersedia pada tahap ini. Rincian lebih lanjut diperkirakan akan dikonfirmasi beberapa hari menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Kolombia telah memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhirnya, tanpa hasil imbang dan mengalami dua kekalahan. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Yordania pada 7 Juni, dan mereka juga mengalahkan Kosta Rika 3-1 pada awal Juni. Dua kekalahan mereka terjadi saat melawan Prancis, yang mengalahkan mereka 3-1 pada Maret, dan Kroasia, yang mengungguli mereka 2-1. Dalam lima pertandingan tersebut, Kolombia mencetak 10 gol dan kebobolan tujuh gol. Kemenangan beruntun di bulan Juni ini menunjukkan bahwa tim ini mulai menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat.

Republik Demokratik Kongo meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Pertandingan terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Chili pada 9 Juni, dan mereka juga kalah 1-0 dari Aljazair di Piala Afrika pada Januari. Sisi positifnya, mereka mengalahkan Jamaika 1-0 dalam kualifikasi Piala Dunia dan Bermuda 2-0 dalam pertandingan persahabatan, serta menahan Denmark dengan skor imbang 0-0 pada bulan Juni. Mereka mencetak lima gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Kolombia dan Republik Demokratik Kongo yang tersedia dalam dataset saat ini. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim di ajang Piala Dunia.

Klasemen



