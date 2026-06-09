Prakiraan Pertandingan Irak vs Norwegia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui





Pertandingan Irak vs Norwegia akan dimulai pada 16 Juni 2026 pukul 22.00 GMT dan 18.00 EST.

Cara menonton Irak vs Norwegia dengan VPN

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Irak vs Norwegia: Konteks pertandingan

Pertandingan di Massachusetts ini memiliki arti yang sangat besar bagi kedua tim yang bertekad untuk memulai langkah mereka dengan kuat di salah satu grup paling kompetitif dalam turnamen ini. Di tengah meningkatnya ekspektasi di tanah air, pelatih Irak Graham Arnold akan berusaha membuktikan bahwa skuadnya yang sangat pekerja keras dan terstruktur ini mampu mengejutkan dunia di panggung sepak bola terbesar, dengan mengandalkan identitas kolektif yang disiplin serta ancaman mematikan dari penyerang Aymen Hussein. Menghalangi jalan mereka adalah tim Norwegia yang sangat eksplosif dan dominan secara fisik, dipimpin oleh Ståle Solbakken, yang sistem taktisnya berpusat pada memaksimalkan daya serang kelas dunia Erling Haaland dan Martin Ødegaard untuk secara sistematis menghancurkan lawan. Bertanding di Stadion Boston (Gillette Stadium) yang impresif, dengan fasilitas kelas dunia dan atmosfer turnamen yang penuh gairah, pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu laga unggulan di babak pembuka.

Dengan lawan tangguh Prancis dan Senegal juga bersaing di Grup I, kedua tim tidak boleh tersandung di awal. Irak akan melihat pertandingan ini sebagai kesempatan sempurna untuk membuktikan perkembangan taktis mereka di bawah manajer Australia berpengalaman, dengan target meraih hasil bersejarah bagi negara yang gila sepak bola ini yang kembali ke putaran final dunia untuk pertama kalinya sejak 1986. Sementara itu, Norwegia datang dengan tekad untuk memaksimalkan potensi generasi emas mereka, bertekad untuk membuat pernyataan spektakuler pada kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998. Saat lampu-lampu bersinar terang di Foxborough, intensitas dan tekanan dari pertandingan pembuka Piala Dunia akan sulit diabaikan, dengan organisasi pertahanan, manajemen pertandingan yang presisi, dan kemampuan untuk meminimalkan kesalahan kemungkinan besar akan memainkan peran krusial dalam menentukan siapa yang akan meraih kemenangan pembuka yang berharga.

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Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026

Perjalanan maraton yang melelahkan Irak menuju panggung besar

Perjalanan Irak menuju turnamen ini merupakan ujian ketahanan yang sesungguhnya, membutuhkan kampanye kualifikasi yang memecahkan rekor sebanyak 21 pertandingan—terpanjang di antara semua negara dalam perjalanan menuju Amerika Utara. Singa Mesopotamia awalnya melesat dengan penuh dominasi, menyapu bersih grup putaran kedua dengan enam kemenangan beruntun sebelum melewati siklus putaran ketiga yang sangat kompetitif dan tegang.

Hasil akhir yang ketat memaksa Irak masuk ke fase akhir yang berisiko tinggi dalam sistem AFC, yang berujung pada kemenangan agregat 3-2 yang dramatis atas Uni Emirat Arab di babak play-off kontinental. Rintangan terakhir datang pada turnamen play-off antar-konfederasi di Monterrey, di mana Irak berhadapan dengan Bolivia. Dipimpin oleh striker andalan Aymen Hussein dan tendangan penalti dramatis di menit-menit akhir yang dikonversi oleh gelandang Amir Al-Ammari, Irak memastikan kemenangan menegangkan 2-1 untuk merebut tiket terakhir ke Piala Dunia, mengakhiri absennya selama 40 tahun dari ajang global tersebut.

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Penampilan sempurna Norwegia di kualifikasi benua

Sementara Irak berhasil melewati maraton bertahap, Norwegia merancang kampanye kualifikasi yang ditandai dengan dominasi mutlak dan tak tergoyahkan. Menavigasi Grup I UEFA yang berpotensi sulit dan diisi oleh tim-tim kuat Eropa seperti Italia, tim Nordik ini membangun mesin tak terbendung dan bertenaga tinggi yang membuat rival-rivalnya di grup benar-benar kehilangan semangat.

Landasan dari perjalanan bersejarah mereka menuju Amerika Utara adalah rekor sempurna tanpa cela di bawah bimbingan cermat Ståle Solbakken. Norwegia melaju mulus di seluruh grup kualifikasi dengan delapan kemenangan tanpa cela dari delapan pertandingan, dan finis dengan nyaman di puncak klasemen dengan raihan maksimal 24 poin. Perjalanan yang luar biasa ini didorong oleh lini depan kelas dunia yang eksplosif; Erling Haaland benar-benar meneror pertahanan lawan, mencetak 16 gol yang mencengangkan sepanjang siklus, termasuk lima gol tanpa ampun melawan Moldova. Didukung oleh visi kreatif elit Martin Ødegaard, Norwegia dengan nyaman mengamankan kualifikasi otomatis, kembali ke panggung besar untuk pertama kalinya sejak 1998 dengan cetak biru serangan yang sempurna.

Berita tim Irak vs Norwegia

Berita tim Irak

Singa Mesopotamia tiba di Boston dengan kepercayaan diri yang luar biasa berkat maraton kualifikasi yang melelahkan namun penuh kemenangan, yang berpuncak pada kemenangan di babak play-off antar-konfederasi. Pelatih kepala Graham Arnold telah menyusun skuad 26 pemain yang sangat kompak dan tangguh, yang dibangun dari perpaduan cerdas antara pengalaman taktis di luar negeri dan bakat domestik yang sangat termotivasi. Meskipun skuad ini menghadapi ekspektasi besar dari tanah air, sistem pertahanan terstruktur Arnold tetap sepenuhnya bersatu menjelang peluit pembuka.

Titik fokus utama sistem Irak adalah penyerang berpengalaman Aymen Hussein, yang siap memimpin lini depan dengan kehadiran fisik dan pergerakan mematikan di kotak penalti. Dia kemungkinan besar akan mendapat dukungan penuh dari pemain sayap kreatif Ali Jasim di sisi lapangan, sementara pengatur permainan di lini tengah, Amir Al-Ammari, memikul tanggung jawab utama untuk menjadi jangkar di lini tengah dan mengatur tempo transisi. Di lini pertahanan, Rebin Sulaka yang berpengalaman diharapkan dapat mengatur barisan belakang bersama Zaid Tahseen, memberikan perisai penting di depan kapten yang kembali dan kiper utama Jalal Hassan.

Berita tim Norwegia

Norwegia tiba di Massachusetts dengan membawa 26 pemain yang tangguh, sangat termotivasi, dan luar biasa eksplosif untuk dipilih setelah kampanye kualifikasi yang sempurna dan tanpa cela di Eropa. Suasana di kamp sangat positif, dengan filosofi taktik di bawah pelatih kepala Ståle Solbakken berjalan pada kapasitas puncak. Dorongan terbesar bagi tim Nordik ini adalah kondisi kesehatan yang prima bagi tulang punggung kelas dunia mereka, artinya aset serangan paling mematikan di Eropa siap dilepaskan di panggung global.

Erling Haaland adalah jaminan mutlak untuk memimpin lini depan sebagai penyerang paling ditakuti di turnamen ini, dengan Alexander Sørloth diharapkan menjadi mitra atau bermain di sayap dalam lini depan yang sangat fisik dan menekan tinggi. Tepat di belakang mereka, Martin Ødegaard dari Arsenal akan mengambil peran sebagai katalisator kreatif yang tak terbantahkan, mengendalikan permainan dari sektor gelandang serang. Di lini tengah, Sander Berge akan menjadi perisai pertahanan yang tak kenal lelah, sementara pasangan bek tengah yang tangguh, Leo Østigård dan Kristoffer Ajer, akan mengoordinasikan barisan belakang untuk melindungi kiper veteran Ørjan Nyland.

Profil manajer & filosofi taktis

Graham Arnold (Irak)

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Sebagai pemimpin yang sangat kompetitif, terstruktur, dan sangat memotivasi, Graham Arnold telah menanamkan disiplin taktis dan stabilitas pertahanan ke dalam tim nasional Irak yang secara historis dikenal karena bakat alami namun koordinasi yang tidak konsisten. Memasuki panggung internasional setelah membangun warisan yang mengesankan bersama negara asalnya, Australia, Arnold telah sepenuhnya menyatukan "Singa Mesopotamia", berhasil menerapkan budaya yang mengutamakan tim, serta merancang kerangka kerja struktural yang sangat tangguh yang memaksimalkan etos kerja luar biasa dan kehadiran fisik skuad tersebut.

Secara taktis, Arnold menerapkan filosofi pragmatis dan kokoh secara defensif yang memprioritaskan kekompakan kolektif dan transisi vertikal yang cepat. Ia lebih menyukai formasi 4-2-3-1 yang sangat terorganisir atau 4-3-3 yang fungsional, mengandalkan dua gelandang tengah yang sangat disiplin untuk melindungi barisan belakang dan memotong jalur umpan. Di bawah bimbingannya, Irak menghindari komplikasi berisiko tinggi saat menguasai bola, menuntut distribusi yang jelas dan cepat ke sayap, serta memanfaatkan kehadiran fisik yang menjulang dari penyerang andalan Aymen Hussein untuk mempertahankan permainan. Tantangan taktis utamanya di Boston adalah memastikan blok pertahanannya tetap fokus maksimal melawan lawan penyerang kelas dunia, meminimalkan kesalahan individu di sepertiga pertahanan sambil tetap klinis dalam serangan balik.

Ståle Solbakken (Norwegia)

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Ståle Solbakken telah mengukuhkan dirinya sebagai taktik yang akhirnya membuka potensi generasi emas modern Norwegia, mengakhiri puluhan tahun absen dari turnamen dengan kampanye kualifikasi yang dominan dan eksplosif. Pelatih Norwegia yang teliti ini telah menumbuhkan keyakinan kolektif yang besar dan kohesi serangan di seluruh skuadnya, mendapat pujian luas atas kemampuannya menggabungkan struktur pertahanan yang ketat dengan urutan serangan yang kreatif dan mematikan.

Solbakken sepenuhnya mengadopsi formasi 4-3-3 yang agresif dan menekan tinggi, dirancang untuk menghambat pembangunan serangan lawan dan mengendalikan pertandingan melalui dominasi fisik dan teknis. Identitas taktisnya bergantung pada disiplin posisi mutlak di barisan belakang, didukung oleh gelandang pengatur permainan yang tak kenal lelah, yang memungkinkan playmaker serangnya, Martin Ødegaard, memiliki kebebasan kreatif penuh untuk mengatur tempo di sepertiga akhir lapangan. Begitu penguasaan bola diamankan atau direbut di posisi-posisi depan, tim Solbakken tidak membuang waktu, memanfaatkan umpan-umpan langsung dan vertikal untuk segera menyuplai kekuatan lari kelas dunia dan menakutkan milik Erling Haaland. Tujuan utamanya dalam laga pembuka berisiko tinggi ini adalah dengan cepat memecah blok tengah Irak yang gigih, mempertahankan garis pertahanan tinggi untuk menghambat serangan balik, dan menggunakan tekanan fisik tanpa henti untuk memastikan hasil pembuka yang menentukan.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang

Skuad Piala Dunia Irak

Penjaga gawang: Ahmed Basil, Jalal Hassan, Fahad Talib

Bek: Hussein Ali, Akam Hashim, Ahmed Yahya, Merchas Doski, Mustafa Saadoon, Rebin Sulaka, Zaid Tahseen, Frans Putros, Manaf Younis

Gelandang: Youssef Amyn, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasem, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Ali Jasim, Kevin Yakob, Aimar Sher, Zid Ismael

Penyerang: Ali Al-Hamadi, Mohanad Ali, Ali Yousif, Aymen Hussein, Marko Farji

Skuad Piala Dunia Norwegia

Penjaga gawang: Ørjan Nyland, Egil Selvik, Sander Tangvik

Bek: Kristoffer Ajer, Julian Ryerson, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, Fredrik Bjørkan, Henrik Falchener, Sondre Langås

Gelandang: Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt, Morten Thorsby, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup, Jens Petter Hauge, Fredrik Aursnes

Penyerang: Erling Haaland, Alexander Sørloth, Jørgen Strand Larsen, Oscar Bobb, Antonio Nusa

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Pertandingan penting Irak vs Norwegia

Aymen Hussein vs Leo Østigård: Ini akan menjadi pertarungan kelas berat di kotak penalti. Hussein, penyerang andalan dan ikonis Lions of Mesopotamia yang gol-golnya memimpin Irak dalam maraton kualifikasi bersejarah, mengandalkan kekuatan fisik, dominasi udara yang luar biasa, dan posisi yang tajam di kotak penalti. Leo Østigård akan berada di garis depan; bek tengah Norwegia yang agresif dan tangguh ini harus memanfaatkan timing yang luar biasa, kekuatan fisik, dan kemampuan udara untuk menandingi Hussein di udara serta mencegah dia mendapatkan ruang sedikit pun untuk menahan bola atau melepaskan tembakan ke gawang.

Erling Haaland vs Blok Pertahanan Irak: Haaland memasuki turnamen sebagai titik fokus serangan Norwegia yang tak terbantahkan dan penyerang paling ditakuti di Eropa setelah menakuti pertahanan lawan dengan 16 gol di siklus kualifikasi. Ia akan memburu ruang kosong di dalam kotak penalti dan menguji barisan pertahanan dengan akselerasi langsungnya yang menakutkan. Namun, ia akan berhadapan dengan barisan pertahanan tengah Irak yang sangat terkoordinasi dan berkomitmen penuh, dipimpin oleh Rebin Sulaka dan Zaid Tahseen. Bisakah kekuatan fisik kelas dunia dan efisiensi klinis Haaland menembus blok Asia yang keras kepala dan kompak, yang mengandalkan disiplin kolektif mutlak untuk menggagalkan penyerang elit?

Martin Ødegaard vs Amir Al-Ammari: Arena pertarungan taktis utama di lini tengah. Ødegaard adalah katalis kreatif kelas dunia dan kapten tak terbantahkan Norwegia, membawa visi yang membelah pertahanan, ketenangan teknis yang sempurna, dan ketahanan terhadap tekanan lawan untuk merobek pertahanan lawan dari posisinya di lini tengah yang lebih maju. Al-Ammari akan ditugaskan untuk mengganggu tempo serangan ini bagi Irak, memanfaatkan disiplin taktis, kerja keras, dan kemampuan intersepsi yang bersih untuk membayangi Ødegaard, menghalangi jalur umpan sentral yang vital, dan memicu transisi langsung ke sepertiga akhir lapangan.

Berita tim & skuad

Pelatih kepala Irak, Graham Arnold, belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan akan diturunkan menjelang pertandingan, dan sejauh ini belum ada laporan mengenai cedera atau skorsing yang menimpa skuad tersebut. Pembaruan lebih lanjut akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya kondisi tim.

Pelatih Norwegia, Staale Solbakken, juga belum merilis susunan pemain yang diproyeksikan, dan belum ada masalah cedera atau skorsing yang dikonfirmasi saat ini. Pembaruan akan diberikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Irak telah memenangkan dua pertandingan dan kalah dua kali dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang. Pertandingan terakhir mereka adalah hasil imbang 1-1 melawan Spanyol pada 4 Juni, hasil yang memuaskan yang mengakhiri persiapan pra-turnamen mereka. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Bolivia 2-1 dalam kualifikasi Piala Dunia antar-konfederasi dan mengalahkan Andorra 1-0 dalam pertandingan persahabatan. Dua kekalahan mereka terjadi di Piala Arab FIFA pada Desember 2025, kalah 1-0 dari Yordania dan 2-0 dari Aljazair.

Norwegia telah meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Maroko pada 7 Juni, setelah sebelumnya menang 3-1 atas Swedia pada 1 Juni. Mereka juga bermain imbang 0-0 dengan Swiss pada Maret dan mengalahkan Italia 4-1 dalam kualifikasi Piala Dunia UEFA pada November 2025. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rentetan pertandingan tersebut adalah kekalahan 2-1 dari Belanda pada bulan Maret. Norwegia mencetak 13 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan empat gol.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada pertemuan sebelumnya antara Irak dan Norwegia yang tercatat dalam dataset yang tersedia. Data head-to-head untuk pertandingan ini saat ini tidak tersedia.

Klasemen

Di Grup I, Irak saat ini berada di posisi kedua dan Norwegia di posisi ketiga menjelang pertandingan pembuka mereka.