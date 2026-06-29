Prakiraan Pertandingan Inggris vs Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Inggris vs Republik Demokratik Kongo: Rincian pertandingan

World Cup - Final Stage Atlanta Stadium

Pertandingan Inggris vs Republik Demokratik Kongo akan dimulai pada 1 Juli 2026 pukul 16.00 GMT dan 12.00 EST.

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Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo dalam laga sistem gugur yang bersejarah

Tim Inggris asuhan Thomas Tuchel memasuki babak 32 besar di Stadion Atlanta dengan harapan dapat mempertahankan momentum kesuksesan di babak penyisihan grup ke fase gugur. Mereka akan menghadapi tim Republik Demokratik Kongo yang tangguh, yang untuk pertama kalinya dalam sejarah berhasil mencapai babak gugur Piala Dunia, dan telah bertransformasi menjadi tim yang sangat disiplin di bawah asuhan manajer Sébastien Desabre

Bagaimana The Three Lions dan The Leopards sampai di sini

Inggris menikmati perjalanan yang mulus menuju babak 32 besar, memuncaki Grup L dengan tujuh poin. The Three Lions meraih kemenangan atas Kroasia dan Panama sebelum bermain imbang secara taktis melawan Ghana. Babak penyisihan grup ditutup dengan catatan positif saat Jude Bellingham dan Harry Kane menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci di depan gawang untuk mengukuhkan posisi teratas.

Perjalanan DR Kongo menuju penampilan babak gugur pertama yang bersejarah ini menyoroti transformasi mereka menjadi salah satu tim turnamen paling tangguh di Afrika. Berkompetisi di Grup K yang berat, "Leopards" merebut posisi ketiga dengan peringkat tertinggi berkat empat poin. Mereka membuka perolehan poin dengan hasil imbang 1-1 yang tak terlupakan melawan Portugal dan, meski mengalami kekalahan tipis 1-0 dari Kolombia, bangkit kembali dengan gemilang melalui kemenangan telak 3-1 atas Uzbekistan untuk memastikan lolos ke babak gugur.

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Perubahan taktik pertahanan bisa menentukan hasil pertandingan

Fleksibilitas taktis akan menjadi kunci dalam laga ini. Sébastien Desabre telah membangun timnya di atas fondasi stabilitas pertahanan, dengan mencatatkan 29 clean sheet dalam 57 pertandingan selama masa jabatannya. Meskipun secara historis ia lebih menyukai formasi empat bek, Desabre telah menerapkan blok pertahanan lima bek yang kokoh di turnamen ini untuk menggagalkan negara-negara Eropa raksasa seperti Portugal.

Mereka akan kembali ke formasi blok rendah yang disiplin untuk membatasi ruang gerak para pemain kreatif Inggris, berusaha menahan tekanan yang terus-menerus, dan menyerang secara klinis melalui serangan balik. Inggris harus tajam dalam mengawasi penguasaan bola, karena bola lepas apa pun dalam transisi akan segera direbut oleh lini depan Kongo yang agresif.

Senjata serangan balik mematikan untuk menguji tim favorit

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Transisi serangan DR Kongo sangat bergantung pada kerja sama yang mematikan antara Yoane Wissa dan Cédric Bakambu. Wissa, yang ingin membuktikan kemampuannya setelah musim debutnya di Newcastle, tampil sangat mematikan dengan mencetak tiga dari empat gol Kongo di babak penyisihan grup.

Mereka didukung oleh lini tengah yang kuat dan pekerja keras, yang menampilkan Noah Sadiki dari Sunderland—yang mampu membawa bola dengan gaya atletis dan progresif—bersama Ngal'ayel Mukau dari Lille yang sangat diunggulkan. Kombinasi ancaman ganda ini—antara mobilitas mesin permainan di lini tengah dan kecepatan di lini depan—akan menguji kecepatan pemulihan para bek sayap Inggris saat mundur.

Tulang punggung pertahanan yang kokoh

Inggris memiliki kekompakan pertahanan yang luar biasa di bawah asuhan Tuchel, meskipun masih ada keraguan terkait kebugaran Reece James dari Chelsea dan Jarell Quansah dari Liverpool setelah cedera pergelangan kaki yang baru-baru ini mereka alami. The Three Lions akan mengandalkan duet bek tengah yang sudah mapan, John Stones dan Marc Guéhi, untuk mengatur permainan dari lini belakang dan melindungi ambisi Jordan Pickford untuk menjaga gawangnya tetap bersih.

Republik Demokratik Kongo membalas dengan barisan belakang yang sangat solid dan berkualitas tinggi. Kapten Chancel Mbemba menjadi tumpuan di jantung pertahanan, diapit oleh pemain-pemain berlatar belakang Premier League dan Eropa seperti Aaron Wan-Bissaka dari West Ham, Axel Tuanzebe dari Burnley, dan Arthur Masuaku dari Lens. Unit ini telah membuktikan bahwa mereka jarang kalah dengan selisih lebih dari satu gol saat dalam kekuatan penuh, artinya Inggris akan menghadapi sore yang panjang dan metodis dalam upaya menembus pertahanan mereka.

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Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Bek: Dan Burn, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Gelandang: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Penyerang: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Skuad 26 pemain Republik Demokratik Kongo

Penjaga gawang: Matthieu Epolo, Timothy Fayulu, Lionel Mpasi

Bek: Dylan Batubinsika, Gedoon Kalulu, Steve Kapuadi, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka

Gelandang: Theo Bongonda, Brian Cipenga, Meshack Elia, Gael Kakuta, Edo Kayembe, Nathanael Mbuku, Samuel Moutoussamy, Ngal'ayel Mukau, Charles Pickel, Noah Sadiki, Aaron Tshibola

Penyerang: Cedric Bakambu, Simon Banza, Fiston Mayele, Yoane Wissa

Berita tim & susunan pemain

Thomas Tuchel belum merilis daftar pemain yang cedera atau diskors dalam data resmi menjelang pertandingan ini, dan susunan pemain yang kemungkinan diturunkan juga belum diumumkan. Pembaruan informasi diperkirakan akan muncul menjelang kick-off. Masalah kebugaran utama terletak pada posisi bek kanan, di mana ketersediaan Jarrell Quansah masih diragukan setelah ia terpaksa ditarik keluar saat pertandingan melawan Panama. Di sisi positifnya, Declan Rice diperkirakan akan kembali ke susunan pemain inti setelah absen dalam pertandingan tersebut untuk memulihkan cedera betisnya.

Untuk DR Kongo, Sebastien Desabre juga belum mengonfirmasi susunan pemainnya atau mengumumkan adanya pemain yang cedera atau diskors melalui saluran resmi. Berita terbaru mengenai tim akan ditambahkan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Inggris memasuki pertandingan ini dalam performa yang kuat, dengan memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka dan satu kali imbang. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan 2-0 atas Panama di babak penyisihan grup Piala Dunia, dan mereka juga mengalahkan Kroasia 4-2 pada pertandingan pembuka turnamen tersebut. Satu-satunya poin yang hilang terjadi saat mereka bermain imbang tanpa gol melawan Ghana. Dalam lima pertandingan tersebut, Inggris mencetak sepuluh gol dan kebobolan dua gol, serta mencatatkan dua clean sheet.

Rekor terkini DR Kongo lebih beragam. Mereka memenangkan pertandingan terakhir fase grup dengan skor 3-1 melawan Uzbekistan, yang terbukti menentukan dalam memastikan lolosnya mereka. Sebelumnya, mereka bermain imbang 1-1 dengan Portugal dan kalah 1-0 dari Kolombia. Dalam dua pertandingan persahabatan pra-turnamen, mereka bermain imbang 0-0 dengan Denmark dan kalah 2-1 dari Chili. Dalam lima pertandingan, DR Kongo mencetak lima gol dan kebobolan empat gol, dengan catatan menang-seri-kalah sebanyak dua kali menang, dua kali seri, dan satu kali kalah.

Rekor Head-to-Head

Tidak ada data head-to-head antara Inggris dan DR Kongo yang tersedia dalam dataset saat ini. Pertandingan ini mungkin merupakan pertemuan langka atau pertama antara kedua negara pada tahap turnamen besar ini, namun tidak ada catatan pertandingan historis yang dikonfirmasi di sini.

Klasemen

Inggris finis di posisi pertama Grup L, sedangkan Republik Demokratik Kongo lolos dari Grup K di posisi ketiga.