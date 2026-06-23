Prakiraan Pertandingan Inggris vs Ghana di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Inggris vs Ghana: Rincian Pertandingan

Pertandingan Inggris vs Ghana akan dimulai pada 23 Juni 2026 pukul 20.00 GMT dan 16.00 EST.

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Inggris vs Ghana: Konteks Pertandingan

Pertandingan yang akan datang ini memiliki implikasi yang sangat besar karena kedua negara di Grup L ini berupaya melanjutkan performa kemenangan mereka di hari pertama. Setelah hasil Matchday 1 yang membuat kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin di puncak klasemen — dengan Inggris meraih kemenangan telak 4-2 atas Kroasia di Dallas dan Ghana meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Panama di Toronto — margin kesalahan di Boston Stadium (Gillette Stadium) pun menyusut drastis. Kedua tim bertolak ke Foxborough dengan kesadaran bahwa kemampuan beradaptasi secara taktis dan pemulihan fisik setelah pertandingan pembuka yang intens tersebut akan sepenuhnya menentukan arah ambisi mereka di babak gugur.

Manajer Inggris Thomas Tuchel harus memastikan timnya tetap fokus dalam bertahan setelah pertandingan yang berlangsung terbuka lebar di mana mereka kebobolan dua gol dari Kroasia. Tuchel akan mengandalkan titik-titik serang dinamisnya — yang dipimpin oleh kecemerlangan kreatif Jude Bellingham dan eksekusi klinis kapten Harry Kane — untuk mengatur tempo, mendominasi jalur tengah, dan menembus barisan pertahanan Afrika yang tangguh. Di seberang mereka berdiri tim Ghana yang kokoh secara struktural dan bersemangat tinggi, yang dipimpin oleh taktik veteran Carlos Queiroz. Mencetak sejarah dengan penampilan kelima berturut-turut di turnamen ini, Queiroz menghadirkan skema pertahanan yang terorganisir dengan sangat baik yang berhasil menjaga gawang tetap bersih di laga pembuka mereka, memberikan Black Stars cetak biru taktis yang gigih serta keunggulan transisi yang berbahaya yang mampu menghukum lawan-lawan elit.

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Bagaimana performa kedua tim pada Matchday 1?

Inggris 4-2 Kroasia

Skuad asuhan Thomas Tuchel terlibat dalam salah satu pertandingan paling seru dan menghibur di babak pembuka turnamen ini, dengan meraih kemenangan menegangkan 4-2 atas Kroasia di Dallas. Kapten Harry Kane memimpin lini depan dengan penuh wibawa, membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui tendangan penalti yang akurat sebelum mencetak gol keduanya tepat sebelum jeda.

Tim Kroasia menolak menyerah begitu saja, memanfaatkan eksekusi akurat dari Martin Baturina dan Petar Musa untuk bangkit dan menyamakan kedudukan dua kali. Namun, kedalaman serangan Inggris pada akhirnya mengungguli lawan di babak kedua. Jude Bellingham mengembalikan keunggulan segera setelah jeda dengan penyelesaian tajam, sebelum Marcus Rashford memastikan kemenangan pada menit ke-85. Meskipun pertandingan yang berlangsung terbuka ini memperlihatkan beberapa kelemahan pertahanan yang harus diperbaiki oleh Tuchel, The Three Lions berhasil menduduki puncak Grup L berkat selisih gol.

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Ghana 1-0 Panama

Pasukan Carlos Queiroz menunjukkan disiplin taktis yang luar biasa di Toronto, berjuang melalui pertarungan yang melelahkan dan menguras tenaga untuk merebut kemenangan dramatis 1-0 atas Panama. The Black Stars harus sangat mengandalkan formasi pertahanan mereka selama babak pertama yang penuh kehati-hatian, dengan kiper Lawrence Ati Zigi tampil gemilang di awal pertandingan untuk menggagalkan serangan gencar Panama.

Pertandingan tersebut tampaknya akan berakhir imbang tanpa gol di tengah hujan yang terus-menerus di Kanada, karena kedua tim kesulitan menemukan keunggulan yang menentukan di sepertiga akhir lapangan. Namun, ketekunan taktis Queiroz membuahkan hasil besar di menit-menit tambahan. Pada menit ke-95, gelandang andalan Caleb Yirenkyi mencetak gol penentu kemenangan yang sensasional, memicu perayaan yang meriah dari bangku cadangan dan para pendukung yang datang jauh-jauh. Terobosan di menit-menit akhir ini berhasil membuat Ghana tetap sejajar dengan Inggris dengan tiga poin, memberikan momentum psikologis yang besar menjelang Matchday 2.

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Penyesuaian taktis apa yang harus dilakukan oleh kedua manajer?

Inggris (Thomas Tuchel)

Thomas Tuchel tidak perlu mengubah pola serangan eksplosif dan berkecepatan tinggi yang menghasilkan empat gol melawan Kroasia di Dallas. Kehebatan individu Jude Bellingham dan insting mematikan kapten Harry Kane membuktikan bahwa The Three Lions memiliki daya serang mentah yang cukup untuk mengalahkan formasi lawan-lawan elit.

Namun, Tuchel harus tanpa ampun memperbaiki kelemahan pertahanan dan kurangnya kontrol di lini tengah yang membuat timnya kehilangan keunggulan awal dan kebobolan dua kali sebelum babak pertama berakhir. Pada laga pembuka, barisan pertahanan Inggris terlihat rentan saat menghadapi serangan vertikal langsung, dan sesekali kehilangan formasi saat bek sayap maju ke depan. Melawan tim Ghana yang bersemangat tinggi dan dirancang untuk melakukan serangan balik dengan cepat, kehilangan bola dengan mudah di sepertiga tengah lapangan akan berakibat fatal. Penyesuaian utama Tuchel harus berfokus pada pertahanan lini tengah, dengan menginstruksikan Declan Rice untuk mengamankan jalur tengah dengan ketat, mempersempit ruang transisi, dan melindungi bek tengahnya agar tidak terisolasi dalam situasi lapangan terbuka lebar.

Ghana (Carlos Queiroz)

Carlos Queiroz tidak perlu mengubah pola pertahanan yang sangat disiplin, yang dengan heroik menahan tekanan Panama untuk mencatatkan kemenangan 1-0 tanpa kebobolan di Toronto. Struktur pertahanan tetap menjadi aset utama Ghana di bawah asuhan taktik veteran asal Portugal ini, namun Matchday 2 menuntut penyesuaian tajam dalam cara Black Stars menggerakkan bola ke sepertiga akhir lapangan.

Menghadapi pertahanan Inggris yang bisa terseret ke dalam pertandingan berkecepatan tinggi, bersikap sepenuhnya pasif atau terlalu banyak mengoper bola secara lateral di sepertiga tengah lapangan akan memicu tekanan yang tak tertahankan. Penyesuaian taktis Queiroz harus berfokus pada peningkatan agresivitas serangan dan kecepatan transisi timnya, serta memperbaiki kurangnya agresivitas di babak pertama yang ia sebut sebagai “naif” pada Matchday 1. Saat Ghana memaksa terjadinya turnover, lini tengah harus melewati tekanan balik awal Inggris dengan umpan vertikal yang cepat dan langsung. Memanfaatkan transisi sayap yang eksplosif untuk mengeksploitasi ruang kosong yang ditinggalkan oleh bek sayap Inggris yang melakukan overlap akan sangat penting untuk menguji barisan pertahanan Tuchel dan memberikan umpan yang diperlukan untuk mengejutkan favorit grup ini.

Apa kabar terbaru tim menjelang Matchday 2?

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Berita tim Inggris

Tantangan utama Thomas Tuchel menjelang laga di New England adalah meningkatkan konsentrasi pertahanan skuadnya sekaligus mengelola beban fisik para bintang utamanya. Beruntung bagi The Three Lions, mereka keluar dari kemenangan pembuka 4-2 yang penuh gairah melawan Kroasia tanpa kekhawatiran cedera baru atau masalah skorsing, sehingga Tuchel memiliki skuad lengkap untuk dipilih.

Sebagaimana dikonfirmasi oleh formasi taktis awal, Inggris akan membangun permainan di sekitar kerangka 4-2-3-1 yang fleksibel. Kiper Jordan Pickford akan mempertahankan posisinya di bawah mistar gawang, mengharapkan perlindungan yang jauh lebih baik dari empat pemain belakangnya. Bek tengah John Stones dan Ezri Konsa akan melanjutkan kemitraan mereka di lini tengah untuk menutupi celah pertahanan yang terekspos di Dallas, diapit oleh Reece James dan pemain muda Nico O'Reilly. Di lini tengah, Declan Rice akan menjadi jangkar bersama Elliot Anderson untuk memastikan stabilitas transisi.

Hal yang paling menarik dari pemilihan pemain ini adalah bagaimana Tuchel menyusun lini kreatifnya. Maestro Real Madrid, Jude Bellingham, dipastikan akan mengisi peran nomor 10 setelah gol spektakulernya di Matchday 1, diapit oleh dua pemain yang sangat berbahaya, Anthony Gordon dan Noni Madueke. Di lini depan, kapten Harry Kane akan memimpin barisan penyerang dengan percaya diri setelah mencetak dua gol yang sangat klinis saat melawan Kroasia. Namun, pemain pengganti yang dinamis, Marcus Rashford dan Bukayo Saka, sedang berjuang keras untuk mendapatkan tempat di starting line-up setelah berkolaborasi dengan brilian dari bangku cadangan untuk mencetak gol keempat Inggris.

Berita tim Ghana

Carlos Queiroz menghadapi teka-teki pemilihan pemain dan pemulihan fisik yang jauh lebih rumit saat ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi tantangan berat dari Inggris. Topik pembicaraan terbesar seputar Black Stars adalah mengelola situasi penting di bawah mistar gawang di samping beban fisik yang sangat besar akibat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah di tengah hujan melawan Panama.

Menurut susunan pemain resmi, fondasi struktural inti Ghana akan berpusat pada formasi 4-2-3-1 yang disiplin. Perhatian utama Queiroz terletak pada posisi kiper: kiper utama Lawrence Ati Zigi diganti pada babak kedua di Matchday 1, dan kiper pengganti Benjamin Asare mengalami cedera ringan di masa tambahan waktu. Staf medis bekerja tanpa henti untuk mengevaluasi kedua penjaga gawang tersebut sebelum memutuskan siapa yang akan menjadi starter di belakang pasangan bek tengah Jerome Opoku dan Jonas Adjetey. Bek sayap Gideon Mensah dan Marvin Senaya siap mempertahankan posisi mereka untuk mengantisipasi ancaman serangan sayap Inggris yang sering tumpang tindih.

Di lini tengah, Elisha Owusu akan berusaha mengendalikan area tengah lapangan bersama pahlawan Matchday 1, Caleb Yirenkyi, yang dengan percaya diri mempertahankan posisinya setelah menerobos ke depan untuk mencetak gol penentu kemenangan dramatis pada menit ke-95. Di lini serang, Antoine Semenyo akan berusaha melanjutkan penampilannya sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, mendukung bintang veteran Jordan Ayew di lini depan. Sementara itu, Kamaldeen Sulemana danErnest Nuamah mengisi sayap, meskipun penyerang langsung Brandon Thomas-Asante sedang gencar-gencarnya berjuang untuk masuk starting line-up setelah memberikan assist krusial di menit-menit akhir di Toronto.

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Pertarungan kunci Inggris vs Ghana

Harry Kane vs Jerome Opoku

Setelah mencetak dua gol yang sangat klinis di babak pertama melawan Kroasia, kapten Harry Kane tetap menjadi titik fokus yang mematikan dan jangkar serangan elit di lini depan asuhan Thomas Tuchel. Kane tampil tanpa cela pada Matchday 1, memanfaatkan kecerdasan kelas dunia untuk turun ke lini belakang, mengorkestrasi serangkaian serangan kreatif, dan tanpa ampun memanfaatkan celah pertahanan lawan di dalam kotak penalti. Untuk memecah formasi pertahanan Ghana yang terorganisir, peran Kane akan sangat krusial; ia akan memanfaatkan kehadiran fisik dan permainan penahan bola yang mahir untuk mengunci para bek, menciptakan ruang bagi gelandang kreatif yang masuk dari belakang, serta menyelesaikan setiap peluang berharga yang melintas di depannya.

Tugas menghentikannya diemban oleh bek tengah Jerome Opoku, yang memimpin barisan tengah pertahanan asuhan Carlos Queiroz pada laga pembuka melawan Panama. Meskipun struktur pertahanan Ghana yang kaku bertahan dengan sangat kokoh untuk mengamankan kemenangan 1-0 tanpa kebobolan di Toronto, mereka akan menghadapi ujian teknis yang sama sekali berbeda dan jauh lebih kompleks saat berhadapan dengan bintang andalan Inggris ini. Opoku harus mempertahankan konsentrasi penuh dan komunikasi yang sempurna di area tengah, memastikan ia memanfaatkan posisi elitnya untuk menetralkan gerakan tajam Kane dan mencegah kapten Inggris itu berbalik arah serta memberikan umpan kepada pemain yang berlari di sepertiga akhir lapangan.

Jude Bellingham vs Caleb Yirenkyi

Sebagai jantung dan sumber kreativitas dinamis tim Inggris, Jude Bellingham sepenuhnya mengendalikan tempo pada Matchday 1, mengakhiri penampilan gemilangnya dengan gol krusial di babak kedua untuk memulihkan keunggulan Inggris atas Kroasia. Saat menghadapi Ghana, tujuan utamanya adalah mencari ruang di antara lini, melewati kemacetan di lini tengah dengan kecepatan vertikal yang tinggi, dan memicu serangan cepat di area tengah. Jika Bellingham diberi waktu dan ruang untuk berbalik arah dan menerobos barisan pertahanan di sepertiga tengah lapangan, visi permainannya serta lari langsung yang eksplosif akan dengan mudah mengacaukan formasi pertahanan Ghana.

Yang berupaya mengganggu ritme kreatif yang mengalir itu adalah gelandang andalan Ghana sekaligus pahlawan Matchday 1, Caleb Yirenkyi. Yirenkyi membuktikan nilai besarnya dalam laga pembuka dengan menerobos ke depan untuk mencetak gol penentu kemenangan dramatis pada menit ke-95 melawan Panama. Namun, kerja defensifnya saat tidak menguasai bola akan diuji habis-habisan di Boston Stadium. Yirenkyi harus secara agresif mengatur posisi pertahanannya saat tidak menguasai bola untuk mempersempit ruang di tengah lapangan, menekan inisiator serangan Bellingham dari lini belakang, dan melindungi empat pemain belakangnya guna memastikan Three Lions tidak sepenuhnya mendominasi sepertiga tengah lapangan dan memaksa Ghana bertahan dalam formasi pertahanan yang tidak berkelanjutan.

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Bagaimana skenario Grup L saat ini?

Setelah putaran pertama pertandingan, Grup L telah membentuk persaingan yang sangat ketat di papan atas. Inggris memimpin klasemen dengan tiga poin dan selisih gol +2 setelah kemenangan spektakuler 4-2 atas Kroasia di Dallas. Ghana mengikuti di posisi kedua dengan tiga poin dan selisih gol +1 setelah meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Panama di Toronto.

Hal ini membuat Kroasia dan Panama berada di dasar klasemen dengan nol poin. Pertandingan Matchday 2 di Boston Stadium ini menjadi titik krusial secara matematis bagi kedua tim teratas saat mereka berusaha mengamankan skenario kualifikasi mereka menjelang putaran terakhir pertandingan.

Jika Inggris menang

Kemenangan bagi tim asuhan Thomas Tuchel akan melambungkan The Three Lions ke enam poin, menempatkan mereka di ambang kualifikasi otomatis ke Babak 32 Besar. Bergantung pada hasil pertandingan Kroasia vs Panama yang berlangsung bersamaan, kemenangan Inggris dapat secara resmi menjamin mereka finis di dua besar dengan satu pertandingan tersisa. Yang terpenting, hal ini akan memberi mereka bantalan keamanan yang tak ternilai menjelang pertandingan terakhir fase grup, sementara tim asuhan Carlos Queiroz akan tetap tertahan di tiga poin dan berada di bawah tekanan besar untuk meraih hasil yang menentukan pada Matchday 3 melawan Kroasia.

Jika Ghana menang

Jika pasukan Carlos Queiroz berhasil mengamankan tiga poin, hal itu akan benar-benar mengacaukan hierarki grup dan menempatkan Black Stars di posisi terdepan untuk memenangkan Grup L. Mencapai enam poin akan menempatkan Ghana di ambang babak gugur, yang berpotensi menjamin kelolosan tergantung pada hasil pertandingan lain di grup tersebut. Sebaliknya, skenario ini akan membuat Inggris tetap tertahan di tiga poin, memaksa mereka ke dalam pertarungan terakhir grup yang berisiko tinggi dan penuh tekanan melawan Panama, di mana meraih hasil positif menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar untuk menghindari terjebak dalam perhitungan rumit perebutan wild card untuk posisi ketiga.

Skenario hasil imbang

Hasil imbang di Foxborough akan membuat kedua negara tetap berimbang di puncak klasemen dengan masing-masing empat poin, sehingga susunan akhir Grup L akan ditentukan pada hari pertandingan terakhir yang dramatis. Hasil imbang ini berhasil menjaga kedua tim tetap tak terkalahkan dan berada di posisi terbaik untuk lolos, namun margin keamanannya tetap tipis. Dalam situasi ini, Inggris akan menghadapi pertandingan terakhir melawan Panama dengan mengetahui bahwa kemenangan kemungkinan besar akan mengamankan posisi teratas, sementara Ghana akan menghadapi skenario serupa melawan Kroasia, dengan kedua tim terus memantau selisih gol untuk menentukan siapa yang akan lolos sebagai juara grup.

Berita tim & susunan pemain

Thomas Tuchel belum mengonfirmasi susunan pemain starter yang kemungkinan akan diturunkan untuk Inggris menjelang laga melawan Ghana, dan sejauh ini belum ada laporan resmi mengenai cedera atau skorsing. Informasi terbaru diperkirakan akan tersedia menjelang kick-off.

Carlos Queiroz berada dalam situasi serupa untuk Ghana, di mana belum ada susunan pemain, cedera, atau skorsing yang dikonfirmasi saat ini. Berita tim dari kedua belah pihak akan ditambahkan seiring berjalannya waktu menjelang pertandingan.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Inggris memasuki pertandingan ini dengan rekor M-M-K-S-M dalam lima pertandingan terakhir mereka. Penampilan terakhir mereka adalah kemenangan telak 3-0 atas Kosta Rika pada 10 Juni, menyusul kemenangan 1-0 atas Selandia Baru empat hari sebelumnya. Sebelum meraih kemenangan dalam laga persahabatan tersebut, Inggris kalah 1-0 dari Jepang pada bulan Maret dan bermain imbang 1-1 dengan Uruguay, sebelum mencatatkan kemenangan 2-0 saat bertandang ke Albania dalam kualifikasi Piala Dunia. Dalam lima pertandingan tersebut, Inggris mencetak tujuh gol dan kebobolan dua gol.

Performa Ghana belakangan ini cukup mengkhawatirkan. Tim asuhan Queiroz telah kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya poin yang mereka raih berasal dari hasil imbang 1-1 melawan Wales pada 2 Juni. Mereka dikalahkan 2-0 oleh Meksiko, 2-1 oleh Jerman, dan menderita kekalahan telak 5-1 dari Austria pada bulan Maret. Kekalahan 1-0 dari Afrika Selatan pada Desember 2025 melengkapi rentetan hasil yang akan menjadi perhatian staf pelatih menjelang babak penyisihan grup yang menantang.

Rekor Head-to-Head

ENG Last 1 matches GHA 0 Menang 1 Seri 0 Menang England 1 - 1 Ghana 1 Gol tercipta 1 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/1 Kedua tim mencetak gol 1/1

Data rekor head-to-head antara Inggris dan Ghana masih terbatas, dengan hanya satu pertemuan sebelumnya yang tercatat. Kedua tim bermain imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan pada 29 Maret 2011. Pertandingan tunggal tersebut merupakan satu-satunya pertemuan yang terkonfirmasi antara kedua negara ini.

Klasemen







