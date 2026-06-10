Prakiraan Pertandingan Inggris vs Kroasia di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Pertandingan Inggris vs Kroasia akan dimulai pada 17 Juni 2026 pukul 20.00 GMT dan 16.00 EST.

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Inggris vs Kroasia: Konteks Pertandingan

Pertandingan di Texas ini sangat penting bagi kedua tim yang bertekad untuk memulai dengan kuat di salah satu grup paling kompetitif di turnamen ini. Dengan meningkatnya ekspektasi di dalam negeri, pelatih Inggris Thomas Tuchel akan berusaha menunjukkan bahwa pendekatan taktisnya yang dinamis dan agresif dapat berhasil di panggung sepak bola terbesar, memimpin tim yang sangat terorganisir dan tak kenal lelah yang haus akan kesuksesan global. Yang menghalangi jalan mereka adalah tim Kroasia yang disiplin dan tangguh di bawah pimpinanZlatko Dalić, yang identitas struktural pragmatis dan ketenangan teknis mematikan membuat mereka sangat sulit ditembus, mengandalkan etos kerja kolektif yang tak kenal lelah dan kecerdasan para pemain berpengalaman untuk membuat frustrasi dan menghukum tim-tim raksasa dunia. Dengan latar belakang Stadion Dallas (AT&T Stadium) yang spektakuler, dengan fasilitas kelas dunia dan penonton turnamen yang penuh semangat, pertandingan ini menjanjikan untuk menjadi salah satu pertandingan unggulan di babak pembuka.

Dengan lawan tangguh Ghana dan Panama juga bersaing di Grup L, kedua tim tidak boleh tersandung di awal. Inggris akan melihat pertandingan ini sebagai kesempatan sempurna untuk memperkuat reputasi mereka di kalangan elit dunia, mendekati atau melampaui pencapaian bersejarah mereka di turnamen 1966, dan memamerkan kemajuan taktis yang luar biasa di bawah manajer visioner mereka. Sementara itu, Kroasia datang dengan tekad membuktikan bahwa generasi ini mampu kembali melampaui ekspektasi, memanfaatkan kebebasan psikologis dan warisan turnamen yang dibangun selama pencapaian podium ikonik mereka baru-baru ini. Saat lampu-lampu bersinar terang di Arlington, intensitas dan tekanan pertandingan pembuka Piala Dunia tak akan bisa diabaikan, dengan tekanan balik kolektif, manajemen skuad yang presisi, dan eksekusi klinis di sepertiga akhir lapangan kemungkinan besar akan memainkan peran krusial dalam menentukan siapa yang akan meraih kemenangan pembuka yang berharga.

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Perjalanan kualifikasi Inggris yang mengesankan

The Three Lions memastikan tiket mereka ke Amerika Utara dengan menyelesaikan perjalanan yang sangat mulus dan tak terkalahkan melalui siklus kualifikasi UEFA. Alih-alih terjebak dalam drama play-off yang menegangkan, Inggris dengan percaya diri mengubah Grup K menjadi panggung untuk menunjukkan kontrol taktis dan kedalaman skuad yang luar biasa.

Landasan kesuksesan perjalanan mereka melintasi Eropa adalah kombinasi mematikan antara serangan yang terorganisir dengan baik dan struktur pertahanan yang sangat disiplin. Di bawah arahan awal tim transisi Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sebelum penunjukan Thomas Tuchel, Inggris menetapkan laju yang tak tertandingi, secara sistematis mengalahkan rival-rival regional mereka melalui kemenangan tandang yang meyakinkan, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Serbia di Beograd. Dengan hanya kehilangan sedikit poin sepanjang siklus dan mengamankan posisi teratas dengan sangat meyakinkan, skuad ini dengan mudah memastikan tiket langsung ke putaran final, sehingga negara ini bisa fokus sepenuhnya untuk menyempurnakan rencana taktis mereka menjelang panggung utama.

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Perjalanan turnamen Kroasia yang tak kenal lelah

Sementara Inggris mengandalkan efisiensi klinis untuk menyapu bersih grup mereka, Vatreni memastikan tempat mereka di putaran final melalui kampanye kualifikasi yang ditandai dengan ketangguhan taktis, ketenangan para pemain veteran, dan kedewasaan yang luar biasa di babak penyisihan grup. Menavigasi lanskap Eropa yang kompetitif, Kroasia memanfaatkan rekam jejak turnamen mereka yang tak tertandingi untuk menangani momen-momen bertekanan tinggi dan menekan potensi ketakutan akan kegagalan kualifikasi.

Ciri khas perjalanan Kroasia menuju panggung dunia adalah manajemen permainan yang luar biasa dan stabilitas teknis yang mendalam di lini tengah. Di bawah kepemimpinan Zlatko Dalić yang telah lama menjabat, tim ini berhasil mengintegrasikan talenta muda domestik bersama inti tim ikonik yang telah teruji dalam pertempuran. Dengan mengubah pertandingan kandang mereka menjadi benteng yang tak tergoyahkan dan menunjukkan ketenangan luar biasa selama tugas tandang yang sulit dan menuntut fisik, Kroasia secara sistematis mengungguli pesaing-pesaing mereka di grup. Dengan mengamankan tempat kualifikasi langsung jauh sebelum jadwal berakhir, mereka sekali lagi membuktikan bahwa cetak biru struktural mereka dirancang dengan sempurna untuk panggung terbesar dalam dunia olahraga.

Berita tim Inggris vs Kroasia

Berita tim Inggris

The Three Lions telah berkemah di Texas dengan skuad 26 pemain yang sangat dalam dan sarat talenta, bertekad untuk membuktikan kredibilitas juara mereka sejak awal turnamen. Di bawah bimbingan struktural manajer baru Thomas Tuchel, skuad ini beroperasi dengan fokus taktis yang tajam, beradaptasi dengan cepat terhadap tuntutan turnamen yang teliti. Aset utama Inggris menjelang laga pembuka adalah kedalaman luar biasa di area serangan, memberi mereka berbagai cara untuk mengubah pendekatan struktural mereka secara instan.

Kapten ikonik Harry Kane dalam kondisi prima dan akan memimpin lini depan, didampingi oleh kecepatan luar biasa dan pengambilan keputusan kelas atas dari Bukayo Saka. Jude Bellingham siap mengambil alih peran playmaker serang, mendorong serangan dari lini tengah untuk menghubungkan permainan. Di area tengah yang lebih dalam, Declan Rice akan berpasangan dengan Kobbie Mainoo untuk membangun dominasi fisik dan mengatur tempo, sementara John Stones mengoordinasikan barisan pertahanan untuk memastikan pembangunan serangan yang terorganisir dari belakang.

Berita tim Kroasia

Tim Vatreni tiba di Dallas dengan memancarkan ketenangan kolektif yang menjadi ciri khas mereka, didukung oleh rekam jejak gemilang di ajang-ajang bergengsi yang secara konsisten membuat mereka mampu mengungguli lawan-lawan yang lebih diunggulkan di panggung dunia. Pelatih kepala Zlatko Dalić telah menetapkan 26 pemain yang sangat berpengalaman dan sangat kompak, yang menyeimbangkan inti tim legendaris dan teruji dengan profil pemain muda yang dinamis dan atletis. Kekuatan utama Kroasia tetaplah stabilitas mutlak mereka di bawah tekanan, dengan sistem pilihan Dalić yang berfungsi dengan kepercayaan diri psikologis yang penuh.

Jantung tim yang tak terbantahkan tetaplah Luka Modrić yang tak lekang oleh waktu, yang akan mengendalikan tempo struktural pertandingan bersama Mateo Kovačić di dalam lini tengah kelas dunia yang tangguh dalam menghadapi tekanan. Di lini depan, kehadiran fisik Bruno Petković akan berusaha mengganggu bek tengah lawan, menciptakan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh Andrej Kramarić. Di lini pertahanan, Joško Gvardiol dalam kondisi bugar penuh untuk menjadi jangkar lini belakang dengan umpan-umpan progresif dan tekel-tekel kokohnya, memberikan perisai elit di depan kiper utama yang dapat diandalkan, Dominik Livaković.

Profil manajer & filosofi taktis

Thomas Tuchel (Inggris)

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Seorang ahli strategi turnamen elit dan master catur tingkat tinggi di lapangan, Thomas Tuchel memberikan Inggris keunggulan yang sangat canggih dan arahan yang tajam serta klinis. Setelah meraih trofi kontinental prestisius di klub-klub top Eropa, taktik Jerman ini fokus pada efisiensi taktis dan keluwesan struktural. Ia telah mengalihkan The Three Lions dari pola penguasaan bola pasif, menuntut rencana permainan yang tajam dan cerdas yang dirancang untuk mendominasi lingkungan knockout bertekanan tinggi.

Tuchel menerapkan filosofi fleksibel yang berorientasi pada penguasaan bola, berpusat pada keunggulan posisi dan urutan serangan yang sangat cepat. Ia sering memilih formasi dinamis 3-4-2-1 atau 4-2-3-1 asimetris, menggunakan playmaker terbalik untuk memanipulasi jalur tengah sementara tugas diberikan kepada bek sayap yang atletis untuk meregangkan pertahanan lawan. Tuchel menuntut ketepatan teknis yang mutlak, memanfaatkan urutan pembangunan serangan yang pendek dan terukur untuk menarik garis pertahanan lawan sebelum membobolnya dengan umpan-umpan vertikal yang cepat. Tujuan utamanya di Dallas adalah menyeimbangkan kebebasan kreatif timnya dengan stabilitas pertahanan, memastikan pasangan gelandang tetap disiplin untuk melindungi dari serangan balik yang tajam.

Zlatko Dalić (Kroasia)

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Arsitek tak terbantahkan dari generasi emas Kroasia, Zlatko Dalić mewujudkan ketenangan, sikap tenang seorang veteran, dan manajemen sumber daya manusia yang luar biasa. Memimpin tim nasional melalui perjalanan bersejarah yang beruntun di panggung global, manajer berpengalaman ini telah membangun persaudaraan yang erat berdasarkan ketangguhan psikologis, kematangan taktis, dan kepercayaan mutlak di bawah tekanan. Dalić sangat dihormati karena kemampuannya memaksimalkan inti lini tengah legendarisnya sambil dengan mulus memperkenalkan talenta pertahanan muda dan energik ke dalam tim.

Dalić menyusun timnya berdasarkan formasi 4-3-3 yang mengutamakan penguasaan bola dan keunggulan teknis, yang dirancang untuk sepenuhnya mengendalikan tempo dan ritme pertandingan. Identitas taktisnya bertumpu pada pola permainan di lini tengah yang tahan terhadap tekanan lawan, dengan memanfaatkan kombinasi umpan-umpan pendek dan tajam untuk melelahkan lawan serta mengendalikan permainan dari area belakang. Saat tidak menguasai bola, Kroasia fokus pada blok tengah yang kompak, menutup ruang di sepertiga tengah lapangan, dan bergerak secara cerdas untuk memaksa permainan ke sisi lapangan. Tantangan utamanya dalam pertandingan pembuka yang bergengsi ini adalah mengganggu lini serang Inggris yang eksplosif, menjaga disiplin struktural yang ketat selama fase transisi, dan memanfaatkan manajemen permainan yang klinis untuk mengarahkan permainan ke wilayah yang lebih lambat dan familiar.

Skuad Piala Dunia beranggotakan 26 orang

Skuad Piala Dunia Inggris

Penjaga gawang: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Bek: Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Gelandang: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Penyerang: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Skuad Piala Dunia Kroasia

Penjaga gawang: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Bek: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Gelandang: Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro, Toni Fruk

Penyerang: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa, Igor Matanovic

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Pertandingan penting Inggris vs Kroasia

Harry Kane vs Josip Šutalo: Ini akan menjadi pertarungan kelas berat di kotak penalti. Kane, kapten Inggris yang berkelas dunia dan produktif, yang kepemimpinannya yang klinis mengantarkan timnya tak terkalahkan menuju Amerika Utara, unggul dalam permainan penahan bola yang cerdas, pergerakan ke ruang kosong yang dalam, dan eksekusi mematikan di kotak penalti. Josip Šutalo akan berada di garis depan; bek tengah Kroasia yang kokoh dan tajam ini harus memanfaatkan kesadaran posisinya yang sempurna, ketangguhan fisik, dan timing udara yang tepat untuk mencegah Kane berputar atau mengatur permainan bagi para penyerang sayap.

Bukayo Saka vs Joško Gvardiol: Saka masuk ke turnamen ini sebagai katalis serangan eksplosif Inggris di sayap, dengan akselerasi langsung yang fenomenal, gerakan memotong ke dalam yang tajam, dan kemampuan menggiring bola satu lawan satu yang elite. Ia akan memburu setiap celah ruang untuk dimanfaatkan di sayap begitu permainan beralih ke depan. Namun, ia akan berhadapan dengan bek kelas dunia yang sangat tangguh, Joško Gvardiol. Bisakah kecepatan luar biasa dan trik individu Saka menemukan cara untuk melewati bek andalan Kroasia yang dominan secara fisik dan unggul dalam mengunci pemain sayap elit serta maju untuk memotong serangan?

Jude Bellingham vs Mateo Kovačić: Pertarungan taktis pamungkas di lini tengah. Kovačić adalah maestro yang tak kenal lelah dan tangguh dalam menghadapi tekanan bagi Vatreni, dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa, tekel yang tajam, serta ketenangan di bawah tekanan besar untuk melindungi barisan pertahanannya. Bellingham akan ditugaskan untuk mengganggu pertahanan ini dan mengatur tempo serangan Three Lions dari posisinya di lini tengah, memanfaatkan lari-larinya yang kuat dan dinamis serta serangan cerdas di ruang setengah lapangan untuk menarik Kovačić keluar dari posisinya dan memicu transisi vertikal Inggris.

Berita tim & skuad

Thomas Tuchel belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan untuk Inggris, dan tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan menjelang pertandingan. Pembaruan diharapkan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring berlanjutnya persiapan skuad di Florida.

Tim Kroasia asuhan Zlatko Dalic juga belum mengonfirmasi berita tim pada tahap ini. Tidak ada cedera atau skorsing yang dilaporkan, dan tidak ada proyeksi XI yang dirilis. Pembaruan skuad lebih lanjut akan menyusul beberapa hari menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Inggris memasuki pertandingan ini dengan catatan performa yang campur aduk, memenangkan tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 1-0 dalam laga persahabatan melawan Selandia Baru pada 6 Juni, meskipun mereka kalah 1-0 dari Jepang pada Maret dan hanya imbang 1-1 dengan Uruguay dalam jendela internasional yang sama. Hasil sebelumnya termasuk kemenangan atas Albania dan Serbia dalam kualifikasi Piala Dunia, di mana Inggris mencatatkan dua clean sheet berturut-turut.

Performa Kroasia juga menunjukkan ketidakstabilan yang serupa. Mereka memenangkan pertandingan terakhir mereka 2-1 melawan Slovenia pada 7 Juni, namun menderita kekalahan 2-0 dari Belgia hanya beberapa hari sebelumnya pada 2 Juni. Mereka juga kalah 3-1 dari Brasil pada April. Dua kemenangan mereka sebelum kekalahan dari Belgia datang melawan Kolombia dan Montenegro, dengan Kroasia mencetak tiga gol dalam masing-masing kemenangan tersebut. Dalam lima pertandingan terakhir mereka, tim asuhan Dalic telah mencetak sembilan gol tetapi kebobolan tujuh gol.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan Inggris 1-0 di Kejuaraan Eropa pada 13 Juni 2021. Inggris telah memenangkan tiga dari lima pertemuan terakhir, sementara Kroasia meraih satu kemenangan dan satu pertandingan berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan Kroasia dalam rentetan tersebut terjadi di semifinal Piala Dunia 2018, di mana mereka mengalahkan Inggris 2-1 untuk melaju ke final. Kelima pertemuan tersebut menghasilkan total 14 gol, dengan Inggris mencetak sembilan di antaranya, termasuk kemenangan kualifikasi 5-1 pada September 2009.

Klasemen

Di Grup L, Kroasia saat ini berada di puncak klasemen di atas Inggris, yang berada di posisi kedua.