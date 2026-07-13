Prakiraan Pertandingan Inggris vs Argentina di Piala Dunia FIFA 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Inggris vs Argentina: Rincian Pertandingan

Pertandingan Inggris vs Argentina akan dimulai pada 15 Juli 2026 pukul 19.00 GMT dan 15.00 EST.

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Musuh lama kembali memperbarui persaingan legendaris dan sengit di panggung semifinal yang paling menentukan

Salah satu rivalitas paling bersejarah dan sengit dalam sepak bola internasional siap berkobar kembali setelah vakum selama 20 tahun, saat Inggris dan Argentina bertarung di Stadion Atlanta untuk memperebutkan tempat di final Piala Dunia. Thomas Tuchel telah membawa The Three Lions hampir meraih final Piala Dunia pertama mereka dalam enam dekade, membentuk tim yang tangguh dan selalu mampu menemukan jalan keluar dari kesulitan.

Yang menghalangi jalan mereka adalah juara dunia bertahan, yang dipimpin oleh Lionel Scaloni. La Albiceleste memiliki rekor kesuksesan 100% yang tak terkalahkan secara historis setiap kali mencapai babak semifinal turnamen ini, menjadikan mereka rintangan yang tangguh. Dengan tiket ke final di East Rutherford melawan Prancis atau Spanyol dipertaruhkan, pertarungan berisiko tinggi ini menjanjikan untuk menambahkan bab legendaris lainnya ke dalam narasi yang ditandai oleh nama-nama ikonik dan drama sejarah.

Bagaimana Three Lions dan La Albiceleste sampai di sini

Perjalanan Inggris di babak gugur telah menjadi ujian karakter dan respons serangan yang sesungguhnya. Setelah memuncaki Grup L dan lolos dengan susah payah melawan DR Kongo, pasukan Tuchel membungkam tuan rumah bersama Meksiko dalam pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan dengan skor 3-2 di Azteca. Mereka membawa semangat juang itu ke perempat final yang sengit di Miami melawan Norwegia; meski sempat tertinggal, dua gol ajaib dari Jude Bellingham di babak perpanjangan waktu mengantarkan mereka meraih kemenangan 3-2, sekaligus mengukuhkan rekor mencetak setidaknya dua gol per pertandingan dalam empat laga berturut-turut.

Upaya Argentina mempertahankan gelar belakangan ini bagaikan rollercoaster yang penuh drama mendebarkan. Setelah menyapu bersih grup mereka, tim asuhan Scaloni melakukan comeback bersejarah 3-2 melawan Mesir sebelum dipaksa hingga batas maksimal oleh pertahanan Swiss yang disiplin di perempat final. Setelah imbang selama 120 menit, gol ajaib yang menakjubkan dari Julián Álvarez di babak perpanjangan waktu akhirnya mengakhiri perlawanan Swiss yang hanya bermain dengan 10 orang dalam kemenangan 3-1, memperpanjang rekor tak terkalahkan Argentina di Piala Dunia menjadi 12 pertandingan sejak 2022.

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Krisis bek kanan dan persaingan Sepatu Emas yang mendebarkan menjadi penentu pilihan

Pemilihan taktik bagi kedua manajer sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pemain bertahan yang masih menjadi masalah serta persaingan sengit untuk meraih kejayaan individu. Dilema bek kanan Inggris terus berlanjut; Jarell Quansah masih menjalani skorsing, dan dengan Reece James yang rentan cedera sangat kecil kemungkinannya diturunkan sejak awal, Ezri Konsa atau Djed Spence harus turun tangan untuk mengamankan sayap tersebut melawan serangan gencar dari sisi kiri lawan.

Argentina memasuki laga ini dalam kondisi fisik yang prima, membuat Scaloni dihadapkan pada dilema pemilihan pemain yang menguntungkan di sepertiga akhir lapangan saat ia memutuskan apakah akan menurunkan Álvarez yang energik atau Lautaro Martínez di samping kapten ikoniknya. Pertandingan ini menjadi medan pertarungan langsung untuk perebutan Sepatu Emas turnamen, dengan Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol dengan delapan gol, diikuti ketat oleh Harry Kane dan Jude Bellingham, yang masing-masing mengoleksi enam gol.

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Tekanan di lini tengah vs penguasaan ruang setengah lapangan akan menentukan jalannya pertandingan

Rencana taktis akan berpusat pada pertarungan antar-generasi yang menarik di tengah lapangan. Dalam penampilan internasional senior pertamanya melawan Inggris, Messi akan berusaha turun ke ruang-ruang kosong, mengendalikan permainan bersama Enzo Fernández dan Alexis Mac Allister untuk secara sistematis mengurai formasi Inggris dan memanfaatkan ruang di belakang barisan pertahanan Inggris yang maju.

Strategi Tuchel harus memprioritaskan pembatasan struktural dan meminimalkan kelengahan pertahanan. Declan Rice dan Kobbie Mainoo akan ditugaskan untuk membangun formasi menekan di lini tengah yang kompak guna memutus jalur suplai ke Messi. Dari situ, Inggris akan sangat mengandalkan performa Bellingham yang sedang on fire untuk mendorong transisi ke depan, memanfaatkan garis pertahanan Argentina yang tinggi untuk mengumpan Kane di dalam kotak penalti.

Struktur yang sudah mapan menghadapi ujian terberat

Inggris menghadapi tugas berat untuk memperketat barisan pertahanan yang secara konsisten kebobolan gol sepanjang fase gugur, menyadari bahwa setiap kelengahan dalam mengawal lawan akan dihukum tanpa ampun oleh serangan Argentina yang tak terbendung, yang telah mencetak tiga gol dalam masing-masing dari empat pertandingan terakhirnya.

Argentina menghadapi ujian mental terberat untuk menekan tim Inggris yang percaya diri dan tak mau menyerah. Kesuksesan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Cristian Romero dan Logan Bailly dalam mengendalikan pergerakan Kane di ruang terbuka serta mencegah Bellingham menerobos tanpa pengawalan ke dalam kotak penalti.

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Susunan Pemain Inggris yang Kemungkinan Melawan Argentina

Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

Susunan Pemain Argentina vs Inggris

E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

Fakta & Angka Pertandingan Inggris vs Argentina

Ini akan menjadi pertemuan keenam mereka di Piala Dunia, menjadikannya salah satu pertandingan paling bersejarah di turnamen ini. Inggris memimpin rekor head-to-head di panggung dunia dengan 3 kemenangan, sedangkan Argentina meraih 2 kemenangan.

Pertemuan paling terkenal mereka di Piala Dunia antara lain kemenangan kontroversial Inggris di perempat final 1966, perempat final 1986 yang terkenal dengan "Tangan Tuhan" Diego Maradona, dan pertandingan dramatis babak 16 besar tahun 1998.

Juara dunia bertahan ini melaju ke semifinal dengan rekor sempurna W-W-W, menjadi satu-satunya tim di babak ini yang belum kehilangan satu poin pun. Lionel Messi sedang dalam performa bersejarah, saat ini berada di puncak perebutan Sepatu Emas bersama dengan delapan gol.

Di bawah asuhan Thomas Tuchel, The Three Lions mencatatkan rekor W-D-W yang konsisten. Mereka telah menunjukkan ketangguhan luar biasa di babak gugur, bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Norwegia 2-1 di perempat final berkat penampilan gemilang dari Jude Bellingham. Harry Kane dan Bellingham sama-sama berada tak jauh di belakang Messi dengan masing-masing 6 gol di turnamen ini.

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Skuad Inggris yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Bek: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Gelandang: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Penyerang: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (dipinjamkan ke Barcelona dari Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

Skuad Argentina yang terdiri dari 26 pemain

Penjaga gawang: Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).

Bek: Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolas Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Marseille), Nahuel Molina (Atletico Madrid).

Gelandang: Leandro Paredes (River Plate), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Valentin Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea).

Penyerang: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Nico Paz (Como), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martinez (Inter Milan).

Berita tim & susunan pemain

Thomas Tuchel belum mengonfirmasi susunan pemain inti yang kemungkinan akan diturunkan untuk Inggris menjelang semifinal, dan tidak ada cedera atau skorsing yang secara resmi dilaporkan oleh pihak tim. Jordan Henderson masih diragukan setelah mengalami patah lengan saat merayakan kemenangan di babak 16 besar atas Meksiko, meskipun gelandang tersebut belum menutup kemungkinan untuk tampil sebelum turnamen berakhir. Pembaruan akan ditambahkan menjelang kick-off seiring dengan semakin jelasnya situasi.

Lionel Scaloni juga belum mengumumkan susunan pemain yang diproyeksikan untuk Argentina, dengan tidak ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi dalam skuad pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut akan dipublikasikan begitu tersedia.

Pemain cedera dan kena skors Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen

Performa

Inggris tiba di Atlanta dengan catatan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, hanya bermain imbang melawan Ghana pada laga pembuka fase grup. Pertandingan terakhir mereka adalah kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah melalui perpanjangan waktu atas Norwegia di perempat final, dengan Erling Haaland dilaporkan menderita gangguan pencernaan sepanjang pertandingan tersebut. Sebelumnya di babak gugur, Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 dan Republik Demokratik Kongo 2-1, mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan tiga gol.

Argentina tampil sempurna dalam lima pertandingan terakhir mereka, memenangkan setiap pertandingan sehingga mencatatkan lima kemenangan dari lima pertandingan. Tim asuhan Scaloni mengalahkan Swiss 3-1 dalam pertandingan terakhir mereka dan sebelumnya mengungguli Mesir 3-2 serta Cabo Verde dengan skor yang sama. Mereka telah mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol, menjadikan mereka tim paling klinis di turnamen ini menjelang semifinal.

Rekor Head-to-Head

Pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi dalam pertandingan persahabatan pada November 2005, saat Inggris menang 3-2. Sebelumnya, Inggris mengalahkan Argentina 1-0 pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2002. Tiga pertandingan yang tercatat dari data terbaru menunjukkan Inggris meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, meskipun beberapa dekade memisahkan pertandingan-pertandingan tersebut.

Klasemen

Argentina finis di puncak Grup J pada Piala Dunia ini, sementara Inggris memenangkan Grup L untuk melaju ke babak gugur.